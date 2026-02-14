Leipzig vs Wolfsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 15.02.2026

SPORT1 Betting 14.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Leipzig vs Wolfsburg Prognosen unserer Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 15.02.2026. Inklusive Wett Tipps und Quoten.

In der jüngsten Vergangenheit waren die Wölfe ein Lieblingsgegner der Bullen. RB gewann nämlich sechs der letzten acht Bundesligaspiele gegen den VfL (2N). Seit Anfang 2022 feierte Leipzig gegen kein Team mehr BL-Siege als gegen Wolfsburg. Und auch die Prognosen für das Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg deuten auf einen klaren Heimsieg hin.

In der Partie, die am Sonntag, den 15.02.2026, um 17:30 Uhr den 22. Bundesliga-Spieltag abschließt, sind die Rollen klar verteilt. Ein Blick auf die aktuellen Leipzig vs Wolfsburg Quoten bestätigt die Favoritenrolle der Gastgeber deutlich.

Unsere Experten rechnen mit einem Erfolg der Sachsen und empfehlen daher für diese Leipzig vs Wolfsburg Prognose den Wett Tipp „Sieg Leipzig“ mit einer Quote von 1,45 bei Winamax.

Analyse der Formkurven und Quoten

RB Leipzig befindet sich weiterhin im Rennen um die Champions-League-Plätze und geht mit einem Vorsprung von 20 Punkten auf Wolfsburg in dieses Spiel. Nach einer kleinen Formschwäche meldete sich die Mannschaft von Ole Werner am vergangenen Spieltag mit einem wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen Köln zurück und hat in den ersten 21 Saisonspielen bereits 12 Siege eingefahren, eine Bilanz, die in der Vereinsgeschichte nur selten besser war. Die Qualifikation für die Königsklasse ist das erklärte Ziel, weshalb ein Sieg gegen die Wölfe von enormer Bedeutung ist.

Ganz anders ist die Lage bei den Gästen. Wolfsburg erlebt mit nur 19 Punkten aus 21 Partien die bisher schwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte und steckt tief in der Krise. Mit drei Niederlagen in Folge reisen die Niedersachsen nach Leipzig. Defensiv offenbarte das Team erhebliche Lücken, was 44 Gegentore und eine Serie von 13 Spielen ohne weiße Weste belegen.

Leipzigs Defensive hingegen zählt zu den stabilsten der Liga, was Wolfsburgs Chancen auf zahlreiche Tormöglichkeiten minimieren dürfte. Auch die direkten Duelle sprechen für die Heimmannschaft, die vier der letzten fünf Begegnungen für sich entscheiden konnte.

Die Leipzig vs Wolfsburg Quoten spiegeln diese Ausgangslage wider und geben den Hausherren eine implizite Siegchance von 69 Prozent. Bei den Leipzig vs Wolfsburg Team-News ist zu beachten, dass Leipzig auf den gesperrten David Raum verzichten muss. Die Verletztenliste der Wolfsburger ist ungleich länger, was die Aufgabe zusätzlich erschwert.

Leipzig vs Wolfsburg: Wett Tipps für die Bundesliga-Partie

Basierend auf der Analyse ergeben sich einige interessante Wettmöglichkeiten für das Aufeinandertreffen der beiden Teams. Unsere favorisierten Wett Tipps für die Partie haben wir hier zusammengestellt:

Sieg Leipzig ( Quote 1,45 bei Winamax ): Trotz einer jüngsten Schwächephase ist die Saisonleistung von RB Leipzig beeindruckend. Die „Roten Bullen“ sollten sich gegen formschwache Wolfsburger, die seit vier Spielen sieglos sind und zuletzt dreimal in Folge verloren haben, durchsetzen können. Die Quote hierfür liegt bei 1.45.

Leipzig verfügt über eine der stärksten Offensiven der Liga (1,9 Tore pro Spiel) und trifft auf eine der anfälligsten Abwehrreihen. Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung erscheint realistisch und wird mit einer Quote von 1,98 bewertet.
Halbzeitergebnis – Sieg Leipzig (Quote 1,82 bei Winamax): Die Leipziger sind zu Hause besonders in der ersten Halbzeit stark und lagen in dieser Saison nur ein einziges Mal zur Pause zurück. Wolfsburg hingegen geriet in vier der letzten fünf Ligaspiele bereits vor der Pause in Rückstand. Auch das Hinspiel entschied Leipzig bereits zur Halbzeit für sich. Eine Quote von 1,82 ist für diesen Tipp verfügbar.

Jetzt heißt es zurücklehnen und eine hoffentlich unterhaltsame Partie genießen!