Leverkusen - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 01.10.2024

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 11:07 Uhr Leverkusen - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kassieren die Lombarden die zweite CL-Pleite?

Unser Leverkusen - AC Milan Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Leverkusen startete mit einem Kantersieg gegen Feyenoord in die Königsklasse und möchte in unserem Wett Tipp heute nahtlos an die starken Leistungen anknüpfen.

AC Milan legte in der Königsklasse einen Fehlstart hin und musste sich dem FC Liverpool auf heimischem Boden mit 1:3 geschlagen geben. Sollte es in unserer Leverkusen AC Milan Prognose zu einem weiteren Misserfolg kommen, wäre ein Fehlstart perfekt.

Leverkusen, das zuletzt beim 1:1 die Punkte mit dem FC Bayern teilte, geht mit breiter Brust ins Rennen und wird bei den Bookies favorisiert. In unserem Leverkusen AC Milan Wett Tipp heute spielen wir „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,80 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs AC Milan auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Mit 14 Saisontoren ist die Offensive der Werkself im deutschen Oberhaus extrem gefährlich.

Milan beendete alle Serie-A-Duelle mit mindestens einem eigenen Tor und über 2,5 Treffern insgesamt.

Beide Mannschaften trafen am ersten CL-Spieltag und bestritten das erste Match mit drei oder mehr Toren.

Leverkusen vs AC Milan Quoten Analyse:

Der klassische Drei-Weg-Markt unterliegt einer klaren Rollenverteilung und bringt die Hausherren aus Nordrhein-Westfalen als Anwärter auf den Sieg zum Vorschein. Dieser Spielausgang wird mit durchschnittlichen Leverkusen AC Milan Quoten in Höhe von 1,65 bewertet.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Viele Wettanbieter ohne Wettsteuer untermauern diese Tatsache mit durchschnittlichen Leverkusen AC Milan Wettquoten in Höhe von 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs AC Milan Prognose: Bestätigt Milan den Aufwärtstrend in der Königsklasse?

Leverkusen bot zuletzt im deutschen Oberhaus gegen den Rekordmeister aus München keine Galavorstellung und war mit dem 1:1 in der Allianz Arena gut bedient. Dem amtierenden deutschen Meister ist es in der bisherigen Saison noch nicht gelungen, an die starken Leistungen der vergangenen Spielzeit anzuknüpfen. Nur drei der fünf Spieltage führten zu einem Erfolgserlebnis. Darüber hinaus stehen ein Remis und eine Niederlage zu Buche.

Derzeit sind die Recken von Trainer Xabi Alonso auf Platz 4 der Tabelle anzutreffen und zeigen drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München auf.

Die Offensive der Werkself überzeugte mit 14 BL-Toren auf ganzer Linie. Nur defensiv steht Leverkusen nicht sicher und musste sich schon zehn Gegentore ankreiden lassen. Vier der fünf Bundesliga-Spieltage endeten mit mehr als 4,5 Toren. Leverkusen hat bislang in jedem Liga-Duell mindestens einmal getroffen. Die Abwehr hielt kein einziges Mal die Null, was auch im Leverkusen AC Milan Tipp interessant werden wird.

Sehr souverän wurde der erste Spieltag in der Königsklasse gestaltet. Dieser brachte nämlich bei Feyenoord Rotterdam ein 4:0 mit sich.

Leverkusen - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Bayern München (A), 4:3 VfL Wolfsburg (H), 4:0 Feyenoord Rotterdam (A), 4:1 TSG Hoffenheim (A), 2:3 RB Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:0 US Lecce (H), 2:1 Inter Mailand (A), 1:3 FC Liverpool (H), 4:0 SSC Venezia (H), 2:2 Lazio Rom (A).

Letzte Spiele Leverkusen vs. AC Milan: -

AC Milan hat den Einstieg in die neue Saison gehörig in den Sand gesetzt und holte an den ersten drei Serie-A-Spieltagen keinen Sieg (2U, 1N). Der eine oder andere hatte bereits Trainer Paulo Fonseca auf der Abschussliste gesehen, wurde jedoch eines Besseren belehrt. Zuletzt verzeichneten die Rossoneri einen deutlichen Aufwärtstrend und holten nach einem 2:2 bei Lazio Rom drei Liga-Erfolge am Stück. Neben dem souveränen 4:0 gegen SSC Venezia und dem 3:0 gegen US Lecce stand zudem ein Derby-Sieg gegen Inter Mailand (2:1) zu Buche. Die Lombarden gehen mit breiter Brust in unserer Leverkusen AC Milan Prognose an den Start.

Auswärts legten die Rot-Schwarzen sehr durchwachsene Leistungen an den Tag und gewannen im italienischen Oberhaus nur eine der drei Begegnungen. Trotzdem wurde in jedem Fernduell mindestens ein Treffer verbucht. Darüber hinaus endeten alle drei Paarungen in der Fremde mit drei oder mehr Toren.

Der Einstieg in die Königsklasse brachte auf heimischem Boden eine 1:3-Niederlage gegen Liverpool zum Vorschein. Sollte gegen Leverkusen ein weiterer Misserfolg resultieren, würden sogar die Playoffs vorerst in weite Ferne rücken, zumal am kommenden Matchday mit Real Madrid eine sehr schwierige Aufgabe wartet.

So seht ihr Leverkusen - AC Milan im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 21:00 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte für die Partie zwischen der Werkself und den Rossoneri liegen bei DAZN. Somit wird das Match nicht im linearen TV gezeigt.

Wer die Begegnung dennoch verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Dienstleister DAZN.

Leverkusen vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo - Terrier, Boniface, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Belocian, Mukiele, Aleix Garcia, Hofmann, Palacios, Adli, Schick, Tella

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Hernandez - Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Rafael Leao - Abraham

Ersatzbank AC Milan: Raveyre, Torriani, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Musah, Zeroli, Loftus-Cheek, Chukwueze, Jovic

Ob Leverkusens Coach Alonso an der defensiven Spielausrichtung, die gegen Bayern München zu einem 1:1 führte, weiterhin festhält, bleibt abzuwarten. Vielmehr ist mit einer offensiven Grundausrichtung zu rechnen. Dabei dürften vor allem Florian Wirtz und Victor Boniface für offensive Momente sorgen. Wirtz traf zum Auftakt gegen Feyenoord doppelt. Zudem sind beide Akteure auch in der Bundesliga die besten Torjäger in den eigenen Reihen.

Milan-Trainer Paulo Fonseca dürfte in der Leverkusen AC Milan Prognose am 4-2-3-1 festhalten. Offensiv geht bei den Lombarden vieles über die rechte Seite. Der einstige Dortmunder Christian Pulisic zeigt gehörigen Zug zum gegnerischen Gehäuse auf und erzielte im italienischen Oberhaus vier Tore in sechs Spielen. Darüber hinaus verbuchte er den bisher einzigen Milan-Treffer in der Königsklasse.

Unser Leverkusen - AC Milan Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Entgegen der Einschätzung der Wettanbieter legen wir uns auf keinen klaren Favoriten fest und tendieren zu einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Mannschaften.

Die Gäste aus Italien tankten mit den starken Ergebnissen in der Serie A zuletzt gehörig Selbstvertrauen und wollen auch in der BayArena etwas mitnehmen. Beide Konkurrenten waren auf nationaler Ebene mit jeweils 14 Toren in ihren Ligen sehr gefährlich und werden sich vermutlich einen offensiven Schlagabtausch liefern.