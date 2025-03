Leverkusen - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2025

SPORT1 Betting 27.03.2025 • 11:00 Uhr Leverkusen – Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der VfL wieder ein Top-Team ärgern?

Unser Leverkusen – Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga am 28.03.2025 lautet: Der amtierende Meister wittert im Kampf um die Titelverteidigung wieder etwas Morgenluft. Im Wett Tipp heute kann die Werkself den Spitzenreiter gleich mal unter Druck setzen.

Am vergangenen Spieltag konnte Leverkusen den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf sechs Punkte verkürzen. Nun stellt sich die Frage: Geht da für den Titelverteidiger an den letzten acht Spieltagen noch etwas? 2006/07 holte Stuttgart zum Beispiel im Saisonfinish sogar sieben Zähler auf Schalke auf.

Für eine erfolgreiche Aufholjagd braucht Bayer im Endspurt auf jeden Fall so viele Siege wie möglich. Der erste Erfolg winkt schon in unserer Leverkusen Bochum Prognose.

Das deutet zumindest unsere Quote von 1,64 bei Merkur Bets für den Leverkusen Bochum Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore" an.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Bochum auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore”:

Bayer hat die letzten 4 Heimspiele gegen den VfL alle gewonnen

Bochum steht in der Auswärtstabelle lediglich auf Platz 17

Leverkusen hat seit Beginn der vergangenen Saison nur 2 BL-Partien in der BayArena verloren

Leverkusen vs Bochum Quoten Analyse:

Der Blick in die Merkur Bets App sorgt schnell für klare Verhältnisse: Die Leverkusen vs Bochum Quoten schlagen sich deutlich auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg gibt es nur eine 1,25.

Eine Punkteteilung wird dagegen mit einer Quote von 6,50 belohnt. Ein Sieg der Gäste scheint anhand der Leverkusen gegen Bochum Wettquoten ziemlich unwahrscheinlich. Denn hier klettert die Quote bis auf einen hohen Wert von 10,9.

Ihr traut den Gästen etwas zu und habt noch kein Konto bei diesem Bookie?

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Bochum Prognose: Setzt Bayer die Bayern unter Druck?

Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie stand Leverkusen vor der Länderspielpause zu Gast in Stuttgart unter Druck. Nach gut etwa einer Stunde lag die Werkself beim VfB dann auch mit 1:3 zurück, doch die Truppe von Coach Xabi Alonso drehte die Partie in ein 4:3 und machte mit dem Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit dem Spitznamen „Laterkusen” mal wieder alle Ehre. Seit dem Beginn der vergangenen Spielzeit kommt die Werkself auf 23 Pflichtspieltore ab der 90. Minute.

Kein Erstligist kann das überbieten. B04 spielt die zweitbeste Saison der Klubgeschichte und steht auch im Pokal-Halbfinale. Nur in sechs BL-Spielen dieser Saison lag der amtierende Meister in Rückstand. Das ist der niedrigste Wert im Oberhaus. Trotzdem konnte Bayer die meisten Siege (4) und die meisten Punkte (12) nach Rückstand holen. Beide Niederlagen seit dem Start der vergangenen Spielzeit kassierte Leverkusen in der heimischen BayArena (gegen Leipzig und Bremen).

Als Dieter Hecking nach der 2:7-Pleite in Frankfurt (9. Spieltag) das Amt der Cheftrainers in Bochum übernahm, war die Mannschaft eigentlich klinisch tot, doch inzwischen ist der VfL immerhin auf Platz 16 geklettert und darf wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Auch das rettende Ufer ist nur noch fünf Zähler entfernt. Das 1:3 daheim gegen die Eintracht vor der Länderspielpause war allerdings ein Rückschlag für die Blau-Weißen. Dabei hatten die Hausherren eigentlich immer wieder die Lücken in Frankfurts Abwehr gefunden, doch wieder mal ließ die Mannschaft zu viele gute Chancen liegen.

So steht der Ruhrverein nur auf Platz 16 bei der Chancenverwertung (21,4 Prozent) und bei der Shot Conversion (11,0 Prozent). Probleme macht zudem die Abwehr. Kein Team kommt auf einen schlechteren xGA-Wert (53,1). 52 Gegentore werden lediglich von Bremen (53) und Kiel (64) überboten. Mit gerade mal 20 Punkten und einem Torverhältnis von minus 25 spielen die Bochumer die zweitschwächste BL-Saison ihrer Geschichte. In der Auswärtstabelle belegt die Truppe von Coach Hecking auch den vorletzten Rang. Aber immerhin ist der VfL aktuell seit drei Partien auf des Gegners Platz ohne Niederlage (1S, 2U).

Ihr möchtet vor eurem Leverkusen Bochum Tipp noch weitere Informationen über Merkur Bets?

Leverkusen – Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:3 Stuttgart (A), 0:2 Bayern München (H), 0:2 Werder Bremen (H), 0:3 Bayern München (A), 4:1 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 4:2 Preußen Münster (H), 1:3 Frankfurt (H), 3:2 Bayern München (A), 0:1 Hoffenheim (H), 1:1 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Bochum: 1:1 (A), 5:0 (A), 4:0 (H), 0:3 (A), 2:0 (H)

In der Hinrunde feierte Dieter Hecking gegen Leverkusen mit einem 1:1 im Ruhrstadion ein gelungenes Debüt als Cheftrainer des VfL. Grundsätzlich ist Bayer der Lieblingsgegner des Trainers. Gegen keinen anderen Verein holte Hecking mehr Erstliga-Siege (12).

In der Gesamtbilanz liegt die Werkself mit 33 Siegen zu 27 Niederlagen auch nur recht knapp vorne (17U). In Leverkusen gab es 22 Erfolge der Gastgeber sowie zehn Heimpleiten, bei sechs Remis.

Eine besondere Bedeutung für unsere Leverkusen Bochum Prognose haben natürlich die letzten Duelle. Bayer gewann die letzten vier Heimspiele gegen den VfL, die letzten drei zu Null.

In der Saison 2024/25 braucht in den Top-5-Ligen von Europa kein Spieler so wenige Minuten für ein Tor wie Patrik Schick. Der Stürmer von Bayer netzt alle 69 Zeigerumdrehungen ein.

So müssen wir den Tschechen auch am Freitag auf der Liste haben. Für den Leverkusen Bochum Tipp "Schick trifft" liefert uns Merkur Bets eine Quote von 1,80.

So seht ihr Leverkusen – Bochum im TV oder Stream:

28. März 2025, 20:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer die Bundesliga-Spiele am Freitagabend sehen möchte, braucht ein Abo bei DAZN, denn der Streaming-Anbieter hat den Auftakt in den jeweiligen BL-Spieltag größtenteils exklusiv im Angebot. Das ist auch beim Spiel zwischen Leverkusen und Bochum so.

Der Anstoß in der BayArena von Leverkusen erfolgt um 20:30 Uhr.

Leverkusen vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky – Mukiele, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo – Garcia, Adli – Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb (Tor), Natali, Buendia, Hofmann, Sarco, Andrich, Boniface, Arthur

Startelf Bochum: Horn – Oermann, Ordets, Medic – Passlack, Bero, Sissoko, Krauß, Wittek – Hofmann, Masouras

Ersatzbank Bochum: Drewes (Tor), Masovic, Losilla, Pannewig, de Wit, Boadu, Holtmann, Broschinski, Gamboa

Die Ausfälle bei der Leverkusen vs Bochum Prognose sprechen schon etwas gegen die Hausherren. Vor allem Florian Wirtz wird bei Bayer aktuell schmerzlich vermisst. Zudem fehlen am Freitag auch Terrier, Belocian und Hermoso.

Ob Tapsoba und Tella spielen können, ist noch unklar. Bei den Gästen entscheidet sich dagegen nur bei Bernardo und Miyoshi ein Einsatz kurzfristig. Sonst kann Coach Hecking aus dem Vollen schöpfen.

Unser Leverkusen – Bochum Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

Bochum hat zuletzt gezeigt, dass man auch gegen die Top-Teams der Liga mithalten und im besten Fall sogar punkten kann. In Leverkusen trauen wir dem VfL auch wieder eine gute Leistung zu.

Aber unserer Meinung nach gibt es für die Gäste dieses Mal nichts zu holen. Bayer hat gerade erst seine Serie von drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge beendet und bläst nun nochmal zum Angriff auf die Bayern.

Im Merkur Bets Betbuilder könnt ihr euch eure eigenen Kombiwetten zusammenstellen.

Wir rechnen am Freitag mit einem Heimsieg und mit ein paar Toren. So sparen wir bei Merkur Bets einerseits die Wettsteuer und kombinieren die Tipps „Sieg Leverkusen“ und „Über 2,5 Tore“.