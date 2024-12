Leverkusen - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten 07.12.2024

Unser Leverkusen - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: Leverkusen kommt immer besser in Fahrt und strotzt nach dem Pokalsieg gegen die Bayern vor Selbstvertrauen. Das wird St. Pauli im Wett Tipp heute zu spüren bekommen.

Am 7. Dezember 2024 um 15:30 Uhr treffen Bayer Leverkusen und St. Pauli in der BayArena aufeinander. Dieses Bundesliga-Duell verspricht Spannung, da Leverkusen, aktuell auf Platz 3 der Tabelle, auf den Tabellen-15. St. Pauli trifft.

Mit einer beeindruckenden Form von vier Siegen und einem Remis in Pflichtspielen in Folge und einem klaren Heimvorteil wird Leverkusen als Favorit gehandelt. St. Pauli hat jedoch in den letzten fünf Liga-Spielen gezeigt, dass sie gefährlich sein können (2S, 1U, 2N).