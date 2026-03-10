Leverkusen vs Arsenal Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 11.03.2026

SPORT1 Betting 10.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen vs. Arsenal Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Champions-League-Duell am 11.03.2026.

Im Europapokal kam Bayer in vier von fünf K.o.-Duellen gegen Vereine aus der Premier League am Ende eine Runde weiter. In dem kommenden Vergleich geht die Werkself aber als klarer Außenseiter auf den Rasen. Denn unsere Leverkusen vs Arsenal Prognosen deuten auf einen klaren Sieg der Gäste hin.

Die „Gunners“ reisen mit einer makellosen Bilanz in der Königsklasse nach Deutschland und gelten bei den aktuellen Leverkusen vs Arsenal Quoten als haushoher Favorit für die Partie am Mittwoch, den 11.03.2026. Daher lautet unser Haupt-Tipp für diese Begegnung, bei einer Quote von 1,57 bei Merkur Bets, auf einen Sieg von Arsenal.

Leverkusen vs Arsenal Prognose: Analyse und Quoten

Arsenal reist wie erwähnt als klarer Favorit zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nach Leverkusen. Die Mannschaft von Mikel Arteta gewann alle acht Spiele in der Ligaphase und ein weiterer Sieg wird allgemein erwartet. Die Londoner gelten sogar als einer der Hauptfavoriten auf den Titelgewinn.

Die „Gunners“ kommen mit einer beeindruckenden Bilanz nach Deutschland. Mit 23 Toren sind die Londoner das torhungrigste Team des Wettbewerbs und die einzige Mannschaft, die noch keine einzige Minute im Rückstand lag.

Statistisch gesehen war Arsenal nahezu unbezwingbar, mit fünf Spielen ohne Gegentor und nur vier Gegentreffern in der gesamten Ligaphase. Ein wichtiger Aspekt bei den Leverkusen vs Arsenal Quoten ist auch die Stärke bei Standardsituationen. Die Londoner erzielten in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24 Tore nach Eckbällen.

Leverkusen hingegen kassierte in der Bundesliga 14 Gegentore nach Standards, was 48 Prozent aller Gegentreffer ausmacht. Die Werkself sicherte sich ihren Platz im Achtelfinale durch einen souveränen 2:0-Gesamtsieg gegen Olympiakos und konnte in den letzten sieben Champions-League-Spielen fünfmal ohne Gegentor bleiben. Auch die jüngste Bilanz gegen englische Mannschaften ist stark: Nur eines der letzten sieben Spiele gegen Premier-League-Teams ging verloren.

Die aktuellen Leverkusen vs Arsenal Team-News deuten darauf hin, dass beide Seiten auf wichtige Spieler verzichten müssen. Arsenals Offensive könnte ohne Martin Ödegaard etwas an Kreativität einbüßen, während Leverkusen ohne Stammtorwart Mark Flekken auskommen muss, was die neuesten Leverkusen vs Arsenal Team-News bestätigen.

Leverkusen vs Arsenal: Wett Tipps für das Champions League Spiel

Basierend auf der Analyse ergeben sich für das Duell interessante Wettmöglichkeiten. Unsere detaillierten Leverkusen vs Arsenal Prognosen führen zu den folgenden Empfehlungen:

Sieg Arsenal ( Quote 1,57 bei Merkur Bets ): Die Gäste haben in der bisherigen Champions-League-Saison eine perfekte Bilanz aufgestellt. Seit Beginn der letzten Saison hat Arsenal 17 von 22 Spielen in diesem Wettbewerb gewonnen und dabei im Schnitt 2,45 Tore pro Spiel erzielt. Angesichts dieser Dominanz ist ein Auswärtssieg die logische Konsequenz. Die Quote hierfür liegt bei 1,57.

Jetzt bist du bestens vorbereitet! Wir wünschen dir viel Spaß bei diesem spannenden Champions-League-Abend. Deine besten Wetten kannst du bei den von uns empfohlenen Anbietern auf unserer Seite platzieren.