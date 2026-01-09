Leverkusen vs Stuttgart Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 10.01.2026

SPORT1 Betting 09.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen vs Stuttgart Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 10.01.2026.

Das erste Samstagabend-Topspiel in der Bundesliga im Kalenderjahr 2026 steigt in der BayArena. Unsere Leverkusen vs Stuttgart Prognose für dieses Spitzenspiel am 10.01.2026 deutet auf ein Unentschieden hin.

Obwohl die Leverkusen vs Stuttgart Quoten die Heimmannschaft favorisieren, könnte die Punkteteilung in diesem engen Duell um die Champions-League-Plätze unserer Meinung nach ein wahrscheinliches Ergebnis sein.

Wir halten ein Unentschieden somit für einen sehr guten Tipp und spielen bei Winamax die Quote von 4,10 an.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In diesem mit Spannung erwarteten Duell empfängt der Tabellendritte Bayer Leverkusen den Fünftplatzierten VfB Stuttgart. Nur drei Punkte trennen die beiden Teams, was das Ergebnis für das Rennen um die Champions-League-Qualifikation besonders bedeutsam macht.

Seit Kasper Hjulmand das Ruder übernommen hat, zeigt sich Leverkusen mit durchschnittlich 2,2 Toren pro Ligaspiel offensiv stark. Insbesondere zu Hause beeindruckt die Werkself mit 2,75 Toren pro Partie und schaffte es in 50 Prozent der Heimspiele, ohne Gegentor zu bleiben.

Die Stuttgarter erleben ihre zweitbeste Bundesliga-Saison seit dem Titelgewinn 2007 und stellen ebenfalls eine erhebliche offensive Bedrohung dar. Die historische Bilanz zwischen den beiden Klubs lässt auf Tore hoffen: In sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen trafen beide Mannschaften.

Unsere Leverkusen vs Stuttgart Prognosen berücksichtigen auch die aktuellen Leverkusen vs Stuttgart Team-News, wonach bei den Gastgebern Exequiel Palacios und Ernest Poku verletzungsbedingt auszufallen drohen. Stuttgart muss währenddessen auf den beim Afrika-Cup weilenden Bilal El Khannouss sowie auf mehrere verletzte Spieler verzichten.

Die Leverkusen vs Stuttgart Quoten deuten auf eine Siegchance von über 52 Prozent für die Hausherren hin, doch die jüngsten direkten Duelle und die Form beider Teams lassen ein enges Spiel erwarten, bei dem ein Unentschieden durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

Leverkusen vs Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Aufeinandertreffen zwischen Leverkusen und Stuttgart zusammengestellt. Diese Optionen spiegeln die erwartete Dynamik eines offensiv geführten und hart umkämpften Spiels wider.

Unentschieden ( Quote 4,10 bei Winamax ) : Dieses Duell bringt zwei Top-Teams der Bundesliga zusammen, die beide um die Champions-League-Qualifikation kämpfen. Leverkusen hat den Heimvorteil, zeigte in der BayArena unter Kasper Hjulmand aber auch Schwächen. Zudem endeten fünf der letzten sieben direkten Begegnungen in der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden. Die Quote hierfür liegt bei 4,10.

: Dieses Duell bringt zwei Top-Teams der Bundesliga zusammen, die beide um die Champions-League-Qualifikation kämpfen. Leverkusen hat den Heimvorteil, zeigte in der BayArena unter Kasper Hjulmand aber auch Schwächen. Zudem endeten fünf der letzten sieben direkten Begegnungen in der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden. Die Quote hierfür liegt bei 4,10. 1. Halbzeit - Über 0,5 Tore & 2. Halbzeit - Über 1,5 Tore ( Quote 1,97 bei Bet365 ) : Das Spiel verspricht, torreich zu werden. Das letzte Duell endete mit einem 4:3-Sieg für Leverkusen. In acht der letzten neun Pflichtspiele von Leverkusen in der BayArena fiel ein Tor in der ersten Halbzeit, während nach der Pause im Schnitt zwei weitere Treffer erzielt wurden. Stuttgart ist zudem eines der offensivstärksten Teams, denen sie in dieser Zeit gegenüberstanden. Für diesen Tipp wird eine Quote von 1,97 angeboten.

: Das Spiel verspricht, torreich zu werden. Das letzte Duell endete mit einem 4:3-Sieg für Leverkusen. In acht der letzten neun Pflichtspiele von Leverkusen in der BayArena fiel ein Tor in der ersten Halbzeit, während nach der Pause im Schnitt zwei weitere Treffer erzielt wurden. Stuttgart ist zudem eines der offensivstärksten Teams, denen sie in dieser Zeit gegenüberstanden. Für diesen Tipp wird eine Quote von 1,97 angeboten. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen - Ja (Quote 1,72 bei Winamax): Die H2H-Trends unterstützen ebenfalls die Erwartung auf Tore. In sechs der letzten sieben Duelle trafen beide Teams, und vier dieser Spiele endeten mit über 2,5 Toren. Stuttgart ist auswärts der Spezialist für diese Wette: In sechs von acht Auswärtsspielen trafen beide Teams und es fielen mindestens drei Tore. Für diesen Tipp gibt es eine Quote von 1,72.

Ob einer unserer Wett Tipps aufgeht, wird sich am Samstagabend zeigen. Eines ist aber sicher: Uns erwartet ein packendes Bundesliga-Topspiel, das man nicht verpassen sollte. Viel Spaß beim Zuschauen! Wenn du dich für eine Wette entscheidest, findest du die besten Angebote auf unserer Seite mit den empfohlenen Anbietern. Bei uns findest du auch die Übersicht aller Buchmacher, die Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen.