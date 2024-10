Lille - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2024

SPORT1 Betting 01.10.2024 • 11:00 Uhr Lille - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Sorgen die Franzosen für eine Überraschung?

Unser Lille - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 02.10.2024 lautet: Nach zwischenzeitlichen Problemen wirkte Lille zuletzt auf nationaler Ebene gefestigt und hat in unserem Wett Tipp heute gegen die Spanier nichts zu verschenken.

Real Madrid stellt als amtierender Champions-League-Gewinner das Maß aller Dinge dar und will den Titel in dieser Saison um jeden Preis verteidigen. Der erste CL-Spieltag wurde im Santiago Bernabeu glücklich mit 3:1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Ein ähnliches Ergebnis dürften die Königlichen in unserer Lille Real Madrid Prognose auch im Stade Pierre Mauroy unterschreiben.

Spielerisch sind die Gäste aus Madrid deutlich überlegen, zeigten in dieser Saison neben ihrer offensiven Durchschlagskraft aber immer wieder defensive Probleme auf. Unser Lille Real Madrid Wett Tipp heute lautet: „Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,77 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Lille vs Real Madrid auf „Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore“:

Real Madrid blieb in der vergangenen CL-Spielzeit auswärts ungeschlagen (4S, 2U).

Die Königlichen erzielten im Schnitt pro CL-Auswärtsspiel 2 Tore.

Mit 1,34 Milliarden Euro zeigen die Gäste mehr als den 5-fachen Kader-Marktwert der Hausherren (257,7 Mio.) auf.

Lille vs Real Madrid Quoten Analyse:

Dass die Spanier über das bessere Spielermaterial verfügen, ist auch den Wettanbietern nicht entgangen und nimmt direkten Einfluss auf die Lille Real Madrid Quoten am Drei-Weg-Markt. Der Auswärtssieg bringt den durchschnittlich 1,5-fachen Wetteinsatz mit sich.

Die Doggen aus dem Norden Frankreichs gelten als klarer Underdog. Für einen Heimsieg servieren die Buchmacher Lille Real Madrid Wettquoten jenseits der 5,50. Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ gehen die Bookies, darunter auch Apple Pay Wettanbieter, von drei oder mehr Toren aus und rechnen mit einem offensiv geführten Kräftemessen.

Lille vs Real Madrid Prognose: Gehen die Madrilenen den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung?

Das Maß aller Dinge stellte für die Doggen das Erreichen des CL-Achtelfinales in der Vergangenheit dar. Ob die komplette Umstrukturierung des Wettbewerbs für neue Möglichkeiten bei den Franzosen sorgt, wird sich zeigen. Dabei sind die Franzosen schon im Lille Real Madrid Tipp gefordert. Der Einstieg ins Turnier verlief mit einem 0:2 bei Sporting Lissabon alles andere als optimal und lässt den Druck vor dem Spitzenspiel gegen die Blancos wachsen.

Auf nationaler Ebene konnte zuletzt eine Durststrecke von drei sieglosen Begegnungen überwunden werden. Nachdem die Recken von Trainer Bruno Genesio gegen PSG (1:3) und St. Etienne (0:1) leer ausgegangen waren, resultierte auf heimischem Boden gegen Racing Straßburg ein torreiches 3:3. Als Lichtblick ist jedoch der 3:0-Erfolg am vergangenen Matchday bei Le Havre zu betrachten. Durch das Erfolgserlebnis kletterte Lille in der Tabelle auf Rang 5.

Nur eines der drei Heimspiele wurde siegreich gestaltet. Dem 2:0 gegen Angers stehen auf der anderen Seite ein Remis und eine Niederlage gegenüber. Zwei der drei Ansetzungen im eigenen Stadion brachten drei oder mehr Tore mit sich. Die Defensive konnte nur einmal zu Hause die Null halten. Zudem verbuchten die Schützlinge aus dem Norden Frankreichs in jedem Heimspiel mindestens ein Tor.

Lille - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lille: 3:0 Le Havre AC (A), 0:2 Racing Straßburg (H), 0:2 Sporting Lissabon (A), 0:1 AS St. Etienne (A), 1:3 PSG (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 1:1 Atletico Madrid (A), 3:2 Deportivo Alaves (H), 4:1 Espanyol Barcelona (H), 3:1 VfB Stuttgart (H), 2:0 Real Sociedad (A).

Letzte 5 Spiele Lille vs. Real Madrid: -

Die Königlichen aus Madrid kamen zuletzt im Derbi madrileno gegen Atletico nicht über ein 1:1 hinaus. Da der Tabellenführer Barcelona jedoch überraschend gegen Osasuna patzte, schrumpfte der Rückstand auf den Spitzenreiter dennoch auf drei Punkte.

Nach wie vor ist der spanische Rekordmeister in La Liga ungeschlagen und blickt auf fünf Siege und drei Remis. Auswärts wusste die Elf von Trainer Carlo Ancelotti im spanischen Oberhaus noch nicht zu überzeugen und holte nur einen Sieg in vier Fernduellen (3U). Dennoch erzielte das Weiße Ballett in jedem Auswärtsspiel mindestens einen Treffer. Alle vier Ansetzungen brachten auswärts mehr als 1,5 Tore mit sich. Dreimal fielen sogar Tore auf beiden Seiten.

Auf internationaler Ebene zeigen die Recken aus der spanischen Hauptstadt den deutlich größeren Erfahrungsschatz auf und gewannen im letzten Fußballjahr die Königsklasse nach einem 2:0 im Endspiel gegen Borussia Dortmund. Satte 15 Mal konnte Real Madrid den Henkelpott gewinnen und verkörpert den Rekord-Titelträger. In der vergangenen Saison ging keines der sechs Fernduelle in der Königsklasse verloren (4S, 2U). Fünf der sechs Begegnungen führten darüber hinaus zu mehr als 1,5 Toren.

Mittlerweile bieten zahlreiche Bookies Wett-Apps an, um den mobilen Abschluss nach der Lille Real Madrid Prognose zu bewerkstelligen.

So seht ihr Lille - Real Madrid im TV oder Stream:

02. Oktober 2024, 21:00 Uhr, Stade Pierre Mauroy, Villeneuve-d‘Ascq (Lille)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Das Kräftemessen zwischen den Franzosen und den Spaniern wird nicht im Free-TV übertragen.

Wer die Begegnung somit via TV oder Live-Stream verfolgen möchte, kommt an einem Abo bei DAZN nicht vorbei. Der Streaming-Anbieter hat sich nämlich die Übertragungsrechte für den Lille Real Madrid Tipp gesichert.

Lille vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lille: Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, André Gomes, Zhegrova, Gomes, Sahraoui - David

Ersatzbank Lille: Mannone, Mandi, Bakker, Meunier, Bouaddi, Ethan Mbappé, Cabella, Bayo, Fernandez-Pardo

Startelf Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Eder Militao, F. Mendy - Fede Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham - Rodrygo, Vinícius Junior

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin, Ramon, Vallejo, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Camavinga, Endrick

Bei Lille sorgte zuletzt Jonathan David mit einem Hattrick gegen Le Havre für Aufsehen. Mit fünf Toren in sechs Liga-Duellen ist der 24-jährige Neuner der beste Angreifer der Franzosen und will auch den Königlichen aus Madrid ein Tor einschenken.

Die Madrilenen müssen vermutlich auf ihren Goalgetter Kylian Mbappe verzichten. Der 25-Jährige laboriert momentan an einer Muskelverletzung und fehlte bereits im Derby gegen Atletico. Der Franzose ist mit fünf Toren Reals bester Angreifer im spanischen Oberhaus. Mit Vinicius Junior und Rodrygo sowie Jude Bellingham verfügt Carlo Ancelotti in der Lille Real Madrid Prognose aber über zahlreiche Optionen in der Offensive.

Unser Lille - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore

Mit 1,34 Milliarden Euro zeichnet sich Real Madrid anhand des teuersten Kaders in der Königsklasse aus und sollte auch ohne Superstar Kylian Mbappe in der Lage sein, den französischen Vertreter vom Feld zu fegen. Wir schließen uns der Einschätzung der Wettanbieter an und sehen die Gäste als besseres Team. Darüber hinaus werden sich beide Konkurrenten mit offenem Visier begegnen.