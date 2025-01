Liverpool - Accrington Tipp, Prognose & Quoten 11.01.2025

Unser Liverpool - Accrington Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 11.01.2025 lautet: Egal in welcher Konstellation die Reds das Feld betreten werden, wir erwarten im Wett Tipp heute einen deutlichen Sieg.

Der traditionsreiche FA Cup läutet am kommenden Wochenende die dritte Runde ein. Liverpool empfängt an der heimischen Anfield Road den Viertligisten aus Accrington und dürfte keine Probleme mit dem Einzug in die nächste Runde bekommen, zumindest laut unserer Liverpool Accrington Prognose.