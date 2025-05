Liverpool - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2025

SPORT1 Betting 10.05.2025 • 08:00 Uhr Liverpool - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Geben die Gunners nun auch die Vize-Meisterschaft aus der Hand?

Unser Liverpool - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 11.05.2025 lautet: In den letzten PL-Duellen zwischen diesen beiden Klubs gab es in der Regel Tore auf beiden Seiten. In unserem Wett Tipp heute setzen wir unter anderem auf eine Fortsetzung dieses Trends.

Auf dem Papier ist es das Top-Spiel des Ersten gegen den Zweiten der Premier League. Tatsächlich erwartet uns in der Liverpool Arsenal Prognose ein Match, in dem es eigentlich nur noch für die Gäste um etwas geht. Sofern die Konkurrenz nicht patzt, bräuchten sie aus den letzten drei Spielen noch einen Dreier, um sich sicher für die Königsklasse zu qualifizieren.

Der letzte LFC-Sieg in einem Premier-League-Duell mit den Gunners liegt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück.

Alles in allem macht für uns eine Torwette in der jetzigen Konstellation den meisten Sinn, sodass wir uns für den Liverpool Arsenal Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,95 bei ODDSET entscheiden.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Arsenal auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

In jedem der vergangenen 5 direkten PL-Duelle trafen beide Teams.

In 4 dieser letzten 5 PL-Begegnungen gab es mindestens 3 Tore im Spiel.

Liverpool stellt mit 81 Toren die beste Offensive, Arsenal mit 64 Treffern die viertbeste.

Liverpool vs Arsenal Quoten Analyse:

Die bereits gewonnene Meisterschaft der Reds hat offensichtlich auch Einfluss auf die Liverpool Arsenal Quoten. Trotz 15 Punkten mehr auf dem Konto und des Heimvorteils erhält man für Wetten für einen Heimsieg Quoten über der Marke von 2,00. Wer sich für einen Tipp auf die Gunners entscheidet, darf Quoten bis 3,60 erwarten.

Dass beide Teams zum Torerfolg kommen, halten die Sportwettenanbieter angesichts von Quoten von höchstens 1,62 für die Option “Beide Teams treffen” für ziemlich wahrscheinlich. Die Liverpool Arsenal Wettquoten für “Über 2,5 Tore” sind mit Werten bis 1,73 etwas höher. Die Kombi aus diesen beiden Alternativen liefert wiederum eine hübsche Gesamtquote.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Arsenal Prognose: Munteres Hin und Her in Anfield

Mit dem 5:1 am vorletzten Wochenende im Heimspiel gegen Tottenham sicherte sich Liverpool bekanntlich vorzeitig die insgesamt 20. Meisterschaft der Vereins-Historie. Prompt gab es eine Woche später eine recht klare 1:3-Schlappe bei Chelsea. Es war die erst zweite Auswärts-Niederlage für die Reds in der laufenden Premier-League-Saison.

Wehgetan hat sie sicherlich nicht, hat aber ein Stück weit gezeigt, dass der LFC an den verbleibenden Spieltagen wohl nicht mehr in jeder Situation alles geben wird. Verliert die Mannschaft von Trainer Arne Slot auch am Sonntag, dann wäre sie erst die dritte, die zwei aufeinanderfolgende Premier-League-Partien nach einer feststehenden Meisterschaft verliert.

Dass sich die Reds nicht in diese noch recht kurze Liste einreihen wollen, ist klar. Dennoch würden wir von einem Liverpool Arsenal Tipp in Richtung der Gastgeber abraten, auch wenn sie ihre letzten sieben Liga-Heimspiele allesamt gewinnen konnten. Am letzten Spieltag haben sie noch ein Heimspiel gegen Crystal Palace, in dem sie sich gebührend von ihren Heim-Fans verabschieden können.

Dass der LFC zumindest ein Tor erzielt, halten wir für sehr wahrscheinlich. In jeder der letzten 31 Partien in der Premier League hat der neue Meister getroffen. Mit insgesamt 81 Toren hat er ligaweit die mit Abstand meisten. Die zweitmeisten Treffer hat Manchester City mit “nur” 67.

Liverpool - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:3 Chelsea (A), 5:1 Tottenham (H), 1:0 Leicester (A), 2:1 West Ham (H), 2:3 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:2 PSG (A), 1:2 Bournemouth (H), 0:1 PSG (H), 2:2 Crystal Palace (H), 4:0 Ipswich (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Arsenal: 2:2 (A), 2:1 (N), 1:3 (A), 2:0 (A), 1:1 (H)

Arsenal steht im Ranking der Mannschaften mit den meisten Toren auf Platz 4. Bisher trafen die Gunner 64 Mal ins Schwarze. Nach Anfield werden die Londoner wohl ziemlich geknickt reisen, denn am Mittwoch verloren sie das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei PSG mit 1:2 und schieden nach dem 0:1 im Hinspiel aus der Königsklasse aus.

Bei Expected Goals von 2,90:1,74 pro Gunners war ein Weiterkommen ohne Frage möglich. Allerdings profitierten die Pariser von einem glänzend aufgelegten Gianluigi Donnarumma, der die Offensive der Kanoniere zum Verzweifeln brachte. Für sie war es indes die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Zwischen den beiden Pleiten gegen die Franzosen verloren die Londoner nämlich auch ihr Premier-League-Heimspiel gegen Bournemouth am vergangenen Wochenende trotz einer 1:0-Führung mit 1:2. Insgesamt gaben sie in dieser Spielzeit schon 21 Punkte nach Führungen ab, was eingestellter Vereins-Negativrekord innerhalb einer Saison ist.

Weiter zurückblickend haben die Gäste nur eines der letzten fünf Liga-Spiele gewonnen (3U, 1N). Das führte dann auch dazu, dass der Vorsprung auf Rang 3 auf nur noch drei Zähler geschmolzen ist. Insofern würde den Gunners in der Liverpool vs Arsenal Prognose ein Dreier gut tun, wenn sie zumindest noch die Vize-Meisterschaft holen wollen.

So seht ihr Liverpool - Arsenal im TV oder Stream:

11. Mai 2025, 17:30 Uhr, Anfield, Liverpool

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Spitzenspiel der beiden aktuell besten englischen Teams bekommt ihr live und in Farbe nur bei Sky im TV oder Stream im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos zu sehen. Alternativ lässt sich diese Begegnung auch bei WOW, ebenfalls innerhalb eines Abos, streamen.

Der direkte Vergleich unterstreicht unsere These, von einem Liverpool gegen Arsenal Tipp in Richtung des LFC lieber Abstand zu nehmen, denn der letzte Premier-League-Sieg der Reds über die Gunners liegt über drei Jahre zurück. Im März 2022 gewann Liverpool in London mit 2:0. Der letzte PL-Heimsieg über die Kanoniere datiert aus dem November 2021.

Liverpool vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Jones; Salah, Diaz, Gakpo

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Quansah, Tsimikas, Endo, Bradley, Szoboszlai, Chiesa, Nunez, Diogo Jota, Elliot

Startelf Arsenal: Raya - White, Saliba, Kiwior, Calafiori; Partey, Ödegaard, Rice; Saka, Trossard, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto, Timber, Lewis-Skelly, Merino, Nwaneri, Jorginho, Tierney, Sterling, White, Zinchenko

Dass wir uns im Rahmen der Liverpool vs. Arsenal Prognose aber auch nicht für einen Tipp pro Gäste aussprechen können, liegt daran, dass der LFC keines der letzten 14 Heim-Duelle mit den Gunners in allen Wettbewerben verloren hat. Mit sieben endete die Hälfte dieser letzten 14 Aufeinandertreffen in Anfield allerdings remis.

Die letzten drei Pflichtspiel-Duelle in Liverpool endeten alle unentschieden. Eine Punkteteilung ist auch am Sonntag das wahrscheinlichste Ergebnis und wenn ihr euch eine Freiwette sichern könnt, dann spricht nichts dagegen, diese für ein Remis zu nutzen. Für sinnvoller halten wir aber eine Torwette.

Unser Liverpool - Arsenal Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

In den letzten fünf Premier-League-Duellen zwischen diesen beiden Klubs gab es immerhin Treffer auf beiden Seiten und in vier dieser fünf Fälle auch mindestens drei Tore in der Begegnung. Weiter zurückblickend wurde die Marke von drei Treffern in zehn der letzten zwölf Aufeinandertreffen in der Premier League erreicht.

Der LFC will mit einem Heimsieg gegen den Zweiten sicherlich seine Vormachtstellung bestätigen, allerdings auch nicht um jeden Preis. Die Gunners wollen Rang 2 verteidigen und haben durchaus das Potential, auch in Anfield zu gewinnen, auch wenn sie zuletzt drei Pflichtspiele in Folge verloren haben. Insofern ist der Spielausgang völlig offen und eine Torwette die wohl beste Option.