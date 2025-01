Liverpool - Ipswich Tipp, Prognose, Quoten | 25.01.2025

Unser Liverpool - Ipswich Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.01.2025 lautet: Liverpool marschiert an der Tabellenspitze und leistet sich nur ganz wenige Punktverluste, zum Leidwesen von Ipswich, das auf einem Abstiegsplatz feststeckt. Im Wett Tipp heute trifft an der Anfield Road nur eines der beiden Teams.