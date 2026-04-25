Lüttich–Bastogne–Lüttich Prognosen, Wett Tipps und Quoten | „La Doyenne“ am 26.04.2026

SPORT1 Betting 25.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Lüttich–Bastogne–Lüttich Prognosen von unseren Wett-Experten für "La Doyenne" am 26.04.2026.

Am Sonntag wird es wieder Zeit für eines der ältesten und schwersten Eintagesrennen im Profiradsport. Der Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich führt dieses Jahr mit elf teils sehr knackigen Anstiegen über knapp 260 Kilometer durch den Osten Belgiens. Wer holt sich den Sieg bei „La Doyenne“?

Die Experten erwarten bei der 112. Auflage des Klassikers einen Dreikampf. Auch für Buchmacher Winamax kommen eigentlich nur drei Fahrer für den Sieg in Frage. Topfavorit Tadej Pogacar bekommt es am 26. April 2026 aller Voraussicht nach vor allem mit Remco Evenepoel und Paul Seixas zu tun.

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Pogacar” bietet uns Winamax eine attraktive Quote von 1,35.

Womit Winamax überzeugen kann und wie der Winamax Bonus aussieht, schildern wir in unseren Winamax Erfahrungen. Auch verraten wir euch, welcher Bookie Sportwetten Paysafecards als Zahlungsmittel akzeptiert.

Wer gewinnt „La Doyenne?

In den vergangenen fünf Jahren haben die beiden Topstars der Szene das Rennen dominiert. Zweimal gewann Evenepoel (2022, 2023), dreimal Pogacar (2021, 2024, 2025). Beim Markt “Wer gewinnt Lüttich–Bastogne–Lüttich 2026?” hat Winamax für die Top 5 aktuell folgende Quoten im Angebot:

Tadej Pogacar 1,35

Paul Seixas 4,00

Remco Evenepoel 6,00

Mattias Sjkelmose 25,0

Giulio Ciccone 40,0

Pogacar ist der “Rad-Dominator”!

Im Radsport führt aktuell kein Weg an Tadej Pogacar vorbei. Und das wird bei „La Doyenne“ auch nicht anders sein. Denn der Slowene befindet sich nach einem starken Frühling in absoluter Topform. Pogacar hat in diesem Jahr bereits die Strade Bianche, Mailand–Sanremo und die Flandern-Rundfahrt gewonnen.

Nur bei Paris-Roubaix, dem einzigen großen Rennen welches ihm noch in seiner Sammlung fehlt, reichte es im Sprintduell mit Wout van Aert lediglich zu Rang zwei. Hier hatte Pogacar aber Defektpech und konnte den späteren Sieger einfach nicht abschütteln.

In zehn der letzten 12 Eintagesrennen, egal ob WM, EM oder Klassiker – abgesehen von den Zeitfahren – ging der Sieg am Ende an den Slowenen. Zudem ist Lüttich–Bastogne–Lüttich auf seine Fähigkeiten wie zugeschnitten. So bezahlt Winamax Platz 1 für den Slowenen auch nur mit einer Quote von 1,35.

Vorsicht vor dem 19-jährigen Supertalent Paul Seixas!

In dieser Saison taucht mit dem Franzosen Paul Seixas auf einmal ein neuer Konkurrent für den “Dominator” auf. Der 19-Jährige gilt als „Jahrhunderttalent“. Diesen Status hat Seixas jüngst durch seinen Sieg beim Flèche Wallonne eindrucksvoll untermauert. Noch nie konnte ein so junger Rennfahrer den Ardennen-Klassiker gewinnen.

Nun will der französische Radprofi auch in Belgien den Topfavoriten ärgern. Und er hat das Zeug dazu. Im März wurde Seixas beim Strade Bianche mit lediglich einer Minute Rückstand auf Pogacar Zweiter. Zuvor hatte der neue Jungstar die Volta ao Algarve und die Faun-Ardèche Classic gewonnen.

Auch dominierte er mit seiner großen Bandbreite – im Zeitfahren, im Hochgebirge und auf verschiedenen Bergankünften- die Baskenland-Rundfahrt mit drei Etappenerfolgen und dem Gesamtsieg. Auch für Winamax ist Seixas mit einer Siegquote von 4,00 der erste Herausforderer von Pogacar.

Was ist für Evenepoel drin?

Dahinter folgt Remco Evenepoel. Der Belgier vom deutschen Red-Bull-Team holte sich mit dem Sieg beim Amstel Gold Race ganz viel Rückenwind für „La Doyenne“. Doch dieser Triumph glückte in Abwesenheit von Rad-Superstar Tadej Pogacar. 2026 steht der belgische Profi schon bei sieben Saisonsiegen.

Der Doppel-Olympiasieger hofft nun auf den nächsten Erfolg beim heimischen Frühjahrsklassiker. Schließlich konnte Evenepoel das Rennen schon zweimal gewinnen. Doch 2022 fehlte der amtierende Tour-de-France-Champion wegen eines Trauerfalls in der Familie seiner Partnerin. Ein Jahr später musste der Slowene nach einem Sturz frühzeitig aufgeben.

Evenepoel hat auf jeden Fall ein sehr gutes Team, dass ihn gut durch die letzten Steigungen bringen muss. Dann kann er mit seinen Zeitfahrqualitäten punkten. Doch seit drei Jahren konnte der Belger, abgesehen von seiner Spezialdisziplin, in keinem Eintagesrennen mehr vor Pogacar landen. Und auch dieses Mal hat Evenepoel wohl das Nachsehen.

Lüttich–Bastogne–Lüttich: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Radrennen und unsere Lüttich–Bastogne–Lüttich Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten basieren.

Sieg Pogacar ( Quote 1,35 bei Winamax ): Pogacar musste sich schon bei Paris-Roubaix mit dem zweiten Platz begnügen. Das wird bei „La Doyenne“ nicht erneut passieren. Der Slowene ist zu Recht der große Favorit. Alles andere als ein Sieg des “Dominators” wäre eine große Überraschung.

Pogacar musste sich schon bei Paris-Roubaix mit dem zweiten Platz begnügen. Das wird bei „La Doyenne“ nicht erneut passieren. Der Slowene ist zu Recht der große Favorit. Alles andere als ein Sieg des “Dominators” wäre eine große Überraschung. Seixas gewinnt das Duell gegen Evenepoel ( Quote 1,50 bei Winamax ): Seixas ist der große Shootingstar der Szene. Das „Jahrhunderttalent“ ist in Topform und dürfte mit seiner Bandbreite am Ende vor Evenepoel im Ziel landen.

Seixas ist der große Shootingstar der Szene. Das „Jahrhunderttalent“ ist in Topform und dürfte mit seiner Bandbreite am Ende vor Evenepoel im Ziel landen. Evenepoel landet in den Top 3 ( Quote 1,50 bei Winamax ): Mit sieben Siegen in dieser Saison müssen wir aber auch Remco Evenepoel auf dem Zettel haben. Schafft es der Belgier in seiner Heimat aufs Podium, wird das von Winamax von einer 1,50 belohnt.

Mit sieben Siegen in dieser Saison müssen wir aber auch Remco Evenepoel auf dem Zettel haben. Schafft es der Belgier in seiner Heimat aufs Podium, wird das von Winamax von einer 1,50 belohnt. Skjelmose landet in den Top 6 (Quote 2,00 bei Winamax): Mattias Skjelmose wurde beim Amstel Gold Race knapp Zweiter hinter Evenepoel. Und auch bei Lüttich–Bastogne–Lüttich ist der Däne auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 6. Dafür gibt es eine ordentliche Quote von 2,00.

Winamax hat die drei Topfavoriten für den Frühjahrsklassiker richtig vorausgesagt. Alle drei Fahrer haben bereits ein starkes Frühjahr absolviert. In Abwesenheit von Mathieu van der Poel und Paris-Roubaix-Sieger Wout van Aert kommt bei der Belgien-Rundfahrt kein anderer Sieger in Frage. Pogacar sichert sich bei seinem fünften Start in dieser Saison den vierten Sieg.