Lyon – PSG Tipp, Prognose, Quoten | 23.02.2025

Lyon – PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Ligue 1 Wette | Bleibt PSG weiterhin ungeschlagen?

Unser Lyon – PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 23.02.2025 lautet: Die Pariser liegen nicht nur 20 Punkte vor Lyon, sondern haben auch unter der Woche mit einem 7:0 in der Champions League gegen Brest Eindruck geschunden. Im Wett Tipp heute geht der Spitzenreiter zum 18. Mal im 23. Saisonspiel als Sieger vom Platz.

Am 23. Februar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Ligue 1, wenn Lyon im Groupama Stadium auf Paris Saint-Germain trifft. Lyon, aktuell Sechster der Tabelle, hat in den letzten Spielen eine gute Form gezeigt. Mit 36 Punkten und zwei Siegen in Folge will das Team von Paulo Fonseca den Favoriten in der Lyon PSG Prognose ärgern.

Paris Saint-Germain, angeführt von Luis Enrique, führt die Tabelle mit 56 Punkten an und hat in den letzten fünf Spielen keinen Punktverlust erlitten. Das Team ist in hervorragender Verfassung, hat sieben Pflichtspielsiege in Folge gefeiert und ist seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen (16S, 3U).

Daher lautet unser Lyon PSG Wett Tipp heute: „Sieg PSG“ zu einer Quote von 1,77 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Lyon vs PSG auf „Sieg PSG”:

Paris Saint-Germain hat die letzten 7 Pflichtspiele gewonnen und ist seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen, was unseren Lyon vs PSG Tipp verstärkt.

Lyon hat nur einen Sieg in den letzten 5 Begegnungen gegen PSG.

PSG hat in den letzten 5 Pflichtspielen 17 Tore erzielt und nur eines kassiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lyon vs PSG Quoten Analyse:

Unser Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg von Paris Saint-Germain. Das Team hat in den letzten fünf Spielen eine beeindruckende Bilanz und die Pariser sind die klaren Favoriten in dieser Begegnung, auch in den Sportwetten Apps . Dort findet man Lyon PSG Quoten für den Auswärtssieg von 1,77.

Obwohl Olympique zuhause spielt, wird ein Heimsieg mit hohen Quoten von 3,90 belohnt. Bei den Wettanbietern mit schneller Auszahlung könnt ihr auch einen Blick auf ein Remis wagen, so richtig zufriedenstellend sind Lyon vs. PSG Wettquoten von 4,20 aber nicht. Eure Wahl ist auch am Sonntag gefragt, wenn es darum geht, wer der nächste Kanzler wird. Hier findet ihr eine Bundestagswahl Prognose, Umfragen & Wetten .

Lyon – PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lyon: 4:1 Montpellier (A), 4:0 Reims (H), 2:3 Marseille (A), 1:1 Ludogorets (H), 1:1 Nantes (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 7:0 Brest (H), 1:0 Toulouse (A), 3:0 Brest (A), 4:1 Monaco (H), 2:0 Le Mans (A).

Letzte 5 Spiele Lyon vs. PSG: 1:3 (A), 1:2 (N), 1:4 (A), 1:4 (H), 1:0 (A).

Unser Lyon – PSG Tipp: Sieg PSG

Mit diesen starken Statistiken im Rücken ist ein Sieg des Tabellenführers in der Lyon gegen PSG Prognose naheliegend.