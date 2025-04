Magdeburg - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 6.4.25

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 23:00 Uhr Magdeburg - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer darf weiter vom Aufstieg träumen?

Unser Magdeburg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.04.2025 lautet: Im Duell zweier offensivstarker Teams steht am Sonntag viel auf dem Spiel. Im Wett Tipp heute gehen wir schließlich von einer torreichen Partie aus.

Nach den Plätzen 11 und 14 in den vergangenen beiden Spielzeiten durfte man in Magdeburg eigentlich nicht vom Aufstieg träumen, doch die Mannschaft von Coach Christian Titz gehört zu den positiven Überraschungen der Zweitliga-Saison 2024/25.

In unserer Magdeburg Kaiserslautern Prognose wartet nun ein kleines Endspiel auf den FCM. Mit einem Heimsieg am Sonntag gegen die Pfälzer würde der FCM in der Tabelle an den Roten Teufeln vorbeiziehen und wäre wieder voll im Rennen. Gelingt der Heim-Dreier?

Wir können bei dieser Partie keinen klaren Favoriten erkennen und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betano den Magdeburg Kaiserslautern Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Kaiserslautern auf “Über 2,5 Tore”:

Martijn Kaars und Ragnar Ache stehen gemeinsam auf Platz 2 der BL2-Torjägerliste

Es treffen die zweit- und die drittbeste Offensive aufeinander

In den fünf BL2-Duellen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 24 Tore

Magdeburg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle werden die beiden Teams nur durch zwei Plätze und drei Punkte getrennt. Für die Magdeburg vs Kaiserslautern Quoten spielt vor allem der Heimvorteil des FCM eine Rolle.

So sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von knapp unter 1,90 favorisiert. Aber auch die Gäste dürfen sich mit Magdeburg gegen Kaiserslautern Wettquoten für einen Sieg zwischen 3,30 und 3,50 etwas ausrechnen.

Magdeburg vs Kaiserslautern Prognose: Nutzt der FCK die Heimschwäche des FCM aus?

Mit dem 0:0 am vergangenen Wochenende in Hannover holte Magdeburg seinen 43. Punkt in dieser Zweitligasaison. Damit hat der Verein seinen Rekord im Unterhaus aus der Spielzeit 2022/23 jetzt schon eingestellt. Eigentlich hat der FCM die beste Chancenverwertung (37,6 Prozent) und die beste Shot Conversion (19,1 Prozent) der Liga. Zudem sind die Blau-Weißen spielerisch eine der stärksten Mannschaften. Im Spiel gegen die 96er konnte die Truppe von Coach Christian Titz einen direkten Konkurrenten auch phasenweise dominieren.

Allerdings herrscht im Sturm der Bördestädter aktuell etwas Ladehemmung. Magdeburg blieb erstmals in dieser BL2-Saison zwei Spiele in Folge torlos, genauso oft wie in den 24 Partien zuvor zusammen. Außerdem wartet die Mannschaft seit drei Spielen auf einen Sieg (2U, 1N). Nur Braunschweig ist im Unterhaus länger ohne Dreier (5 Spiele). Probleme macht vor allem die Heimbilanz: Lediglich zwei Siege in 13 Heimspielen sind der ligaweite Negativwert. Immerhin gab es diese beiden Siege in den letzten drei Partien in der Avnet Arena. Dafür holte der FCM bereits 18 Zähler nach Rückständen. In Liga 2 kann nur der Karlsruher SC (19) diesen Wert überbieten.

46 Punkte nach 27 Spieltagen bedeuten für Kaiserslautern die beste Saison im Unterhaus seit 2014/15. Mit 20 Zählern ist der FCK das zweitbeste Rückrunden-Team nach dem Hamburger SV (21). In seiner Zweitliga-Geschichte stand der Verein nach zehn Spieltagen der zweiten Saisonhälfte nur einmal besser da. Mit dem 3:1 gegen Düsseldorf am vergangenen Spieltag gewannen die Pfälzer erstmals in der Rückrunde gegen ein Top-Team. Zuvor gab es weder gegen Hannover (0:0), in Hamburg (0:3), gegen Elversberg (1:1) noch in Paderborn (3:5) ein Erfolgserlebnis.

Dieser Dreier reichte auch dafür, dass die Männer von Coach Anfang wieder auf den dritten Tabellen-Platz kletterten. Kaiserslautern möchte diesen Rang nun verteidigen und im besten Fall den Rückstand auf die Top 2 verkürzen. Auswärts gab es zuletzt aber erstmals unter Markus Anfang zwei Niederlagen in Folge mit insgesamt acht Gegentoren. Es gibt aber auch Fakten, die beim Magdeburg Kaiserslautern Tipp für die Roten Teufel sprechen: So verspielte die Mannschaft aus der Pfalz in dieser Zweitliga-Saison die wenigsten Punkte nach Führungen (7).

Magdeburg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:0 Hannover (A), 1:1 Odra Opole (A), 0:3 Hamburger SV (H), 1:1 Greuther Fürth (A), 4:1 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:1 Düsseldorf (H), 3:5 Paderborn (A), 1:1 Elversberg (H), 3:0 Regensburg (H), 0:3 Hamburger SV (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Kaiserslautern: 2:2 (A), 1:4 (A), 4:1 (H), 2:0 (H), 4:4 (A)

Diese Paarung gab es bisher erst elfmal. Magdeburg führt die Bilanz gegen Kaiserslautern mit vier Siegen zu zwei Niederlagen an (5U). In den letzten neun Pflichtspielen gegen den FCK ging der FCM lediglich einmal als Verlierer vom Feld.

Das müssen wir bei unserer Magdeburg vs Kaiserslautern Prognose auf jeden Fall bedenken. Die letzten vier Pflicht-Heimspiele gegen die Pfälzer haben die Bördestädter auch alle für sich entschieden.

Die Roten Teufel konnten in der Landeshauptstadt nur einmal punkten: Im Mai 2020 gab es in der 3. Liga einen 1:0-Auswärtssieg. Im Hinspiel der laufenden Saison führte Magdeburg auf dem Betzenberg nach 13 Minuten schon mit 2:0. Am Ende stand es aber 2:2.

Nur Davie Selke (HSV) erzielte in dieser BL2-Saison mehr Tore (17) als Magdeburgs Martijn Kaars und Lauterns Ragnar Ache (je 16). Ache traf sogar zuletzt in vier Liga-Partien in Folge.

Am Sonntag haben wir die beiden Angreifer somit auch auf dem Zettel, doch auf welchen der beiden Stürmer sollen wir setzen? Hier hat Winamax eine Lösung parat. Für den Magdeburg Kaiserslautern Tipp “Ache oder Kaars treffen” gibt es eine Quote von 1,60.

So seht ihr Magdeburg - Kaiserslautern im TV oder Stream:

06. April 2025, 13:30 Uhr, Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Ihr seid große Fans der 2. Bundesliga? Dann kommt ihr um ein Abo bei Sky nicht herum, denn nur der Bezahlsender zeigt alle Partien aus dem deutschen Unterhaus live, bis auf das Top-Spiel am Samstagabend bei Sport1 auch exklusiv. So ist bei Sky auch das Duell zwischen Magdeburg und Kaiserslautern zu sehen.

Der Anpfiff in der Avnet Arena von Magdeburg erfolgt am Sonntag um 13:30 Uhr.

Magdeburg vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Hercher, Gnaka, El-Zein, Nollenberger - Burcu, Kaars, Atik

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Tob. Müller, P. Pfeiffer, Krempicki, Teixeira, Amaechi, Loric, Michel, Ahl Holmström

Startelf Kaiserslautern: Simoni - Elvedi, Sirch, M. Bauer - J. Zimmer, Breithaupt, Kleinhansl - Ritter, Kaloc - Yokota, Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic, Gyamerah, Heuer, Ronstadt, Toure, Wekesser, Aremu, Klement, Raschl, Redondo, Robinson, Alidou, Opoku, Ranos

Die Hausherren müssen am Sonntag auf Spieler wie Bockhorn, El Hankouri, Kuhinja und Musonda verzichten. Bei den Gästen sitzt Hanslik eine Gelbsperre ab.

Zudem fehlen Krahl und Zuck verletzungsbedingt. Wirklich Auswirkungen auf unsere Magdeburg gegen Kaiserslautern Prognose haben die Ausfälle aber nicht.

Unser Magdeburg - Kaiserslautern Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Vereine spielen eine überraschend gute Saison. Der FCM hat allerdings große Probleme vor den eigenen Fans, kann dafür aber eine tolle Bilanz gegen die Pfälzer vorweisen.

Am Ende kann unserer Meinung nach in dieser Partie alles passieren. Wir nehmen von den 1x2-Wetten oder ähnlichen Optionen Abstand. Stattdessen gehen wir auf Nummer sicher.

In den fünf Zweitliga-Duellen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 24 Tore. Zudem kommt 2024/25 nur der HSV (58) auf mehr Tore als Magdeburg (53) und Kaiserslautern (49). Außerdem treffen mit Kaars und Ache zwei formstarke Stürmer aufeinander. So rechnen wir mit mehr als zwei Toren.