Magdeburg - Zagreb Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2025

SPORT1 Betting 11.11.2025 • 18:00 Uhr Magdeburg - Zagreb Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EHF Champions League Wette | Können die Gäste die haushohen Favoriten ärgern?

Unser Magdeburg - Zagreb Sportwetten Tipp zum EHF Champions League Spiel am 12.11.2025 lautet: Am 7. Spieltag treffen in der Handball-Königsklasse zwei Teams aufeinander, für die die CL-Saison bisher komplett gegensätzlich verläuft. Daran dürfte sich auch im Wett Tipp heute nichts ändern.

Am 7. Spieltag der laufenden EHF Champions-League-Saison kommt es zu einem ungleichen Duell: Der SC Magdeburg, der bisher alle sechs Partien im laufenden Wettbewerb gewinnen konnte, empfängt in der heimischen GETEC Arena das bisher noch punktlose Schlusslicht aus Zagreb.

Diese ungleiche Ausgangslage spiegelt sich auch in den Quoten der Magdeburg Zagreb Prognose wider. Wir rechnen ebenfalls mit einem klaren Sieg der Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,64 bei Winamax den Magdeburg Zagreb Wett Tipp heute “Sieg Magdeburg HC -6,5”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Zagreb auf “Sieg Magdeburg HC -6,5”:

Magdeburg ist in dieser Saison in HBL und CL noch ohne Niederlage (15S, 1U)

Zagreb hat in der laufenden Spielzeit alle 6 Partien der Königsklasse verloren

Heimvorteil, Qualität und EHF-Ranking sprechen auch für den SCM

Magdeburg vs Zagreb Quoten Analyse:

Der Heimvorteil und der Saisonverlauf in der Handball-Königsklasse sprechen klar für die Hausherren. Auch das EHF-Ranking (Platz 1 gegen Platz 18) sieht den SCM deutlich vorne. So fallen auch die Magdeburg vs Zagreb Quoten eindeutig aus.

Mehr als eine 1,05 ist für einen Sieg der Gastgeber bei Winamax aktuell nicht drin. Ein Erfolg der Kroaten wird mit einer Quote von 16,0 belohnt. Die höchsten Magdeburg gegen Zagreb Wettquoten bekommt ihr mit einer 25,0 für ein Remis.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Zagreb Prognose: Hat der SCM schon das HBL-Spitzenspiel im Hinterkopf?

Im Vorjahr verpasste Magdeburg den Meistertitel nur um einen Punkt. Dafür konnte sich der SCM mit dem Gewinn der Champions League trösten. Und auch in diesem Jahr muss man mit der Truppe von Coach Bennet Wiegert wieder rechnen. In der Bundesliga ließen die Männer aus der Landeshauptstadt nur einmal beim Remis in Erlangen (31:31) einen Zähler liegen. Und in der Champions League hält sich der Titelverteidiger noch komplett makellos. Die einzige Saisonpleite setzte es im Halbfinale der Klub-WM beim 20:23 gegen Telekom Veszprem.

Am vergangenen HBL-Spieltag war der 28:24-Heimsieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen allerdings ein hartes Stück Arbeit Die Magdeburger, die normal die Siebenmeterkönige der Liga sind, verwarfen sieben der 12 Strafwürfe gegen die Löwen. So rannte man bis zur 40. Minute einem Rückstand hinterher. Am kommenden Spieltag wartet dann der absolute Top-Kracher beim ebenfalls noch ungeschlagenen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt. In der Königsklasse war bisher vor allem Omar Ingi Magnusson Verlass. Der Isländer liegt mit 49 Toren auf Platz zwei der Torjägerliste.

Der RK Zagreb ist mit 32 Meisterschaften und 30 Pokalsiegen der mit Abstand erfolgreichste Handballverein in Kroatien. Seit 1992 gab es in der höchsten kroatischen Handball-Liga keinen anderen Champion mehr. In den 90er Jahren war der RKZ auch international sehr erfolgreich und konnte 1992 sowie 1993 die EHF Champions League gewinnen. Seit der Saison 1999/2000 hat der Klub das Final-Four-Turnier in der Königsklasse aber nicht mehr erreicht. Auch im Vorjahr landeten die Männer aus der Hauptstadt nach 14 Spielen mit lediglich drei Siegen und einem Remis auf dem letzten Platz der Gruppe B.

Und in diesem Jahr ist der “Rukometni klub” erneut der größte Anwärter auf die “Rote Laterne” am Ende der Gruppenphase. Das müssen wir beim Magdeburg Zagreb Tipp natürlich berücksichtigen. Bei allen sechs Pleiten in dieser Saison war bisher immerhin noch keine Klatsche dabei. Die höchste Niederlage setzte es beim 25:32 daheim gegen Barcelona. Drei Pleiten kamen mit zwei oder drei Toren Unterschied zustande. In der heimischen Premijer Liga führt der Serienmeister die Tabelle nach neun Spieltagen mit neun Siegen schon wieder deutlich an.

Magdeburg - Zagreb Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 28:24 Rhein-Neckar Löwen (H), 45:27 Großwallstadt (A), 24:22 Hannover-Burgdorf (A), 36:26 Eurofarm Pelister (H), 44:34 Dessau-Roßlauer HV (A)

Letzte 5 Spiele Zagreb: 40:26 Medjimurje (A), 33:31 Trogir (A), 23:28 Pick Szeged (H), 32:25 Umag (A), 31:36 GOG Handbold (H)

Letzte Spiele Magdeburg vs Zagreb: 18:22 (A), 36:24 (H), 31:25 (A), 35:25 (H)

Für die Magdeburg Zagreb Prognose schauen wir natürlich auch auf den direkten Vergleich. Beide Vereine standen sich in der EHF Champions League bisher viermal gegenüber. Die ersten drei Duelle in den Spielzeiten 2022/23 und 2024/25 gingen an den SCM.

In der Gruppenphase der vergangenen Saison konnten sich die Kroaten am 8. Spieltag nach einem Trainerwechsel im Duell des Letzten gegen den Vorletzten mit einem 22:18 daheim den ersten Erfolg sichern.

In der laufenden CL-Gruppe B stellen die Bördestädter mit 195 Treffern die zweitbeste Offensive. In vier von sechs Gruppenspielen dieser Saison hat der SCM mindestens 34 Tore erzielt. Das trauen wir den Männern von Coach Bennet Wiegert auch dieses Mal zu.

Für den Magdeburg Zagreb Tipp “Magdeburg über 32,5 Tore” gibt es bei Bet-at-home eine Quote von 1,58. Bet-at-home gehört auch zu den Buchmachern auf dem Markt, bei denen man seine Sportwetten mit Paysafecard abrechnen kann.

Unser Magdeburg - Zagreb Tipp: Sieg Magdeburg HC -6,5

Die Vorzeichen bei diesem Duell sind klar. Der SCM ist der Titelverteidiger und auch in dieser Saison wieder in Topform. Die Zagreber drohen dagegen zum zweiten Mal in Folge eine CL-Gruppenphase auf dem letzten Platz zu beschließen.

Eine deftige Klatsche werden die Gäste wohl verhindern können. Vor allem, weil die Hausherren vielleicht schon das HBL-Spitzenspiel gegen Flensburg im Hinterkopf haben. Aber trotzdem sollte Magdeburg ein Handicap von minus 6,5 Toren ins Ziel bringen.