Mainz - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

SPORT1 Betting 16.05.2025 • 07:00 Uhr Mainz - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Lösen die 05er das Europapokal-Ticket?

Unser Mainz - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.05.2025 lautet: Die Werkself will ihren Coach angemessen verabschieden und einen neuen Rekord aufstellen. Beides ist im Wett Tipp heute durchaus möglich.

Eigentlich ist die Saison für Leverkusen gelaufen. Doch Bayer kann sich am letzten Spieltag in Mainz noch zum alleinigen Rekordhalter krönen. Die Werkself ist nämlich seit 33 Gastspielen in der Bundesliga ohne Niederlage (23S, 10U). Damit hat man den Bundesliga-Rekord der Bayern aus dem Zeitraum 2012 bis 2014 eingestellt.

Reicht es in unserer Mainz Leverkusen Prognose auch für mindestens einen Punkt, stellt B04 eine neue Bestmarke auf. Zudem würde man die zweite Saison in Folge ohne Auswärtspleite beenden. Wir trauen das den Gästen zu und spielen mit einer Quote von 1,67 bei Merkur Bets den Mainz Leverkusen Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Leverkusen auf “Doppelte Chance x/2”:

Leverkusen ist seit 33 BL-Gastspielen ungeschlagen

Mainz hat 11 der letzten 14 Duelle gegen Bayer verloren

Die 05er konnten lediglich 1 der vergangenen 8 Spiele für sich entscheiden

Mainz vs Leverkusen Quoten Analyse:

Mainz vs Leverkusen Prognose: Bleibt die Serie von Bayer bestehen?

Mainz stand nach einer Serie von sieben sieglosen Spielen (4U, 3N) unter Druck. Doch am vergangenen Wochenende zu Gast beim Schlusslicht Bochum konnten die Rheinhessen mit einem souveränen und verdienten 4:1-Erfolg den Negativtrend beenden. Damit kletterte die Mannschaft auf Platz 6 und darf im Endspurt der Saison noch auf ein Europapokal-Ticket hoffen. Auf Rang 7 lauern die punktgleichen Leipziger allerdings auf einen Ausrutscher der Nullfünfer. 51 Punkte nach 33 Spieltagen bedeutet die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte.

Nun könnte sich der FSV zum vierten Mal über die Abschlussplatzierung fürs internationale Geschäft qualifizieren. Vor allem daheim war die Truppe von Coach Bo Henriksen stark. In 16 Partien setzte es gerade mal drei Pleiten. Seit 12 Heimspielen sind die Mainzer inzwischen wieder ungeschlagen (6S, 6U). Damit hat man den Vereinsrekord eingestellt. Die letzten vier Partien in der Mewa-Arena endeten aber mit einer Punkteteilung. Ein Trumpf war auch die gute Chancenverwertung (Platz 2, 33,1%). Auch hat kein Team weniger Gegentore nach dem Seitenwechsel kassiert als die 05er (19).

Im letzten Heimspiel unter Xabi Alonso wollte Leverkusen seinem Trainer einen gebührenden Abschied bereiten. Am Ende setzte es aber ein unglückliches 2:4 gegen den BVB. Dabei lagen die Hausherren bei Zahlen wie dem Ballbesitz (62%), den xG (2,20 zu 1,16) und den Gesamtschüssen (19:9) eigentlich vorne. So ist Bayer mit nur einem Sieg aus den letzten fünf BL-Spielen (3U, 1N) im Endspurt etwas die Luft ausgegangen. Mit 68 Punkten aus 33 Partien spielt der Verein aber die drittbeste Saison seiner Geschichte. Xabi Alonso ist mit einem Punkteschnitt von 2,18 Zählern pro Partie der beste Coach der Bayer-Historie.

Am vergangenen Spieltag kassierte B04 erstmals seit Oktober 2022 mehr als drei Gegentore. Zudem hat man in dieser BL-Saison schon zum achten Mal Punkte nach einer Führung liegen gelassen. Nur dem VfB (9-mal) ist das in dieser Spielzeit öfter passiert. So hat Leverkusen 2024/25 schon 18 Punkte abgegeben. In der vergangenen Meistersaison hatte man nach einem Vorsprung nicht einen Zähler liegen gelassen. Die gute Auswärtsbilanz spricht aber für unseren Mainz Leverkusen Tipp. Im Verein steht ein gewisser Umbruch an. Coach Alonso und Verteidiger Tah werden den Verein sicher verlassen. Auch Frimpong steht vor dem Absprung.

Mainz vs Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 4:1 Bochum (A), 1:1 Frankfurt (H), 0:3 Bayern München (A), 2:2 Wolfsburg (H), 0:2 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:4 Dortmund (H), 2:2 Freiburg (A), 2:0 Augsburg (H), 1:1 St. Pauli (A), 0:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Leverkusen: 0:1 (A), 1:2 (A), 0:3 (H), 3:2 (A), 0:3 (H)

Schaut man auf die Statistiken seit Beginn des Jahres 2018, war der 1. FSV Mainz der absolute Lieblingsgegner für Bayer Leverkusen. Die Werkself konnte 11 der letzten 14 Duelle gewinnen (1U, 2N).

Gegen keinen anderen Gegner feierte B04 in diesem Zeitraum so viele Erfolge. Auch die letzten drei Duelle gingen an Bayer. Das hat für die Mainz Leverkusen Prognose natürlich eine große Bedeutung. Das Hinspiel 2024/25 verloren die 05er mit 0:1 in der BayArena.

So seht ihr Mainz vs Leverkusen im TV oder Stream:

17. Mai 2025, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Alle neun Partien des 34. Spieltages werden am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen. Dazu gehört auch das Duell zwischen Mainz und Leverkusen. So könnt ihr nur bei Sky, entweder in der Konferenz oder als Einzelspiel, alle Entscheidungen live miterleben.

Mainz vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Rieß - da Costa, Bell, Hanche-Olsen - Caci, Sano, Amiri, Mwene, Nebel, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Batz (Tor), Leitsch, Nordin, Sieb, Widmer, Hong, Veratschnig, Maloney, Weiper

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Tella, Wirtz, Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar (Tor), Lomb (Tor), Buendia, Boniface, Hofmann, Palacios, Arthur, Aleix Garcia, Adli

Mainz muss am 34. Spieltag ohne da Costa, Jenz und Kohr auskommen. Bei den Gästen verpassen Belocian, Hermoso, Mukiele, Sarco und Terrier das Saisonfinale. Einfluss auf die Mainz Leverkusen Prognose haben diese Ausfälle aber nicht wirklich.

Unser Mainz vs Leverkusen Tipp: Doppelte Chance x/2

Die Mainzer werfen am Samstag ihre gute Heimbilanz in den Ring und wollen noch das Ticket für den Europapokal lösen. Doch wir trauen den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu.

Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich zu tun. Zudem will Bayer seinen Trainer nicht mit einer Niederlage verabschieden und sich zum alleinigen Rekordhalter, was ungeschlagene BL-Auswärtsspiele betrifft, krönen.