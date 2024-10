Mainz - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 06:00 Uhr Mainz - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleiben die Roten Bullen auswärts auf Kurs?

Unser Mainz - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Hinter dem deutschen Rekordmeister rangieren die Sachsen auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen auch in unserem Wett Tipp heute in der Karnevalsstadt überzeugen.

Die Mainzer tankten zuletzt gehörig Selbstvertrauen und setzten sich bei Aufsteiger St. Pauli souverän mit einem 3:0-Erfolg durch. Trotzdem ist RB Leipzig von einem ganz anderen Kaliber und nur schwer zu bespielen. Die „Roten Bullen“ fuhren kürzlich zwei Erfolgserlebnisse in der Bundesliga ein und sind gleichauf mit dem Spitzenreiter aus München. Sofern unsere Mainz RB Leipzig Prognose zu einem Erfolgserlebnis führt, wäre sogar die Tabellenspitze drin.

Die Gäste aus Sachsen verfügen über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und werden diese am Samstag in der Mewa-Arena sicher auch auf den Platz bringen. In unserem Mainz RB Leipzig Wett Tipp heute spielen wir „Sieg RB Leipzig“ zu einer Quote von 1,83 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Mainz vs RB Leipzig auf „Sieg RB Leipzig“:

Die 05er sind auf heimischem Boden noch sieglos (1U, 2N).

RBL holte in der aktuellen Spielzeit 7 von 9 möglichen Auswärts-Punkten.

Mit 517,9 Millionen Euro Kader-Marktwert sind die Sachsen den Hausherren aus Mainz (93,45 Mio.) deutlich überlegen.

Mainz vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Obwohl Mainz keines der letzten vier Heimspiele gegen die „Roten Bullen“ verloren hat, tendieren die Wettanbieter dennoch am klassischen Markt „1x2″ zum Auswärtssieg und bewerten diesen mit durchschnittlichen Mainz RB Leipzig Quoten von 1,80. Ein Dreier der Mainzer hingegen bringt mehr als den vierfachen Wetteinsatz mit sich.

Die letzten drei Gastauftritte in Mainz bestritten die Sachsen mit weniger als 2,5 Toren. Trotzdem ist laut Wettanbieter-Einschätzung diesmal mit einem offensiv geführten Kräftemessen zu rechnen. Neben lohnenswerten Mainz RB Leipzig Wettquoten gewährt Bet-at-home einen zusätzlichen Neukundenbonus von bis zu 100 Euro. Einfach die Bet-at-home Registrierung vollziehen und auf satte Gewinne hoffen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs RB Leipzig Prognose: Bleiben die 05er Leipzigs Angstgegner?

Die Schützlinge aus Rheinland-Pfalz spielen eine sehr durchwachsene Saison und legten einen kompletten Fehlstart hin. Die ersten drei Spieltage brachten allesamt kein Erfolgserlebnis mit sich. Zuletzt war jedoch ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, der für den Mainz RB Leipzig Tipp berücksichtigt werden sollte.

Zwei der jüngsten drei Bundesliga-Duelle waren von Erfolg gekrönt. Neben den beiden Siegen gegen Augsburg (3:2) und St. Pauli (3:0) stand zudem ein Misserfolg auf heimischem Boden gegen Heidenheim zu Buche.

Allgemein waren die bisherigen Leistungen im eigenen Stadion sehr durchwachsen. Keines der bisherigen drei Heimspiele wurde siegreich gestaltet. Lediglich mit Union Berlin wurden die Punkte geteilt.

Darüber hinaus mussten zwei Niederlagen in der Mewa-Arena hingenommen werden. Nur beim 0:2 gegen Heidenheim verpasste Mainz zuhause einen eigenen Treffer. Die Abwehr hielt in keinem der drei Heimspiele die Null und ließ insgesamt fünf Gegentore zu.

Mainz - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:0 FC St. Pauli (A), 0:2 FC Heidenheim (H), 3:2 FC Augsburg (A), 1:2 Werder Bremen (H), 3:3 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 Heidenheim (A), 2:3 Juventus Turin (H), 4:0 FC Augsburg (H), 0:0 FC St. Pauli (A), 1:2 Atletico Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Mainz vs. RB Leipzig: 0:0 (A), 2:0 (H), 3:0 (A), 1:1 (H), 1:4 (A).

Über die letzten Jahre hinweg konnte RB Leipzig auf nationaler Ebene mit starken Leistungen überzeugen und schaffte immer wieder die Qualifikation für die Königsklasse. In dieser Saison sind die Sachsen aktuell punktgleich mit dem Spitzenreiter FC Bayern und spielen womöglich sogar um die Meisterschaft mit. Nach wie vor ist das Team von Trainer Marco Rose auf nationaler Ebene ungeschlagen, blickt auf vier Siege und zwei Remis und könnte diese Serie laut Mainz RB Leipzig Prognose ausbauen.

Vor allem auswärts glänzte der Tabellenzweite und setzte sich sogar beim amtierenden Meister in Leverkusen trotz eines 2-Tore-Rückstands nach 90 spannenden Minuten mit 3:2 durch. Darüber hinaus stand in Heidenheim ein knapper 1:0-Triumph zu Buche. Enttäuschend hingegen war das Auswärtsspiel beim Aufsteiger FC St. Pauli. Dort kamen die „Roten Bullen“ nämlich nicht über ein torloses Remis hinaus.

Vier Tore wurden in den drei Fernduellen im deutschen Oberhaus erzielt. Die Abwehr stand zumeist sicher und hielt nur in einem der drei Auswärtsspiele nicht die Null. Zwei der drei BL-Partien auf gegnerischem Boden endeten mit weniger als 1,5 Toren. Die Suche nach dem besten Wettanbieter gestaltet sich im Netz nicht ganz einfach. Ein Blick in unseren Sportwetten Anbieter Vergleich könnte jedoch Abhilfe schaffen.

So seht ihr Mainz - RB Leipzig im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 15:30 Uhr, Mewa-Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Sport

Das Samstagsspiel zwischen den Schützlingen aus Rheinland-Pfalz und den Kickern aus Sachsen wird von Sky übertragen und ist nicht im Free-TV verfügbar.

Wer seinen Mainz RB Leipzig Tipp anhand von Live-Bildern in die korrekte Richtung lenken möchte, braucht ein Abo beim Pay-TV-Anbieter. Dieser bietet zudem die Möglichkeit, eine Konferenzschaltung zu nutzen, um mehrere Spiele gleichzeitig zu verfolgen.

Mainz vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - Widmer, Jenz, Leitsch - Caci, Sano, Amiri, Mwene, Sieb, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß, Bell, da Costa, Hong, Nebel, Weiper, Onisiwo, Vidovic

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Lukeba, Bitshiabu - Vermeeren, A. Haidara, Nusa, Simons - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Geertruida, Henrichs, Seiwald, Baumgartner, Elmas, Silva, Poulsen

Für Mainz-Trainer Bo Henriksen gibt es nach dem deutlichen 3:0 bei Aufsteiger St. Pauli keinen Grund, etwas an der Formation zu ändern. Lediglich Dominik Kohr wird im defensiven Mittelfeld aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen. Für ihn könnte Silvan Widmer in die Startformation rücken. Offensiv ruhen alle Hoffnungen auf Jonathan Burkardt, der zuletzt gegen St. Pauli mit einem Doppelpack glänzte und sein Torkonto auf fünf Treffer ausbauen konnte.

Die Leipziger haben mit David Raum, Xaver Schlager und Assan Ouedraogo einige Ausfälle in der Mainz gegen RB Leipzig Prognose zu kompensieren. Somit könnte sich für El Chadaille Bitshiabu eine Chance ergeben, in die Startformation zu rücken. Für offensive Momente dürfte einmal mehr Lois Openda sorgen. Der 24-jährige Mittelstürmer hat bereits vier Tore auf dem Konto und traf jeweils an den letzten beiden Spieltagen.

Unser Mainz - RB Leipzig Tipp: Sieg RB Leipzig

Die 05er sind durchaus als eine Art Angstgegner von RB zu bezeichnen. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Trauma in der Mewa-Arena beendet werden kann. Die „Roten Bullen“ holten in der laufenden Spielzeit sechs Punkte mehr als die Mainzer und liegen zudem acht Plätze vor den 05ern. Auswärts sind die Sachsen weiterhin ungeschlagen (2S, 1U) und Mainz wartet zu Hause auf den ersten Triumph. Die Anzeichen für einen Auswärtssieg verdichten sich.