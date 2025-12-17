Mainz - Samsunspor Tipp, Prognose & Quoten | 18.12.2025

SPORT1 Betting 17.12.2025 • 18:00 Uhr Mainz - Samsunspor Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Wie lange dauert es bis zum ersten Sieg?

Unser Mainz - Samsunspor Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 18.12.2025 lautet: Im Wett Tipp heute knüpfen die Hausherren an den Achtungserfolg gegen Bayern an.

Urs Fischer soll den FSV aus der Ergebniskrise verhelfen. Anders als sein Vorgänger Bo Henriksen tendiert der 59-Jährige dazu, seinen Mannschaften einen abwartenden Defensivstil zu verpassen. Dieser verhalf in München zum Punktgewinn (2:2) und ist in unserer Mainz Samsunspor Prognose ebenfalls ein Teil der Geschichte.

Winamax hält es wie die restlichen Wettanbieter und schickt die Hausherren als klaren Favoriten in den sechsten Spieltag der Conference-League-Ligaphase. Für unseren Mainz Samsunspor Wett Tipp heute verwenden wir den Winamax Bonus und spielen “Samsunspor Unter 0,5 Tore” mit einer Quote von 2,40.

Darum tippen wir bei Mainz vs Samsunspor auf “Samsunspor Unter 0,5 Tore”:

Mainz hat in der Conference League nur 3 Gegentore in 5 Partien kassiert.

Daniel Batz ist in überragender Form und verhinderte zuletzt in 3 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens 1,44 Gegentore.

Samsunspor kassierte zuletzt 3 Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander.

Mainz vs Samsunspor Quoten Analyse:

Der deutsche Vertreter wird im Vergleich der Mainz Samsunspor Quoten deutlich favorisiert, obwohl beide Mannschaften nach fünf absolvierten Spielrunden auf die identische Punkteausbeute kommen (10).

Mainz vs Samsunspor Prognose: Fischer-Magic

Wie die Nullfünfer gegen dominante Mannschaften unter Urs Fischer zum Erfolg kommen wollen, ist am vergangenen Wochenende (2:2 vs. Bayern) ersichtlich geworden. Der FSV etablierte im Zentrum gegen den deutschen Rekordmeister eine Vollsperrung und kam bis zur 40. Spielminute mit unter zehn Prozent Ballbesitz zurecht.

Etwas mehr Ballkontakte dürfte es für den FSV im Mainz gegen Samsunspor Tipp geben, doch die Devise für die nächsten Wochen dürfte klar auf der Etablierung einer sauberen Verteidigung liegen.

Die bevorzugte Herangehensweise von Fischer für Mannschaften des FSV-Kalibers kennen wir aus seinen Zeiten bei Union Berlin. Wenig Ballbesitz, hoher Arbeitswille, zielstrebiges Umschalten und brutale Qualität nach Standards. Davon werden wir in der Mainz vs. Samunspor Prognose ebenfalls einige Elemente erkennen.

In der Pressekonferenz nach dem 2:2 gegen Bayern hob Fischer die unglaubliche Laufleistung seiner Spieler hervor. Recht hatte er: Mainz spulte gegen den deutsche Rekordmeister 132,47 Kilometer ab. Diesen Willen brauchen die Gastgeber in unserem Mainz - Samsunspor Tipp erneut.

Mainz - Samsunspor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:2 Bayern (A), 1:1 Lech Posen (A), 0:1 Gladbach (H), 0:4 Freiburg (A), 0:1 Uni Craiova (A).

Letzte 5 Spiele Team Samsunspor: 0:2 Basaksehir (H), 1:2 AEK Athen (H), 2:3 Galatasaray (A), 1:1 Alanyaspor (H), 2:2 Breidablik (A).

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Samsunspor: -

Ein wichtiges Gewürz für das Rezept zum Siegen für den Bundesligisten steht zwischen den Pfosten. Zur Zeit hütet Daniel Batz den Kasten der Nullfünfer. Der 34-Jährige brillierte in seinen drei bisherigen Auftritten.

Schon im letzten Pflichtspiel vor der Installierung von Urs Fischer (0:1 vs. Gladbach) sicherte Batz die Mannschaft ab und verhinderte 1,44 Gegentore. Der 59-jährige Trainer vertraut ebenfalls auf seinen erfahrenen Schlussmann und wurde dafür bereits belohnt.

Die Hausherren ergatterten sich beim Fischer-Debüt trotz 25-minütiger Unterzahl ein 1:1 gegen Lech Posen. Batz verhinderte im Laufe der Partie 2,08 Gegentore. Nur wenige Tage später brachte er die Bayern-Angreifer zur Verzweiflung und verhinderte 1,45 Gegentore.

Aus den bisherigen Auftritten in der Conference-League-Ligaphase lässt sich ebenfalls eine Stärke in der Verteidigung ableiten. Nur drei Mannschaften erlaubten in diesem europäischen Wettbewerb bis jetzt weniger Gegentore als der Bundesliga-Vertreter (3).

Natürlich müssen wir in der Mainz - Samsunspor Prognose auch die Ergebniskrise berücksichtigen. Der FSV ist seit sieben Pflichtspielen sieglos, hat unter Fischer aber noch keine Niederlage kassiert (2U).

So seht ihr Mainz - Samsunspor im TV oder Stream:

18. Dezember 2025, 21 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Entschärft wird der Faktor Form durch die zuletzt ausgebliebenen Resultate der Kontrahenten aus dem türkischen Oberhaus. Cheftrainer Thomas Reis, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, kassierte mit seinem Team am vergangenen Wochenende (0:2 vs. Basaksehir) die dritte Pflichtspiel-Niederlage hintereinander.

Inklusive der drei vorherigen Punkteteilungen warten auch die Roten Blitze seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg. Während die Defensive der Reis-Elf im laufenden Wettbewerb zu den besten zählt (4,2 xGA), ist das Angriffsspiel eher durchschnittlich (7,9 xG).

Mainz vs Samsunspor: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Batz - Kawasaki, Potulski, Bell, Da Costa, Nordin - Sano, Maloney - Boving, Hollerbach, Lee

Ersatzbank Mainz: Rieß, Hanche-Olsen, Schopp, Gleiber, Sieb, Fell, Bobzien, Weiper

Startelf Samsunspor: Kocuk - Yavru, Satka, van Drongelen, Gönül - Makambou, Holse, Ntcham - Musaba, Ndiaye, Kilinc

Ersatzbank Samsunspor: Üstün, Posiadala, Borevkovic, Tomasson, Emre Cift, Aydogdu, Aydin, Yaldir, Bülbül, Mouandilmadja

Das lenkt unsere Aufmerksamkeiten für den Mainz vs. Samsunspor Tipp zu alternativen Wettoptionen. Tendenziell erwarten wir eine torarme Begegnung, in der beide Mannschaften mit einer starken Verteidigung einen guten Start ins Spiel hinlegen wollen.

Die Nullfünfer werden es schwer haben, sich hochkarätige Torchancen zu erspielen. Samsunspor erlaubte bislang nur 0,08 erwartbare Gegentore pro Schuss. Gibt der türkische Vertreter Torchancen ab, dann vor allem aus Positionen mit niedriger Erfolgsaussicht.

Unser Mainz - Samsunspor Tipp: Samsunspor Unter 0,5 Tore

Punktgleich rangieren die beiden Kontrahenten unter den Top-Teams der laufenden Conference-League-Ligaphase. Mainz setzt unter Urs Fischer verstärkt darauf, die zentralen Räume vor dem eigenen Strafraum zu kontrollieren und findet gegen Samsunspor erneut über die Verteidigung ins Spiel.

Unser Mainz Samsunspor Sportwetten Tipp lautet: “Samsunspor Unter 0,5 Tore” mit einer Wettquote bei Winamax von 2,40.