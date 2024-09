Mainz - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 08:00 Uhr Mainz - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer holt seinen ersten Liga-Erfolg?

Unser Mainz - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.09.2024 lautet: Sowohl Mainz als auch Bremen warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis in der noch sehr jungen Saison. In unserem Wett Tipp heute legen wir uns auf keinen klaren Favoriten fest.

Beide Mannschaften sind in der Tabelle direkt benachbart und haben zwei magere Zähler an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen geholt. Somit ging bislang keine Ansetzung verloren, aber ein Triumph kam auch nicht zustande. Um nicht weiter an Boden zu verlieren, werden sowohl die 05er als auch die Grün-Weißen in unserer Mainz Werder Bremen Prognose auf Sieg spielen.

Aufgrund des Heimrechts räumen wir den Hausherren aus Rheinland-Pfalz leichte Vorteile ein, schließen aber ein Remis mit beiderseitigen Toren nicht gänzlich aus. Unser Mainz Werder Bremen Wett Tipp heute lautet somit: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,05 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Mainz vs Werder Bremen auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Mainz ist seit 9 BL-Heimspielen ungeschlagen (5S, 4U).

Bremen holte nur einen Sieg in den vergangenen 7 BL-Auswärtsduellen (3U, 3N).

4 der letzten 6 direkten Aufeinandertreffen beider Teams endeten in der Mewa Arena mit beiderseitigen Toren.

Mainz vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Bei den Mainz Werder Bremen Quoten schließen wir uns nahtlos der Einschätzung der Wettanbieter an. Diese favorisieren nämlich am klassischen Drei-Weg-Markt die Hausherren aus Mainz, wobei für den Heimsieg teilweise mehr als der doppelte Wetteinsatz serviert wird.

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Eine durchschnittliche Quote von 1,70 untermauert diese These.

Darüber hinaus räumt Bet365 beiden Mannschaften die Chance auf mindestens einen Treffer ein und stellt in der Bet365 App Mainz Werder Bremen Wettquoten von 1,63 für diesen Spielausgang bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Werder Bremen Prognose: Ist mit einem offenen Schlagabtausch zu rechnen?

Mit Trainer Bo Henriksen kehrte in Mainz der Erfolg zurück. Seit Februar dieses Jahres sitzt der 49-jährige Däne auf der Bank und musste nur zwei seiner insgesamt 16 Saisonspiele mit einer Niederlage abschreiben. Die eine setzte es beim deutschen Meister Leverkusen und die andere kam beim Rekordmeister Bayern München zum Vorschein. Diesen beiden Erfolgen stehen auf der anderen Seite sieben Siege und sieben Remis gegenüber.

Unter der Federführung von Bo Henriksen haben die 05er kein einziges Heimspiel verloren und holten zu Hause fünf Siege und drei Remis. Eine mehr als beeindruckende Bilanz, die es gegen Bremen fortzuführen gilt.

Dennoch wartet Mainz nach wie vor in der neuen Saison auf einen Dreier. Der erste Spieltag brachte zu Hause gegen Union Berlin ein 1:1 zum Vorschein und zuletzt erkämpften sich die Schützlinge aus Rheinland-Pfalz in Stuttgart ein 3:3-Remis. Dabei zeigten die 05er Moral und egalisierten einen zweimaligen Rückstand.

Beide Spieltage in der aktuellen Saison führten zu beiderseitigen Toren.

Mainz - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:3 VfB Stuttgart (A), 1:1 Union Berlin (H), 3:1 n.V. Wiesbaden (A), 3:1 VfL Wolfsburg (A), 3:0 Borussia Dortmund (H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:0 Borussia Dortmund (H), 2:2 FC Augsburg (A), 3:1 Energie Cottbus (A), 4:1 VfL Bochum (H), 1:1 RB Leipzig (A).

Letzte Spiele Mainz vs. Werder Bremen: 0:1 (H), 0:4 (A), 2:2 (H), 2:0 (A), 1:0 (A).

Werder Bremen verpasste in der vergangenen Spielzeit nur knapp die Teilnahme am internationalen Geschäft. Mit 42 Punkten zeigte Bremen dieselbe Ausbeute wie Heidenheim auf, hatte aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses das Nachsehen und landete auf Platz 9 der Tabelle.

Dass es nicht für mehr gereicht hat, lag in erster Linie an den schwachen Auswärtsleistungen auf der Zielgeraden. Zum Ende der vergangenen Saison wurde nämlich nur eines der sechs Auswärtsspiele gewonnen (2U, 3N). Dennoch verpasste die Offensive über die gesamte vergangene Spielzeit nur in vier der 17 Auswärtsspiele einen eigenen Treffer. Satte 19 Auswärtstore kamen zustande.

Selbst zum Auftakt der neuen Spielzeit schenkte das Team von Trainer Ole Werner den Fuggerstädtern in Augsburg gleich zwei Buden ein, kam aber am Ende dennoch nicht über ein Remis (2:2) hinaus. Zuletzt mauerte sich Werder auf heimischem Boden gegen Dortmund zu einem 0:0 und ließ hinten kaum etwas zu.

Trotzdem setzte sich Bremen nur in einem der jüngsten sieben Bundesliga-Duelle in den Stadien des Gegners durch (3U, 3N).

Um die Mainz Werder Bremen Prognose auf das nächste Level zu heben, könnte sich die Nutzung eines Sportwetten Neukundenbonus anbieten. Unzählige Bookies mit deutscher Wettlizenz bieten für neue Kunden zusätzliche Angebote, etwa in Form von Gratiswetten.

So seht ihr Mainz - Werder Bremen im TV oder Stream:

15. September 2024, 17:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Da es sich um ein Sonntagsspiel handelt, beansprucht DAZN die Rechte für die Übertragung der Begegnung.

Wer für seinen Mainz Werder Bremen Tipp die passenden Live-Bilder benötigt, kommt somit nicht um ein Abo beim Streaming-Dienstleister herum.

Mainz vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - Kohr, Bell, Hanche-Olsen - Caci, Sano, Amiri, Mwene, Hong, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß, Leitsch, Veratschnig, Widmer, da Costa, Barkok, Nebel, Sieb, Onisiwo

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, A. Jung - Weiser, Lynen, Agu, Schmid, Stage - Ducksch, Njinmah

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Malatini, Alvero, Bittencourt, Deman, Hansen-Aaröen, Grüll, Burke, Topp

Beide Konkurrenten bewegen sich in Bezug auf ihren Kader-Marktwert was die beste Elf angeht, nahezu auf einer Wellenlänge. Lediglich in der Breite ist Bremen etwas hochkarätiger aufgestellt.

Nadiem Amiri sorgt bei den Gastgebern aus Mainz für Torgefahr und traf bisher an beiden Bundesliga-Spieltagen. Bremen-Coach Ole Werner stellte zum Saisonauftakt von 3-4-2-1 auf ein 3-5-2 um. Bei beiden Systemen macht Werder das Mittelfeld sehr eng und lässt dem Gegner wenig Raum. Ein Umstand, den Dortmund zuletzt beim 0:0 deutlich zu spüren bekam. Das könnte sich auch auf den Mainz Werder Bremen Tipp auswirken.

Unser Mainz - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Einen ganz klaren Favoriten sehen wir in unserer Mainz Werder Bremen Prognose nicht, räumen aber dennoch den 05ern aufgrund ihrer Heimstärke leichte Feldvorteile ein. Unter dem neuen Coach Bo Henriksen hat Mainz keines seiner Heimspiele verloren. Daran dürfte sich auch gegen die Nordlichter nichts ändern. Die Gäste sind jedoch offensiv keineswegs zu unterschätzen und auswärts immer für ein Tor zu haben. Aus diesem Grund tendieren wir zu beiderseitigen Treffern.