Mallorca - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten 10.11.

SPORT1 Betting 07.11.2024 • 14:16 Uhr Mallorca - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kann RCD Atletico auf der Insel überraschen?

Unser Mallorca - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 10.11.2024 lautet: Atletico Madrid kehrt nach dem Sieg in der Champions League gegen PSG mit viel Selbstvertrauen in den Liga-Alltag zurück und wird im Wett Tipp heute auch die Hürde Mallorca nehmen.

Am Sonntag, dem 10. November 2024, trifft Mallorca zu Hause im Estadi Mallorca Son Moix auf Atletico Madrid. Dieses Duell im Rahmen des 13. Spieltags von La Liga findet in der Mallorca Atletico Madrid Prognose zwischen dem Drittplatzierten, der als Favorit ins Spiel geht, und dem Achtplatzierten RCD statt.

Mallorca hat in den letzten fünf Spielen Höhen und Tiefen erlebt, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Trainer Jagoba Arrasate setzt auf Spieler wie Leo Román im Tor und Vedat Muriqi, der mit zwei Toren Mallorcas geteilt bester Torschütze ist.

Die Madrilenen, aktuell im Hoch, haben drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und darunter einen beeindruckenden 2:1-Sieg gegen PSG in der Champions League gefeiert. Topscorer Alexander Sörloth hat in dieser Saison bereits viermal getroffen und die Defensive wird von Jan Oblak organisiert. Trotz Verletzungen einiger Schlüsselspieler wie Cesar Azpilicueta und Robin Le Normand bleibt Atletico defensiv stabil.

Wetterbedingungen mit klarem Himmel und angenehmen zwölf Grad bieten ideale Voraussetzungen für ein spannendes Match. Bei diesen Vorzeichen lautet die empfohlene Wette für unseren Mallorca Atletico Madrid Wett Tipp heute: Sieg Atletico Madrid mit einer Quote von 2,32 bei Betano.

Darum tippen wir bei Mallorca vs Atletico Madrid auf „Sieg Atletico Madrid“:

Starke Form: Atletico Madrid hat zwei der letzten drei Spiele gewonnen und nur eines verloren, was ihre gute Form unterstreicht.

Defensive Stabilität: Mit nur zwei Gegentoren in den letzten drei Spielen zeigt sich Atletico Madrid defensiv sehr solide.

Offensive Stärke: Die Angriffsreihe um Antoine Griezmann und Alexander Sörloth ist ein ständiger Gefahrenherd für jede Abwehrreihe. Dank dieser Faktoren sehen wir Atletico Madrid als Favoriten für den Sieg in dieser Begegnung.

Mallorca vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Für den anstehenden La-Liga-Kracher sind die Mallorca Atletico Madrid Quoten besonders spannend. Die Buchmacher favorisieren Atletico Madrid, was kaum überrascht angesichts ihrer stabilen Form und der aktuellen Position in der Tabelle. Die Quoten zeigen eine interessante Verteilung und bieten verschiedene Wettmöglichkeiten.

Ein Sieg von Atletico Madrid wird mit einer Quote von 2,32 favorisiert. Trotz einiger Verletzungen im Team von Diego Simeone zeigt sich Atletico sowohl national als auch international in guter Verfassung.

Mallorca, das aktuell auf dem 8. Platz liegt, bietet eine Quote von 3,50 für einen Heimsieg. Ein Unentschieden ist bei den Buchmachern mit 3,00 gelistet, was die Chancen für ein ausgeglichenes Spiel verdeutlicht und eine Möglichkeit bei den besten Sportwetten Apps darstellt. Die Mallorca vs. Atletico Madrid Wettquoten lassen vermuten, dass das Spiel hart umkämpft sein könnte, insbesondere wenn Mallorca es schafft, die Defensive von Atletico herauszufordern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mallorca vs Atletico Madrid Prognose: Analyse RCD Mallorca

Mallorcas jüngste Leistungen: NUSNS

Mallorca befindet sich dieses Jahr in einer recht soliden Form und belegt derzeit den 8. Platz der La-Liga-Tabelle. In ihren letzten fünf Spielen haben sie zweimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Besonders bemerkenswert ist ihre starke Defensivarbeit, da sie in den letzten fünf Spielen zweimal zu Null gespielt haben.

Die durchschnittliche Torquote von Mallorca in den letzten fünf Spielen liegt bei 0,80 Toren pro Spiel, was darauf hinweist, dass sie sich schwer tun, viele Tore zu erzielen. Dennoch können sie auf eine robuste Verteidigung setzen, was ihnen im bevorstehenden Spiel gegen Atletico Madrid helfen könnte.

Mallorca - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mallorca: 0:1 Alaves (A), 0:0 Bilbao (H), 1:0 Rayo Vallecano (H), 1:2 Espanyol (A), 2:1 Real Valladolid (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:1 PSG (A), 2:0 Las Palmas (H), 2:0 UE Vic (A), 0:1 Real Betis (A), 1:3 Lille (H).

Letzte 5 Spiele Mallorca vs. Atletico Madrid: 0:1 (H), 0:1 (A), 1:3 (H), 1:0 (H), 1:0 (H).

Mit einem Trainer wie Jagoba Arrasate und einem Torschützen wie Vedat Muriqi, der bereits zweimal getroffen hat, bleibt Mallorca ein Team, das auch im Mallorca Atletico Madrid Tipp nicht zu unterschätzen ist. Ganz gleich, ob sie sich auf ein kompaktes Mittelfeld oder schnelle Konter verlassen, sie sind bestrebt, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten.

Mallorca Schlüsselspieler

Für Mallorca wird Vedat Muriqi als Torschütze mit zwei Toren entscheidend sein. Das Team, angeführt von Jagoba Arrasate, setzt auf eine starke Verteidigung und schnelle Konter, was besonders gegen ein offensiv starkes Atletico Madrid wichtig ist. Erwartete Aufstellung für Mallorca:

Torhüter: Leo Román

Verteidiger: Pablo Maffeo, Antonio Raíllo, José Copete, Antonio Latorre

Mittelfeldspieler: Robert Navarro, Samú Costa, Omar Mascarell, Manu Morlanes

Stürmer: Dani Rodriguez, Cyle Larin

Ein interessanter individueller Kampf wird zwischen Cyle Larin und Atleticos Clément Lenglet erwartet, der die starke Hintermannschaft Atléticos anführt.

Mallorca Sperren & Verletzungen

Mallorca hat derzeit mehrere Verletzungen zu bewältigen, was das Team von Jagoba Arrasate vor Herausforderungen stellt. Die aktuelle Verletzungsliste könnte die Tiefe der Mannschaft beeinträchtigen, besonders gegen ein starkes Atlético Madrid.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback Takuma Asano Oberschenkelverletzung Fraglich Ivan Cuellar Muskelverletzung Mitte November 2024 Valery Fernandez Muskelverletzung Ende November 2024

Diese Ausfälle können besonders in der Defensive und im Mittelfeld von Bedeutung sein. Ein fraglicher Einsatz von Takuma Asano könnte das Offensivspiel beeinflussen, während die Abwesenheit von Iván Cuéllar und Valery Fernández die Flexibilität der Defensive einschränkt. Gegen ein Atlético Madrid, das gewohnt druckvoll agiert, wird Mallorca eine solide Leistung ihrer Ersatzspieler in der Mallorca Atletico Madrid Prognose benötigen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Mallorca - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: Voraussichtlich 4-4-2

Schlüsselspieler im Sturm: Cyle Larin und Dani Rodriguez

Mittelfeld: Robert Navarro, Samú Costa, Omar Mascarell, Manu Morlanes

Defensive Stärke: Zwei Zu-Null-Spiele in den letzten fünf Begegnungen

Defensiv-Schwächen: Durch die Verletzungen von Asano und Cuéllar könnte die defensive Struktur beeinträchtigt sein Mallorca wird wahrscheinlich wieder auf ihre bewährte 4-4-2-Formation setzen, um Atletico Madrid Paroli zu bieten. Im Angriff sind Cyle Larin und Dani Rodriguez wichtige Bestandteile, die für Tore sorgen sollen. Das Mittelfeld wird wahrscheinlich von Navarro, Costa, Mascarell und Morlanes kontrolliert werden, die die Aufgabe haben, das Spiel zu gestalten und die Defensive zu unterstützen. Wichtig wird auch die Leistung der Verteidigung um Antonio Raillo und José Copete sein, die sich gegen die starke Offensive von Atletico behaupten müssen.

Mallorca vs Atletico Madrid Prognose: Analyse Atletico Madrid

Atletico Madrids jüngste Leistungen: SSSNN

Nachdem Atletico Madrid in den letzten fünf Begegnungen drei Siege und zwei Niederlagen verzeichnen konnte, zeigt das Team vor dem Mallorca vs. Atletico Madrid Tipp eine insgesamt starke Form.

Aktuell steht Atletico auf dem dritten Platz in der La-Liga-Tabelle und hat in dieser Phase im Durchschnitt 1,40 Tore pro Spiel erzielt und zweimal die Null gehalten. Atletico zeichnet sich durch eine taktisch solide und defensiv stabile Spielweise aus, was sie zu einem der Top-Teams der Liga macht.

Atletico reist mit der klaren Ambition an, seine Siegesserie fortzusetzen und wichtige Punkte im Titelrennen zu sammeln.

Atletico Madrid Schlüsselspieler

Atletico Madrid verfügt über ein starkes Kollektiv, das sich durch eine robuste Defensive und kreative Offensivkräfte auszeichnet. Der Top-Torjäger Alexander Sørloth hat in dieser Saison bereits 4 Tore erzielt und wird im Angriff erneut eine zentrale Rolle spielen. Unterstützt wird er von Antoine Griezmann, der als Spielmacher im offensiven Mittelfeld agiert und das Angriffsspiel lenkt. Griezmann und Sørloth könnten dabei auf harte Gegenwehr von Mallorcas Abwehrchef Antonio Raillo stoßen, ein spannendes Duell, das den Spielverlauf entscheidend beeinflussen könnte. Erwartete Aufstellung für Atletico Madrid:

Torwart: Jan Oblak

Verteidiger: José Giménez, Clement Lenglet, Nahuel Molina Lucero

Mittelfeldspieler: Pablo Barrios, Koke, Javi Galán, Samuel Dias Lino

Offensiver Mittelfeldspieler: Antoine Griezmann

Stürmer: Julián Álvarez, Giuliano Simeone

Atletico Madrid Sperren & Verletzungen

Atletico Madrid muss sich mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen auseinandersetzen, die die Mannschaftstaktik und Aufstellung beeinflussen könnten. Besonders betroffen sind Schlüsselfiguren in der Verteidigung und im Mittelfeld, was gegen ein kämpferisches Mallorca-Team wichtig sein könnte. Verletzungen:

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback Cesar Azpilicueta Oberschenkelverletzung fraglich Robin Le Normand Kopfverletzung fraglich Marco Llorente Muskelverletzung fraglich Thomas Lemar Muskelverletzung Mitte November 2024

Diese Ausfälle könnten vor allem in der Defensive für Schwachstellen sorgen, was gegen die schnellen Gegenangriffe von Mallorca problematisch werden kann. Marcos Llorentes voraussichtliche Abwesenheit im Mittelfeld könnte ebenfalls die Möglichkeiten bei Ballbesitz beeinflussen.

Mallorca - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-3-1-2

Schlüsselspieler: Antoine Griezmann

Wichtiger Stürmer: Julián Álvarez

Verteidigung: José Giménez und Clément Lenglet als zentrale Verteidiger

Die Mannschaft spielt oft kompakt und diszipliniert, mit besonderem Fokus auf defensive Stabilität. Unter der Leitung von Diego Simeone ist die Taktik von Atletico Madrid bekannt für ihre Härte und taktische Präzision.

Taktische Ansätze:

Defensive Organisation: Nahuel Molina und Javi Galán unterstützen die Zentrale durch konsequentes Flügelspiel.

Spieleröffnung: Koke zieht im Mittelfeld die Fäden und verteilt die Bälle präzise.

Angriffsstrategie: Griezmann agiert als kreativer Kopf hinter den Stürmern und eröffnet durch intelligente Pässe Räume.

Dieser Ansatz hat Atletico oft erfolgreich gemacht, und in der Mallorca Atletico Madrid Prognose wird gegen RCD erneut eine strukturierte und durchdachte Spielweise erwartet.

Unser Mallorca - Atletico Madrid Tipp: Sieg Atletico Madrid

Die Statistik der letzten fünf Begegnungen zeigt, dass Atletico Madrid leicht die Oberhand hat. Zwei Siege und ein Unentschieden für Mallorca stehen drei Siegen von Atletico Madrid gegenüber. Die Spiele waren oft hart umkämpft, mit knappen Ergebnissen.

Mit diesen Begegnungen im Hinterkopf sollte Mallorca besonders auf die starke Offensive von Atletico achten.

Das Spiel findet im Estadi Mallorca Son Moix statt, einem Stadion mit einer Kapazität von rund 23.142 Zuschauern. Dieses Stadion bietet eine tolle Atmosphäre für ein spannendes Fußballspiel, besonders wenn die Heimfans ihre Mannschaft lautstark unterstützen.