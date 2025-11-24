Manchester City - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2025

SPORT1 Betting 24.11.2025 • 18:00 Uhr Manchester City - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kassiert Bayer die nächste Klatsche?

Unser Manchester City - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 25.11.2025 lautet: Die Werkself steht im Wett Tipp heute vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Da die Gäste auch noch stark ersatzgeschwächt bei den Skyblues antreten müssen, spricht alles für eine klare Niederlage.

Vier Teams sind in der Champions-League-Saison 2025/26 nach vier Spieltagen noch ohne Niederlage. Eines davon ist Manchester City. Mit zehn Punkten stehen die Skyblues aktuell auf Rang 4. Diese Position unter den Top 8 wollen die Citizens natürlich auch am Dienstag verteidigen.

Glaubt man den Quoten der Manchester City Leverkusen Prognose dürfen die Männer von Coach Pep Guardiola im Heimspiel gegen den deutschen Vizemeister schon mal mit großer Wahrscheinlichkeit einen Dreier einplanen. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 den Manchester City Leverkusen Wett Tipp heute “Sieg Man City HC -1”.

Darum tippen wir bei Manchester City vs Leverkusen auf “Sieg Man City HC -1”:

City hat von den letzten 24 Duellen gegen deutsche Teams nur 1 verloren

In der CL-Gruppen- bzw. Ligaphase sind die Skyblues seit 23 Heimspielen ohne Niederlage

Leverkusen ging in acht der zehn CL-Gastspiele in England als Verlierer vom Platz

Manchester City vs Leverkusen Quoten Analyse:

Mit 426 Mio. Euro Marktwert gehört Bayer zu den Topvereinen in der Bundesliga. Im internationalen Vergleich zieht die Werkself gegen die Skyblues und einen Gesamtwert von 1,21 Milliarden Euro aber deutlich den Kürzeren.

Da die Männer von Coach Hjulmand am Dienstag auch noch auswärts antreten müssen, fallen die Manchester City vs Leverkusen Quoten der Sportwetten Anbieter ziemlich deutlich aus. Mehr als eine 1,19 ist bei Bet365 für einen Heimsieg nicht drin.

Schon für ein Remis klettern die Manchester City gegen Leverkusen Wettquoten auf einen Wert von 6,50. Und ein Dreier der Gäste aus der Bundesliga verspricht euch den 12-fachen Wetteinsatz.

Manchester City vs Leverkusen Prognose: Wie oft treffen die Hausherren?

In der Vorsaison musste sich Manchester City in der Premier League mit Rang 3 hinter Liverpool und Arsenal zufriedengeben. In dieser Spielzeit wollte der Verein eigentlich wieder einen Angriff auf den nächsten Meistertitel starten. Doch mit 22 Punkten nach zwölf Spieltagen verbucht man die zweitschlechteste Ausbeute in Guardiolas zehnter Saison. Die Skyblues stehen auf Platz 3 und haben schon sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arsenal. Am vergangenen Spieltag setzte es mit dem 1:2 in Newcastle die vierte Saisonpleite. Das ist der höchste Wert unter den Top Acht der aktuellen PL-Tabelle.

In der Königsklasse läuft es besser. Hier lagen die Citizens in dieser Saison noch keine Minute in Rückstand. Nach Siegen gegen Neapel (2:0), Villarreal (2:0) und den BVB (4:1) ließ man lediglich beim 2:2 zu Gast bei der AS Monaco Punkte liegen. In der Königsklasse liegt City in den Statistiken “Erfolgreiche Pässe”, “Passgenauigkeit”, “Pass-Sequenzen im offenen Spiel +10” und “Pässe pro Sequenz” auf dem ersten Rang. Eine weitere Statistik spielt für unseren Manchester City Leverkusen Tipp eine wichtige Rolle: In der CL-Gruppen- bzw. Ligaphase sind die Skyblues seit 23 Heimspielen ohne Niederlage (20S, 3U).

Mit dem 3:1-Sieg in Wolfsburg am vergangenen Wochenende konnte Leverkusen zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Champions-League-Rang springen. Das Spiel gegen die Wölfe war trotzdem ein Spiegelbild für den aktuellen Zustand der Werkself. Zunächst zeigte die Mannschaft 40 Minuten lang, wie schon zuvor beim 6:0 gegen Heidenheim, was wirklich in ihr steckt. Bayer brachte viel spielerischen Esprit und Effizienz auf den Rasen. Doch mit dem klaren Vorsprung in der Hand gab die Truppe von Coach Kasper Hjulmand das Spiel immer mehr aus der Hand.

Am Ende standen nämlich 8:4 Chancen und 21:7 Torschüsse für den VfL in der Bilanz. So bleibt der amtierende Vizemeister weiterhin ein fragiles Gebilde. In der Königsklasse muss Leverkusen nach dem 2:7 am vorletzten Spieltag gegen PSG unbedingt die nächste Klatsche vermeiden. Denn wie im Vorjahr dürfte die Tordifferenz bei der Quali für die Play-offs wieder eine wichtige Rolle spielen. Drei der letzten sechs Europapokal-Spiele gingen verloren (1S, 2U). Für so viele Pleiten hatte die Werkself zuvor 22 internationale Partien gebraucht.

Manchester City - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:2 Newcastle (A), 3:0 Liverpool (H), 4:1 Dortmund (H), 3:1 Bournemouth (H), 3:1 Swansea (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:1 Wolfsburg (A), 6:0 Heidenheim (H), 1:0 Benfica (A), 0:3 Bayern München (A), 4:2 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Manchester City vs Leverkusen:

Aus dem direkten Vergleich können wir für unsere Manchester City Leverkusen Prognose keine Informationen ziehen. Denn beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Die Bilanz von City gegen die deutschen Teams kann sich allerdings sehen lassen. In den jüngsten 24 Vergleichen setzte es gerade mal eine Pleite (19S, 4U).

In diesen Partien haben die Skyblues insgesamt 67 Tore erzielt (2,8 pro Spiel). Die jüngsten 13 Heimspiele gegen Mannschaften aus der Bundesliga konnten die Citizens sogar mit einem Gesamtergebnis von 49:13 für sich entscheiden. Leverkusen hat acht der zehn CL-Gastspiele in England verloren (1S, 1U).

Man-City-Stürmer Erling Haaland ist in dieser Saison wieder in Topform. In 16 Pflichtspielen für seinen Verein erzielte der Angreifer schon 19 Tore. Hinzu kommen 16 Treffer für Norwegen in der Quali für die WM 2026.

Auch gegen Bayer ist der ehemalige Profi des BVB wieder der Top-Kandidat für die Torschützenliste. Für den Manchester City Leverkusen Tipp “2 Tore Haaland” bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 2,50.

So seht ihr Manchester City - Leverkusen im TV oder Stream:

25. November 2025, 21 Uhr, Etihad Stadium, Manchester

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN besitzt in dieser Saison die Exklusivrechte an der UEFA Champions League. Der Streamingdienst gibt pro Spieltag nur eine Partie an Amazon ab. An diesem Dienstag wird bei Prime Video aber das Duell zwischen Dortmund und Villarreal gezeigt. So braucht ihr für das Spiel zwischen Man City und Bayer ein Abo bei DAZN.

Manchester City vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester City: G. Donnarumma - Matheus Nunes, Stones, Ruben Dias, Gvardiol - Nico, Cherki - Reijnders, Foden, Doku - Haaland

Ersatzbank Manchester City: Trafford (Tor), Ait Nouri, Aké, Khusanov, Savinho, Reijnders, Bobb, Marmoush, O’Reilly, Bernardo Silva

Startelf Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Belocian - Poku, Aleix Garcia, Maza, Grimaldo - Echeverri, M. Tillman - Kofane

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Lomb, Arthur, Hawighorst, Pohl, Ben Seghir, J. Mensah, Sarco, Schick, Tella

Die Personalsituation spricht bei der Manchester City Leverkusen Prognose klar gegen die Gäste. Die Hausherren müssen nur auf Kovacevic verzichten. Bei der Werkself fallen dagegen die verletzten Fernandez, Palacios, Tape und Vazquez aus.

Zudem verpassen Andrich und Tapsoba die Partie gesperrt. Profis wie Hofmann oder Terrier, die man beim aktuellen Notstand sicher brauchen könnte, sind für die Königsklasse nicht gemeldet. Hinter vier weiteren Akteuren steht ein dickes Fragezeichen

Unser Manchester City - Leverkusen Tipp: Sieg Man City HC -1

Für Leverkusen gibt es am Dienstag nur ein Ziel: Man muss bei den heimstarken Skyblues eine Klatsche verhindern. Dieses Vorhaben wird aber gar nicht so einfach. Denn City wird nach der Liga-Pleite in Newcastle auf Wiedergutmachung aus sein.

Und die zahlreichen Ausfälle bei Bayer erschweren die Aufgabe ungemein. So gehen wir davon aus, dass die Hausherren mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Doch auch ein höherer Handicap-Sieg ist gut möglich.

Unser Manchester City Leverkusen Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Man City HC -1” mit einer Wettquote bei Bet365 von 1,58.