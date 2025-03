Manchester United - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2025

SPORT1 Betting 09.03.2025 • 08:00 Uhr Manchester United - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Beenden die Gunners ihre kleine Krise?

Unser Manchester United - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.03.2025 lautet: Die Londoner haben den Titelkampf in der Liga wohl schon abgehakt. Im Wett Tipp heute wartet aber nach zwei PL-Partien ohne Dreier wieder ein Sieg auf den AFC.

Manchester United hat sein letztes Premier-League-Spiel daheim gegen Aufsteiger Ipswich Town knapp mit 3:2 gewonnen. Nun würden die Red Devils gerne erstmals in dieser Saison zwei Liga-Siege in Folge feiern. In unserer Manchester United Arsenal Prognose haben wir aber große Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens, denn von den letzten acht PL-Heimspielen gegen in der Tabelle besser platzierte Gegner konnte United lediglich eines gewinnen (1U, 6N).

Die Gunners aus London stehen deutlich besser da als United. So spielen auch wir mit einer Quote von 1,96 bei Winamax den Manchester United Arsenal Wett Tipp heute “Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Arsenal auf “Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore”:

Arsenal ist das zweitbeste Auswärtsteam der Premier League

Die Red Devils stehen in einer PL-Tabelle unter Coach Amorim nur auf Rang 15

Man United hat die letzten 4 Liga-Duelle gegen die Gunners alle verloren

Manchester United vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Londoner haben in der Tabelle zwölf Plätze und 21 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Dieses Tabellenbild wirkt sich wenig überraschend auch auf die Manchester United vs Arsenal Quoten aus.

So sind die Gunners mit Siegquoten im Schnitt von 1,75 die Favoriten. Auf der Gegenseite haben die Buchmacher, die euch auch Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen, für einen Heimsieg von Manchester United gegen Arsenal Wettquoten zwischen 4,80 und 5,10 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Manchester United vs Arsenal Prognose: Wie spielt Man United die PL-Saison zu Ende?

Im November 2024 wurde Ruben Amorim als neuer Coach von Manchester United verpflichtet. Fans und Verantwortliche hofften, dass der Portugiese die Saison der Red Devils noch irgendwie retten könnte, doch in der Premier League hängt die Mannschaft mit 33 Punkten auf Platz 14 weiter tief in der unteren Tabellenhälfte fest. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang beträgt 14 Punkte. In einer Tabelle seit dem Amtsantritt von Trainer Amorim haben nur fünf Teams weniger Punkte geholt als Man United (18 Zähler, 5S, 3U, 8N).

Am Wochenende musste der Verein mit dem Aus im FA Cup im Heimspiel gegen Fulham nach Elfmeterschießen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In dieser Partie war United zum sechsten Mal in Serie in Rückstand geraten. So dürfen die Red Devils in dieser Spielzeit nur noch in der Europa League auf einen Titel hoffen. Vor allem in der Offensive tut sich die Mannschaft schwer. Stürmer Rasmus Höjlund ist schon seit 18 Spielen in Serie ohne einen Treffer. Bei den Red Devils gilt es nun, diese Saison gemeinsam zu Ende zu bringen und dann neu zu starten.

Arsenal ist in dieser Saison wieder mal der erste Verfolger des Spitzenreiters, doch der Rückstand auf Liverpool beträgt schon 13 Punkte und nur ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die Gunners haben einige Probleme und lassen deswegen zu viele Punkte liegen. Die Männer von Coach Mikel Arteta konnten lediglich zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele für sich entscheiden. Der Kader kann aktuell die zahlreichen Ausfälle in der Offensive nicht kompensieren. In drei der letzten vier Liga-Spiele blieben die Gunners ohne eigenen Treffer. In der Champions League war von diesen Problemen am Dienstag aber auch gar nichts zu sehen. Die Gunners feierten bei PSV Eindhoven einen fulminanten 7:1-Sieg. Bleibt zu hoffen, dass der Bann auch in der Liga gebrochen werden kann. Dort müssen die Londoner zu viele Platzverweise hinnehmen.

Fünf Rote Karten sind der Höchstwert in der Premier League. In vier dieser fünf Spiele, die man in Unterzahl beendete, ließ man zehn Punkte liegen. 23 Gegentore nach 27 Spieltagen bedeuten aber weiterhin die beste Abwehr der Premier League. Bei den Weißen Westen (10) und Großchancen (84) liegt Arsenal jeweils auf Platz 3. Das 0:1 am vorletzten Spieltag daheim gegen West Ham war die erste Niederlage nach 16 Partien und die erste Heimpleite nach zehn Monaten. Bei unserem Manchester United Arsenal Tipp rechnen wir mit einer Reaktion der Londoner.

Manchester United - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Real Sociedad (A), 3:4 n.E. Fulham (H), 3:2 Ipswich Town (H), 2:2 Everton (A), 0:1 Tottenham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 7:1 PSV Eindhoven (A), 0:0 Nottingham Forest (A), 0:1 West Ham (H), 2:0 Leicester City (A), 0:2 Newcastle United (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United vs Arsenal: 5:3 n.E. (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:3 (A), 2:3 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 245 Duelle zwischen den Red Devils und den Gunners. Das Team aus Manchester liegt mit 99 Siegen zu 89 Niederlagen in der Bilanz knapp vorne. Im Old Trafford feierten die Gastgeber 66 Erfolge bei 20 Pleiten (29U).

Für unsere Manchester United Arsenal Prognose haben natürlich die jüngsten Spiele eine besondere Bedeutung. Die Londoner konnten die vergangenen vier Vergleiche in der heimischen Liga alle für sich entscheiden.

Zudem hat der AFC bei den letzten zehn PL-Gastspielen beim MUFC immer getroffen. Mikel Arteta hat sieben seiner zehn Kräftemessen in der Premier League gegen Manchester United gewonnen (1U, 2N).

Unter Coach Ruben Amorim sind die Red Devils schon in zwölf PL-Spielen in Rückstand geraten. Das ist der Liga-Höchstwert! Auch am Sonntag trauen wir den Gästen den ersten Treffer der Partie zu.

Unter Coach Ruben Amorim sind die Red Devils schon in zwölf PL-Spielen in Rückstand geraten. Das ist der Liga-Höchstwert! Auch am Sonntag trauen wir den Gästen den ersten Treffer der Partie zu.

Manchester United vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Manchester United: A. Onana - de Ligt, H. Maguire, Yoro - Diogo Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes, Dorgu, Zirkzee, Garnacho - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Graczyk, Harrison (Tor), Heaven, Obi-Martin, Mazraoui, Casemiro, Lindelöf, Eriksen

Startelf Arsenal: Raya - J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Ödegaard, Jorginho, Rice - Nwaneri, Merino, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Kiwior, Butler-Oyedeji, Kabia, Tierney, Zinchenko, Sterling, White, Thomas

Die Personalsituation bei den Gästen hat Auswirkungen auf die Manchester United Arsenal Prognose, denn die Londoner müssen in der Offensive auf Leistungsträger wie Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Jesus und Gabriel Martinelli verzichten. Zudem fällt auch Außenverteidiger Takehiro Tomiyasu aus.

Bei den Hausherren ist die Lage aber noch dramatischer. United-Coach Amorim muss aktuell ohne Profis wie Lisandro Martinez, Mason Mount, Luke Shaw, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Toby Collyer, Altay Bayindir, Jonny Evans und Chido Obi auskommen. Zudem ist der Einsatz von Harry Maguire fraglich.

Unser Manchester United - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore

Sicherlich hat Arsenal aktuell ein paar Probleme, vor allem in der Offensive schießen die “Gunners” zur Zeit nicht so scharf, doch bei der Anzahl der Baustellen kann United locker mit den Londonern mithalten und diese sogar überbieten.

Die Premier-League-Saison ist für Manchester United eigentlich so gut wie gelaufen. Nach oben und unten ist nicht mehr viel möglich. So werden sich die Red Devils wahrscheinlich auf die Europa League konzentrieren.

In dieser steht in der kommenden Woche das Rückspiel gegen Real Sociedad an. Gegen die Männer von Coach Mikel Arteta gibt es dagegen mal wieder nicht viel zu holen. Das zeigen auch Statistiken wie der direkte Vergleich, die Formkurve oder die Platzierung in der Tabelle.