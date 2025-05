Manchester United - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 25.05.2025

Manchester United - Aston Villa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Ziehen die Villans noch in die Königsklasse ein?

Manchester United - Aston Villa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Ziehen die Villans noch in die Königsklasse ein?

Unser Manchester United - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.05.2025 lautet: Im Wett Tipp heute sammeln die Red Devils ihre vierte Pflichtspielniederlage in Serie ein.

Nur noch ein einziges Mal müssen sich die Spieler der Red Devils in dieser katastrophalen Spielzeit auf den Platz schleppen. Einen siegreichen Abschluss dieser Saison verwehren wir den Hausherren in unserer Manchester United Aston Villa Prognose.

Die Unterschiede in den Formkurven beider Mannschaften sind drastisch und das Team von Ruben Amorim vermisst seit drei Pflichtspielen das Gefühl eines Torjubels. Unser Manchester United Aston Villa Wett Tipp heute: “Aston Villa gewinnt ohne Gegentor” mit einer Quote von 3,40 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Manchester United vs Aston Villa auf “Aston Villa gewinnt ohne Gegentor”:

Manchester United vs Aston Villa Quoten Analyse:

Im Old Trafford betreten die Amorim-Schützlinge das Feld als klarer Underdog. Laut den Manchester United Aston Villa Quoten ist ein Heimsieg sehr unrealistisch. Die Siegquoten für einen “Sieg Manchester United” liegen bei circa 4,40. Dagegen können die Villans mit ihren Siegquoten von ungefähr 1,75 sehr zufrieden sein.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Manchester United vs Aston Villa Prognose: Im Bann des Scheiterns

Selten sorgten sich die Anhänger der Red Devils stärker um den Verein aus Manchester als zum aktuellen Zeitpunkt. Ruben Amorim und sein Team beenden die Premier-League-Saison ohne eine Serie von zwei Siegen in Folge.

Das ist in der Historie des Traditionsvereins erst zwei Mal zuvor geschehen. Mehr als zehn Saisonsiege werden es laut unserem Manchester United vs. Aston Villa Tipp nicht, dafür sind die Gäste derzeit zu stark.

Seit Anfang März absolvierte kein Team aus dem englischen Oberhaus seine Paarungen erfolgreicher als die Villans (24 Punkte). Ob in der Ferne oder auf dem bekannten Untergrund im Villa Park - Siege fuhr Unai Emery mit seiner Truppe zuletzt überall ein.

Von ihren elf vorangegangenen Auftritten in der Premier League haben die Gäste neun Siege mitgenommen. Allein in diesem Zeitraum ergatterten die Villans beinahe so viele Siege (9) wie die Red Devils über die gesamte Spielzeit (10). Ein klarer Pluspunkt für die Gäste und unsere Manchester United gegen Aston Villa Prognose.