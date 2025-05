Monfils - Draper Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

Unser Monfils - Draper Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Match am 29.05.2025 lautet: Die Zuschauer unterstützen Monfils erneut großartig und helfen damit, dem Wett Tipp heute etwas Spannung zu verleihen.

Betritt Gael Monfils den Court bei den French Open, ist Entertainment garantiert. Der Lokalmatador drehte in der ersten Runde einen 0:2-Satzrückstand gegen Hugo Dellien, obwohl er bereits im ersten Spiel des ersten Satzes in die Bande gecrasht war. Dementsprechend ist Vorsicht in der Monfils Draper Prognose geboten.