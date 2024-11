Monza - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten, 10.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 15:04 Uhr Monza - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Feiert Monza ausgerechnet gegen Lazio den 2. Saisonsieg?

Unser Monza - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.11.2024 lautet: Die Hausherren stehen am ersten Abstiegsplatz und müssen nun auch noch gegen Lazio ran. Die Römer wollen im knappen Kampf um die Tabellenspitze im Wett Tipp heute aber noch weiter hinauf.

Am 10. November 2024 treffen Monza und Lazio Rom in der Serie A aufeinander. Das Spiel findet im U-Power Stadion statt und wird von Schiedsrichter Andrea Colombo geleitet. Monza steht derzeit auf Platz 18 mit nur acht Punkten und kämpft gegen den Abstieg. Trainer Alessandro Nesta muss auf einige verletzte Schlüsselspieler verzichten, darunter Alessio Cragno und Stefano Sensi. Die Formkurve von Monza zeigt in der Monza Lazio Rom Prognose nach unten, mit zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen.

Lazio Rom, unter Coach Marco Baroni, befindet sich auf Platz 5 mit 22 Punkten und hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Das Team zeigt eine starke Offensive, angeführt von Valentin Castellanos, der in dieser Saison bereits fünf Tore erzielt hat. Trotz einiger Verletzungssorgen, wie Gaetano Castrovilli, bleibt Lazio der klare Favorit.

Monza hat bisher eine schwache Saison gespielt, während Lazio um einen Platz unter den Top 4 kämpft. Eine Wette auf einen Sieg von Lazio bietet sich daher an. Daher lautet unser Monza Lazio Rom Wett Tipp heute: “Sieg Lazio Rom” zu einer Quote von 1,83 bei Betway.

Darum tippen wir bei Monza vs Lazio Rom auf “Sieg Lazio Rom”:

Unser empfohlener Monza Lazio Rom Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg für Lazio Rom, gestützt auf mehrere überzeugende Gründe aus den Spielen der letzten Wochen.

Lazio hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und befindet sich in beeindruckender Form.

Monza kämpft gegen den Abstieg und hat in den letzten beiden Spielen verloren.

Lazio liegt mit 22 Punkten klar vor Monza (8 Punkte) und benötigt einen Sieg, um im Titelrennen zu bleiben.



Monza vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Der bevorstehende Showdown zwischen Monza und Lazio Rom verspricht spannend zu werden, nicht nur auf dem Platz, sondern auch aufgrund der Monza Lazio Rom Quoten, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt, für Wettfreunde. Lazio Rom, in hervorragender Form und als klarer Favorit von den Buchmachern anerkannt, bietet interessante Wettmöglichkeiten. Monzas Heimsieg würde hohe Quoten um 4,33 bringen.

Mit Lazio Roms beeindruckender Serie von fünf Siegen in den letzten fünf Spielen und ihrer Position unter den Top 5 der Tabelle sehen die Chancen für einen Auswärtssieg vielversprechend aus. Die Monza Lazio Rom Wettquoten dafür liegen bei 1,83. Monza hingegen kämpft gegen den Abstieg und hat in den letzten beiden Spielen nicht gewinnen können, was die Quote auf einen Heimsieg höher erscheinen lässt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monza vs Lazio Rom Prognose: Analyse Monza

Monzas jüngste Leistungen: NNUSU

Monza hat in seinen letzten fünf Begegnungen durchwachsene Resultate erzielt und kämpft um Stabilität.

Monza - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 0:1 AC Milan (H), 0:2 Atalanta Bergamo (A), 2:2 Venezia (H), 3:0 Hellas Verona (A), 1:1 AS Rom (H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:1 FC Porto (H), 2:1 Cagliari (H), 5:1 Como (A), 3:0 Genoa (H), 2:0 Twente Enschede (A).

Letzte 5 Spiele Monza vs. Lazio Rom: 2:2 (H), 1:1 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 1:1, 2:3 n.E. (H).



Monza hat in diesen Spielen im Durchschnitt 1,20 Tore erzielt, konnte dabei aber nur einmal die Null halten. Besonders auffällig war der 3:0-Auswärtssieg gegen Hellas Verona, der zeigt, dass das Team von Alessandro Nesta durchaus zu guten Leistungen fähig ist.

Mit einer durchschnittlichen Anzahl von 2,5 Gelben Karten pro Spiel zeigt das Team auch eine gewisse Disziplinlosigkeit. Trotz ihres niedrigen Tabellenplatzes beweist Monza Kampfgeist und könnte gegen Lazio überraschen.

Monzas Schlüsselspieler

Monza setzt große Hoffnung in seinen Top-Torjäger Dany Mota, der bisher vier Treffer erzielt hat. Mota wird in der Monza Lazio Rom Prognose voraussichtlich im offensiven Mittelfeld agieren und könnte in direkten Duellen mit Lazio-Verteidiger Mario Gila aufeinandertreffen.

Ein weiterer Schlüsselspieler für Monza ist Milan Djuric, der als zentraler Stürmer aufläuft. Djuric wird sich gegen Lazio-Verteidiger Alessio Romagnoli behaupten müssen. Im Mittelfeld ist Matteo Pessina von zentraler Bedeutung, der seine Rolle als Ballverteiler und Spielmacher erfüllen wird.

Erwartete Aufstellung für Monza:

Torhüter: Stefano Turati

Verteidiger: Armando Izzo, Pablo Mari Villar, Andrea Carboni

Mittelfeldspieler: Pedro Pereira, Warren Bondo, Matteo Pessina, Giorgos Kyriakopoulos, Dany Mota, Daniel Maldini

Stürmer: Milan Djuric



Monzas Sperren & Verletzungen

Monza hat mit einer Vielzahl an Verletzungen zu kämpfen, die das Team erheblich beeinträchtigen könnten. Die Abwesenheit wesentlicher Spieler wie Stefano Sensi und Roberto Gagliardini könnte die Tiefe des Kaders und die Flexibilität im Mittelfeld belasten.

Spieler -- Verletzung -- Erwartetes Comeback

Alessio Cragno Schulterverletzung Unbekannt

Stefano Sensi Muskelverletzung Zweifelhaft

Andrea Petagna Krankheit Zurück im Training

Roberto Gagliardini Physische Beschwerden Zweifelhaft

Omari Forson Physische Beschwerden Zweifelhaft

Es gibt keine aktuellen Sperren im Team von Monza, was Positives für die taktische Aufstellung bedeutet.

Diese Verletzungen könnten die defensiven und offensiven Optionen von Trainer Alessandro Nesta stark einschränken und beeinflussen die Mannschaftsleistung gegen das formstarke Lazio Rom.

Monza - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-2-1

Wichtiger Stürmer: Milan Djuric

Offensive Mittelfeldspieler: Dany Mota, Daniel Maldini

Mittelfeld-Duo: Warren Bondo, Matteo Pessina

Defensive Absicherung: Drei Innenverteidiger (Izzo, Marí, Carboni) mit Torhüter Turati

Flügelspieler: Pedro Pereira und Georgios Kyriakopoulos



Trainer Alessandro Nesta bevorzugt ein 3-4-2-1-System, das auf Stabilität in der Defensive und schnellen Gegenangriffen beruht. Trotz einiger Verletzungen bleiben die Kernrollen unverändert, mit Djuric als Zielstürmer und Mota sowie Maldini zur Unterstützung in der Offensive. Dieses Setup sicherte in der Vergangenheit einige gute Resultate und bietet Hoffnung, gegen das formstarke Lazio standzuhalten.

Monza vs Lazio Rom Prognose: Analyse Lazio Rom

Lazio Roms jüngste Leistungen: SSSSS

Lazio Rom zeigt momentan eine beeindruckende Form mit fünf Siegen in den letzten fünf Spielen. Diese Serie umfasst sowohl nationale als auch internationale Wettbewerbe. Die durchschnittliche Torquote der letzten fünf Spiele liegt bei 2,80, was unterstreicht, wie stark die Offensive zurzeit ist. Defensiv hat Lazio in zwei dieser Spiele eine weiße Weste behalten und dabei wichtige Punkte gesammelt.

Diese jüngsten Ergebnisse zeigen die starke Formkurve von Lazio. Vor allem die beeindruckenden Siege gegen Como und Genoa heben die offensive Schlagkraft der Mannschaft hervor.

Mit einem exzellenten Torjäger wie Valentin Castellanos, der in dieser Saison bereits fünf Tore erzielt hat, und einer gut organisierten Defensive unter Trainer Marco Baroni, hat Lazio beste Chancen, auch im Monza Lazio Rom Tipp als Sieger vom Platz zu gehen.

Lazio Roms Schlüsselspieler

Lazio Rom hat einige Schlüsselspieler, die im kommenden Spiel gegen Monza eine entscheidende Rolle spielen werden. An erster Stelle steht Valentín Castellanos, der mit fünf Toren der aktuelle Top-Torjäger von Lazio in dieser Saison ist. Seine Torgefahr wird für die Defensive von Monza eine große Herausforderung darstellen.

Ein weiteres wichtiges Element ist Mattia Zaccagni, dessen Fähigkeit, über den Flügel Angriffe zu initiieren, entscheidend für den Spielaufbau von Lazio ist. Matteo Guendouzi übernimmt eine Schlüsselfunktion im Mittelfeld und sorgt für die nötige Stabilität und Kreativität.

Erwartete Aufstellung für Lazio Rom:

Torwart: Ivan Provedel

Abwehr: Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Nuno Tavares

Mittelfeld: Matteo Guendouzi, Nicolò Rovella, Gustav Isaksen, Mattia Zaccagni, Boulaye Dia

Stürmer: Valentín Castellanos



Besonders spannend werden die Duelle zwischen Castellanos und Monzas Abwehrchef Pablo Mari sowie Zaccagni gegen die Außenverteidiger von Monza sein.

Lazio Roms Sperren & Verletzungen

Lazio Rom hat derzeit einige Spieler, die aufgrund von Verletzungen ausfallen. Diese Verletzungen könnten die Mannschaft im kommenden Spiel gegen Monza beeinflussen, insbesondere angesichts der engen Tabellensituation.

Spieler -- Verletzung/Sperre -- Erwartetes Comeback

Gaetano Castrovili Knieverletzung Mitte Dezember 2024

Patric Physisches Unwohlsein Zweifelhaft

Zum Glück hat Lazio keine Spieler, die für das Spiel gesperrt sind. Patric könnte möglicherweise zurückkehren, aber seine Verfügbarkeit bleibt fraglich. Castrovillis Abwesenheit ist im Mittelfeld spürbar, da seine Kreativität und Spielübersicht fehlen.

Diese Verletzungen könnten Lazio etwas schwächen, aber mit ihrer aktuellen Form und Tiefe im Kader haben sie immer noch eine starke Mannschaft, die den Hausherren in der Monza Lazio Rom Prognose Probleme bereiten kann.

Lazio Rom - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Schlüsselspieler: Valentin Castellanos als Hauptstürmer

Mittelfeldaufstellung: Matteo Guendouzi und Nicolò Rovella als defensive Mittelfeldspieler, flankiert von Mattia Zaccagni auf dem linken Flügel und Gustav Isaksen auf der rechten Seite. Boulaye Dia übernimmt die Rolle des zentralen offensiven Mittelfeldspielers.

Defensive Stärke: Die Abwehr wird von den erfahrenen Spielern Alessio Romagnoli und Mario Gila im Zentrum geleitet, während Manuel Lazzari und Nuno Tavares die Außenverteidigung übernehmen. In den letzten fünf Spielen hat Lazio zweimal die Null gehalten.

Bemerkenswerte Strategie: Lazio setzt auf schnelles Umschaltspiel und nutzt häufig die Flügel, um Chancen zu kreieren. Ihre Stärke liegt in der offensiven Phase, besonders zwischen der 60. und 75. Minute, wenn sie immer besonders gefährlich werden.



Diese durchdachte Taktik hat Lazio geholfen, in den letzten fünf Spielen ungeschlagen zu bleiben und ihre Chancen auf einen Platz unter den Top 4 zu wahren.

Unser Monza - Lazio Rom Tipp: Sieg Lazio Rom

In den letzten fünf Begegnungen zeigten beide Teams vielseitige Leistungen. Monza konnte zweimal ein Unentschieden erzielen, während Lazio zweimal triumphierte. Interessant bleibt, dass das letzte Spiel im Mai 2024 mit 2:2 endete. Diese Partien beweisen, dass diese Teams oft hart umkämpfte Duelle austragen, unabhängig von ihrer aktuellen Form.

Das Spiel zwischen Monza und Lazio Rom findet im U-Power Stadium statt, das eine Kapazität von rund 18.000 Zuschauern bietet. Es ist bekannt für seine kompakte Größe und die intime Atmosphäre, die den Fans ein intensives Spielerlebnis ermöglicht. Die Bedingungen könnten besonders für Lazio Rom, das im Angriffsspiel stark ist, von Vorteil sein. Monza, das eher defensiv agiert, muss darauf achten, fokussiert zu bleiben und taktisch diszipliniert zu spielen.