Musetti - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Die Vorfreude auf das Halbfinale zwischen diesen beiden Akteuren ist riesig. Der amtierende Titelverteidiger aus Spanien strebt in der Musetti Alcaraz Prognose weiter nach seinem fünften Grand-Slam-Titel. Sein Gegenüber zählt jedoch zu den stärksten Sandplatz-Spielern der Saison.

Einen Sieg ohne Satzgewinn des jeweiligen Kontrahenten schließen wir im Musetti Alcaraz Wett Tipp heute aus. Unsere Empfehlung: Eine Quote von 1,85 bei AdmiralBet für “Über 3,5 Sätze” im Match.

Darum tippen wir bei Musetti vs Alcaraz auf “Über 3,5 Sätze”:

Musetti vs Alcaraz Quoten Analyse:

Für den Titelverteidiger spricht außerdem die Bilanz gegen Musetti, die sich ein Stück weit aus den Musetti Alcaraz Quoten ablesen lässt. Der vierfache Grand-Slam-Champion gewann die fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen. Ein erneuter Erfolg des 22-Jährigen bringt euch in den besten Sportwetten Apps nicht viel mehr als Siegquoten von circa 1,14.

Musetti vs Alcaraz Prognose: Der nächste Schritt

Genauso wie die restliche Tenniswelt, hoffen wir im Musetti vs. Alcaraz Tipp auf eine atemberaubende Begegnung, in der beide Halbfinalisten ihr bestes Spiel zeigen. Vorstellungen in diese Richtung sind nach den bisherigen Auftritten gerechtfertigt.