Neapel - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2024

SPORT1 Betting 07.12.2024 • 11:00 Uhr Neapel - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann sich die SSC für das Pokal-Aus revanchieren?

Unser Neapel - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 08.12.2024 lautet: Die “Partenopei” tanzen ab sofort nur noch auf einer Hochzeit. Doch im Wett Tipp heute können die Hausherren ihre Stärken in der Liga erneut unter Beweis stellen.

Am Donnerstag standen sich Lazio Rom und SSC Neapel im Achtelfinale der Coppa Italia in der italienischen Hauptstadt gegenüber. In einer Partie, in der auf beiden Seiten viele Stammspieler geschont wurden, setzten sich die Hausherren am Ende verdient mit 3:1 durch.

Mann des Abends war der Niederländer Tijjani Noslin, der für alle drei Tore der Biancocelesti verantwortlich zeichnete. Schon am Sonntag treffen beide Vereine in der Serie A wieder aufeinander, aber dieses Mal in Neapel. In unserer Neapel Lazio Rom Prognose trauen wir den “Partenopei” dabei die Revanche zu.

Wir entscheiden uns somit mit einer Quote von 2,00 bei Bet365 für den Neapel Lazio Rom Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Neapel vs Lazio Rom auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Neapel ist der Tabellenführer der Serie A und hat die beste Abwehr der Liga

Lazio hat alle seine 4 Saisonpleiten in dieser Serie-A-Spielzeit in der Fremde kassiert

Die Römer konnten nur 14 von 76 Gastspielen bei der SSC für sich entscheiden

Neapel vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Nach dem Aus im Pokal kann sich die SSC in der Serie A mit der Tabellenführung trösten. Die Biancocelesti belegen dagegen aktuell mit einem Rückstand von vier Punkten auf Rang 1 den fünften Platz. Zusammen mit dem Heimvorteil schicken die Bookies, die ihre Kunden auch immer wieder mit Gratiswetten Codes versorgen, die Gastgeber bei den Neapel vs Lazio Rom Quoten als Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten aber doch auf einen Höchstwert von 1,93. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Neapel gegen Lazio Rom Wettquoten zwischen 4,00 und 4,33.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Lazio Rom Prognose: Stammspieler dürfen sich nicht mehr ausruhen

Nach der Meisterschaft in der Spielzeit 2022/23 erlebte Neapel als Titelverteidiger eine völlig enttäuschende Vorsaison und landete am Ende nur auf Rang 10. Doch in diesem Jahr dürfen die “Partenopei” wieder auf den nächsten Scudetto hoffen und führen die Tabelle der Serie A seit dem 6. Spieltag ununterbrochen an. Dieser Erfolg ist ganz eng mit Coach Antonio Conte verknüpft, der aus den “Gli Azzurri” in Rekordzeit wieder ein Team geformt hat.

Zudem bewiesen die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt mit Neuzugängen wie Romelu Lukaku oder Scott McTominay ein glückliches Händchen. Natürlich profitiert die SSC auch davon, dass man 2024/25 keine Doppelbelastung durch den Europapokal hat. Nach dem Aus im Pokal kann sich der Verein nun komplett auf die heimische Liga konzentrieren. Prunkstück ist die Defensive, die in 14 Liga-Partien gerade mal neun Gegentore hinnehmen musste.

Lazio Rom gehört in der noch jungen Serie-A-Saison zu den positiven Überraschungen. Der neue Trainer Marco Baroni hat der Mannschaft mit seinem Offensivfußball wieder Leben eingehaucht. Vor allem daheim sind die Biancocelesti eine Macht. Sechs Erfolge und ein Remis in sieben Spielen bei 17:6 Treffern bedeuten Platz 1 in der Heimtabelle. Zudem werden 29 Treffer aktuell nur von Atalanta (36) und Inter (31) überboten. Bester Angreifer ist der Argentinier Valentin Castellanos mit sechs Treffern, der auch im Neapel Lazio Rom Tipp auf ein Tor lauert.

Dafür tun sich die Römer in der Fremde deutlich schwerer und kassierten alle vier Saisonniederlagen auf des Gegners Platz (3S). 17 Gegentore sind allerdings auch der schwächste Wert in den Top 8 der Tabelle. Die gute Form in der Serie A können die “Aquile” bisher auch in die Europa League mitnehmen. In dieser liegen die Römer nach Siegen gegen Kiew (3:0), Nizza (4:1), Twente Enschede (2:0) und Porto (2:1) sowie einem 0:0 daheim gegen Ludogorets Razgrad auf Platz 1 der Tabelle.

Neapel - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:3 Lazio Rom (A), 1:0 FC Turin (A), 1:0 AS Rom (H), 1:1 Inter Mailand (A), 0:3 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 3:1 Neapel (H), 1:3 Parma (A), 0:0 Ludogorets Razgrad (H), 3:0 Bologna (H), 1:0 AC Monza (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Lazio Rom: 1:3 (A), 0:0 (A), 1:2 (H), 0:1 (H), 2:1 (A)

Zwischen Januar 2019 und November 2021 hatte es bei dieser Paarung sieben Heimsiege in Folge gegeben, fünf für die SSC und zwei für Lazio. Nach fünf Vergleichen, in denen das Heimteam gerade mal auf ein Remis kam (7 Punkte Rom, 6 Zähler Neapel), setzten die Biancocelesti am Donnerstag mit dem Heimerfolg in der Coppa die alte Bilanz fort.

Nach 152 Duellen führt Napoli die Gesamtbilanz mit 59 Siegen zu 46 Niederlagen an (47U). Zu Gast bei den “Gli Azzurri” spricht die Statistik mit 38 Erfolgen in 76 Duellen und nur 14 Heimpleiten noch deutlicher für die Hausherren (24U). Die letzten beiden Heimspiele in der Serie A haben die “Partenopei” aber gegen die “Aquile” verloren, was sich auf die Neapel vs. Lazio Rom Prognose auswirkt.

Am Sonntag werden die Hausherren wieder ihre Stamm-Abwehrreihe ins Rennen schicken, die in sieben Heimspielen nur fünf Gegentore zugelassen hat. Auch dieses Mal rechnen wir eher mit einem engen und torarmen Spiel.

Für den Neapel gegen Lazio Rom Tipp “Unter 2,5 Tore” bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 1,73. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, solltet ihr das zügig nachholen und euch dabei natürlich den Interwetten Willkommensbonus sichern.

So seht ihr Neapel - Lazio Rom im TV oder Stream:

08. Dezember 2024, 20:45 Uhr, Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Fans der Serie A kommen nicht um ein Abo bei DAZN herum. Denn der Streaming-Anbieter hat exklusiv alle Spiele der italienischen Beletage in seinem Angebot. Dazu gehört auch das Duell am Sonntag zwischen Neapel und Lazio Rom.

Der Ball rollt im Stadio Diego Armando Maradona von Neapel ab 20:45 Uhr.

Neapel vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotoka, McTominay - Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Ersatzbank Neapel: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Zerbin, Gilmour, Folorunsho, Neres, Simeone, Ngonge, Raspadori

Startelf Lazio Rom: Provedel - Lazzari, Glia, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen - Dia, Zaccagni, Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Patric, Pellegrini, Marusic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Gigot,Milani, Di Tommaso

Bei den Hausherren fehlt nur Mazzocchi. Die Gäste müssen dagegen auf Rovella, Castrovilli und Vecino verzichten.

Diese geringe Anzahl an Ausfällen dürfte aber keine allzu großen Auswirkungen auf die Neapel vs Lazio Rom Prognose haben.

Unser Neapel - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Am Sonntag treffen beide Vereine nach nur drei Tagen erneut aufeinander. Auf dem Rasen werden sich aber zum Großteil andere Spieler gegenüberstehen. SSC-Coach Antonio Conte hatte im Pokal im Vergleich zum letzten Liga-Spiel seine komplette Elf ausgetauscht.

Auch Lazio-Trainer Marco Baroni hatte sieben neue Akteure in seine Startelf gestellt. Dieses Mal dürften beide Teams wieder mit der jeweiligen A-Elf auflaufen. Die Gäste müssen dabei mit einem Handicap klarkommen.

Die Fans der Römer dürfen aus Sicherheitsgründen am Sonntag nicht ins Stadio Diego Armando Maradona. Zudem tun sich die “Aquile” in der Fremde doch um einiges schwerer als daheim. Zudem werden die “Partenopei” auf Revanche für das Pokal-Aus brennen. So trauen wir den Gästen in einer torarmen, engen Partie nicht mehr als einen Punkt zu.