New England Patriots - Seattle Seahawks Tipp, Prognose & Quoten | 09.02.2026

SPORT1 Betting 08.02.2026 • 18:00 Uhr New England Patriots - Seattle Seahawks Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super Bowl Wette | Welche taktischen Kniffe haben die Trainerstäbe ausgetüftelt?

Unser New England Patriots - Seattle Seahawks Sportwetten Tipp zum Super Bowl am 09.02.2026 lautet: Im Wett Tipp heute heben wir die Qualitäten der beiden Defensivreihen hervor.

Eine verrückte NFL-Spielzeit bereitet sich auf ihr letztes Highlight vor - den Super Bowl LX im Levi’s Stadium. Bekanntlich hatte kaum jemand mit dieser Paarung gerechnet - auch nicht die Wettanbieter mit Paysafecard. Es kommt zur Neuauflage des Endspiels aus dem Jahre 2015 - die New England Patriots duellieren sich mit den Seattle Seahawks und Winamax bietet ansprechende Wetten.

Prägende Figuren sind unter anderem die beiden Head Coaches - Mike Vrabel auf Seiten der Patriots und Mike Macdonald, sein Pendant im Dress der Seahawks. Sie bringen jeweils spannende Defensivreihen auf das Feld, deren Qualitäten uns dazu bewegen, den Winamax Bonus für den New England Patriots vs. Seattle Seahawks Wett Tipp heute einzusetzen.

Das Angriffsspiel beider Mannschaften könnte gelähmt werden, indem die Verteidiger ihre Aufgaben, wie schon zuletzt, hervorragend erledigen. Umso bedeutender werden einzelne Big Plays in diesem Finale. Wir empfehlen bei Winamax die New England Patriots gegen die Seattle Seahawks Quote von 1.82 für “Unter 45,5 Punkte”.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Es wurde schon genügend darüber diskutiert, deswegen halten wir uns kurz. New England hatte den einfachsten Spielplan aller NFL-Franchises (0,390 strength of schedule). Das nimmt dem Lauf bis in den Super Bowl LX jedoch nur wenig von seinem Charme. Josh McDaniels arbeitet in seiner dritten Amtszeit als Offensive Coordinator der Patriots exzellent mit Drake Maye zusammen. Er könnte als erster Assistent-Coach seinen siebten Ring gewinnen.

Dafür muss der Außenseiter jedoch einen gewieften Plan entwickeln, mit dem die brillante Verteidigung der Seahawks überrascht werden kann. Wahrscheinlicher ist, dass Maye und seine Kollegen aus der Offensivabteilung das Spielgerät nur inkonstant über das Feld bewegen können. In den Playoffs zeigte die Offensive Produktionseinbrüche, bewegte den Football durchschnittlich nur 278 Yards über das Feld und leistete sich fünf Turnover in drei Spielen.

Vereinzelte Big Plays und gelungene Scrambles dürften weiterhin das Rezept sein. Schon in der Regular Season war Maye einer der besten Deep-Passer der gesamten Liga. Der junge Athlet ist von einer anfälligen O-Line umgeben, die in den Playoffs schon viel Druck zugelassen hat.

Druck ist ebenso eine Herausforderung für Sam Darnold. Einst galt er als Flop der Jets - jetzt steht er nach seiner besten Saison im Saisonfinale. Offensive Coordinator Klint Kubiak hat eine Offensive installiert, die regelmäßig Mismatches für ihren Passgeber kreiert. Seattle setzt bevorzugt auf Heavy-Personal. Läuft die gegnerische Mannschaft mit Base-Package auf, attackieren die Seahawks ihre kreierten Vorteile mit Play-Action-Pässen.

Sobald Darnold Pressure spürt, droht jedoch ein Turnover. Während der Regular Season gab der 28-Jährige das Spielgerät acht Mal unter Druck her - kein anderer QB ging schlechter mit dem Ball in solchen Situationen um. Zudem hatten nur fünf Passgeber eine höhere Rate an Turnover-Worthy-Plays als der Playmaker. Gefährlich sind für Darnold insbesondere freie Rusher sowie Druck durch die Mitte - dann neigt er zu Fehlern.

New England Patriots vs. Seattle Seahawks: Wett Tipps und Prognosen

Es wird Zeit, die Stärken beider Mannschaften zu vertiefen. Die Arbeit gegen den Ball funktioniert meist hervorragend und beide Trainerstäbe bringen spannende Ansätze mit in den Super Bowl LX, von denen wir im Wett Tipp heute profitieren können.

New England Patriots Unter 19,5 Punkte (Quote 1.94 bei Winamax): Ligaweit gab es in dieser Saison wohl keine bessere Defensive als die der Seahawks. Seattle steht exemplarisch für die Entwicklung unter den Verteidigungen. Wenig Blitzes, bei gleichzeitig hoher Pressure-Rate. Laut DVOA sprechen wir von der stärksten Defensive der gesamten NFL. Simulated Pressures sind das Zauberwort. Zwar schickt Macdonald meist nur vier Pass Rusher - wer das ist und von wo diese kommen bleibt bis zum letzten Moment oft unklar. Nimmt die stärkste Laufverteidigung der Liga das ohnehin inkonstante Spiel über den Boden der Patriots weg, werden die Schützlinge von Mike Vrabel eindimensional.

Seattle Seahawks Unter 25,5 Punkte (Quote 1.82 bei Winamax): Enge und schwere Formationen schicken die Seahawks am liebsten auf das Feld. Damit provozieren sie bestimmte Personengruppen auf der Gegenseite. Nur reagieren die Patriots auf diese Rahmenbedingungen in dieser Saison nicht, wie es Seattle bevorzugt. Zudem stellen die beiden Defensive Tackles der Vrabel-Defensive eine große Bedrohung für Seattle dar. Außerdem steigerte sich die Verteidigung der Patriots in den Playoffs merklich, erlaubte nur 0,72 Punkte pro Drive.

Unter 21,5 Punkte in der 1. Halbzeit (Quote 1.86 bei Winamax): Vor allem im ersten Durchgang werden die erarbeiteten Matchpläne der beiden Teams herausstechen. In der Halbzeit erhalten die Coaches dann genügend Zeit zur Reaktion auf den gegnerischen Plan - möglicherweise auch, um diesen zu attackieren. Wir erwarten zwei starke Defensivreihen im ersten Abschnitt, die das Offensivspiel der jeweils anderen Franchise gekonnt unterbinden.