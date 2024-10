Newcastle - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

Unser Newcastle - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.11.2024 lautet: Zuletzt gewannen die Hausherren zwei von drei Premier-League-Heimspielen gegen die Gunners. Im Wett Tipp heute greifen wir die Tendenz zu torarmen Duellen auf.

Für unseren Newcastle Arsenal Wett Tipp heute greifen wir deshalb auf den Buchmacher AdmiralBet zurück und spielen eine Quote von 2,00 für „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Arsenal auf „Unter 2,5 Tore“:

Newcastle vs Arsenal Quoten Analyse:

Buchmacher Merkur Bets präsentiert in seinen Newcastle vs Arsenal Wettquoten einen optimalen Überblick zur Einschätzung dieser Paarung. Die Gastgeber gewannen zuletzt zwei von drei Premier-League-Heimspielen gegen Arsenal (1N). Trotz dieser positiven Bilanz erhaltet ihr für einen Sieg der Magpies eine Quote von circa 3,72.