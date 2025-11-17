Niederlande - Litauen Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2025

SPORT1 Betting 17.11.2025 • 14:00 Uhr Niederlande - Litauen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Wie souverän löst die Elftal ihre Pflichtaufgabe?

Unser Niederlande - Litauen Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 17.11.2025 lautet: Oranje reicht im Wett Tipp heute gegen das Schlusslicht der Gruppe G schon ein Remis, um sich direkt für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. So eng dürfte es in Amsterdam aber nicht zugehen.

Am Freitag war die Niederlande in Polen zu Gast und hatte die Chance, mit einem Sieg vorzeitig das Ticket für die WM im kommenden Jahr zu lösen. Doch ”Oranje” war gegen engagierte “Adler” zu harmlos und musste sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Am Montag kann die Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman aber nun endgültig den Sack zumachen. Und die Chancen dafür stehen mehr als gut. Das verdeutlichen auch die Quoten der Niederlande Litauen Prognose. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Winamax den Niederlande Litauen Wett Tipp heute “Sieg Niederlande HC -2”.

Darum tippen wir bei Niederlande vs Litauen auf “Sieg Niederlande HC -2”:

Die Elftal hat die zweitbeste Offensive der UEFA-WM-Quali

Litauen ist das Schlusslicht der Gruppe G und im laufenden Wettbewerb noch ohne Sieg

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen überdeutlich für die Niederlande

Niederlande vs Litauen Quoten Analyse:

Die “Rinktinė” wird im FIFA-Ranking aktuell lediglich auf Platz 146 geführt. Die “Elftal” belegt dagegen in der Weltrangliste einen hervorragenden sechsten Platz. So treffen am Montagabend in Amsterdam zwei Welten aufeinander. Das spiegelt sich auch in den Niederlande vs Litauen Quoten wider.

Bei Winamax müsst ihr euch für einen Sieg der Hausherren mit einer Quote von 1,05 zufriedengeben. Schon für ein Remis ist dagegen eine hohe 14,0 drin. Und die höchsten Niederlande gegen Litauen Wettquoten bekommt ihr mit einer 36,0 dafür, wenn die Gäste alle drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Niederlande vs Litauen Prognose: Schont der Bondscoach ein paar Stammspieler?

Die Zeiten, als die Schmähgesänge “Ohne Holland fahren wir zur WM” durch die Stadien schallten, sind lange her. Beim letzten großen Turnier, der EM 2024, stand die Elftal sogar im Halbfinale und scheiterte dort nur knapp an England (1:2). Seit dem Aus bei der vergangenen Europameisterschaft musste die Auswahl von Coach Koeman in 15 Länderspielen gerade mal zwei Pleiten hinnehmen. Diese kassierte man in der Nations League gegen Deutschland (0:1) und Spanien (3:4). In der WM-Quali-Gruppe G sind die Niederländer mit fünf Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen.

Die beiden Remis setzte es gegen Polen (jeweils 1:1). Unter dem aktuellen Bondscoah sucht die KNVB-Truppe wieder konstant den Weg nach vorne. 23 Tore werden aktuell in der europäischen WM-Qualifikation nur von Norwegen (37) überboten. Gegen Mannschaften, die sich tief hinten reinstellen, tut sich die Niederlande mitunter aber manchmal etwas schwer. Daheim sind die Holländer dafür besonders stark. So gab es im laufenden Wettbewerb vor den eigenen Fans schon ein 8:0 gegen Malta und ein 4:0 gegen Finnland. Diese Offensivstärke ist auch ein Bestandteil von unserem Niederlande Litauen Tipp.

Litauen hat sich bisher noch nie für ein großes Turnier qualifiziert. 2008 hatte das Land aber durch zahlreiche gute Ergebnisse der Nationalmannschaft Platz 37 in der FIFA-Weltrangliste erreicht. Danach ging es für die “Trispalvės” jedoch wieder steil bergab. Im Kalenderjahr 2024 reichte es für gerade mal drei Siege: Zwei knappe 1:0 gegen Gibraltar und ein 2:0 gegen Lettland. Seit 16 Länderspielen ist das “Rinktinė” sieglos (5U, 11N). Wenn nicht ein Wunder passiert, wird man die Gruppe G der WM-Quali auch auf dem letzten Platz beenden.

Immerhin kassierte die Auswahl von Trainer Edgaras Jankauskas im laufenden Wettbewerb nur eine Niederlage mit mehr als einem Tor Unterschied (0:2 daheim gegen Polen). Gegen Malta holte man in zwei Vergleichen allerdings auch lediglich zwei Remis (0:0 (A), 1:1 (H)). Bekannte Namen sucht man im Kader vergebens. Hoffnung für die Zukunft macht immerhin der 21-jährige Gvidas Gineitis, der in der Serie A beim FC Torino unter Vertrag steht. In der Nations League hielt sich Litauen seit Beginn an in der Liga C, musste aber in der Saison 2024/25 den erstmaligen Abstieg in die Gruppe D hinnehmen.

Niederlande - Litauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Niederlande: 1:1 Polen (A), 4:0 Finnland (H), 4:0 Malta (A), 3:2 Litauen (A), 1:1 Polen (H)

Letzte 5 Spiele Litauen: 0:0 Israel (H), 0:2 Polen (H), 1:2 Finnland (A), 2:3 Niederlande (H), 1:1 Malta (H)

Letzte 5 Spiele Niederlande vs Litauen: 3:2 (A)

Der direkte Vergleich liefert uns für die Niederlande Litauen Prognose nicht allzu viele Informationen. Denn beide Nationen sind bisher lediglich einmal aufeinandergetroffen. Oranje hatte im September 2025 in Kaunas mit 73 Prozent Ballbesitz und 14:4 Torschüssen eigentlich alles im Griff.

Obwohl gegen den tiefen Block der Hausherren im letzten Drittel Ideen und Präzision fehlten, führte Oranje nach gut einer halben Stunde mit 2:0. Dann stellten die Hausherren mit zwei Treffern aus zwei Chancen den Spielverlauf auf den Kopf. In Halbzeit zwei gingen die Gäste wieder in Führung und brachten den knappen 3:2-Arbeitssieg über die Zeit.

Memphis Depay steht in der Torschützenliste der kompletten UEFA-WM-Quali mit acht Treffern auf Rang 2. Nur Erling Haaland (16) hat mehr Bälle im gegnerischen Netz versenkt. Am Montagabend müssen wir den Angreifer von Corinthians auch auf dem Zettel haben. Für einen Treffer von Depay schaffen es die Quoten aber nicht auf einen Wert von 1,50.

Wir trauen dem Stürmer dagegen, wie schon im Hinspiel gegen Litauen, den Doppelpack zu und spielen mit einer Quote von 2,75 bei Bet365 den Niederlande Litauen Tipp “Depay trifft doppelt”. Bet365 gehört zu den Anbietern, die Sportwetten per Paysafecard im Angebot haben.

Niederlande vs Litauen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Niederlande: Verbruggen - Geertruida, J. Timber, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, F. de Jong, Malen, Kluivert, Gakpo - Depay

Ersatzbank Niederlande: Flekken, Roefs (Tor), Aké, de Ligt, Q. Timber, Valente, Xavi, Lang, Reijnders, van Hecke, Emegha, Schouten

Startelf Litauen: Svedkauskas - Sirvys, Armalas, Utkus, Tutyskinas, Lasickas - Golubickas, Gineitis, Sirgedas, Paulauskas - Cernych

Ersatzbank Litauen: Bartkus, Sarkauskas (Tor), Beneta, Lekiatas, Antanavicius, Upstas, Kalinauskas, Vorobjovas, E. Jankauskas, Dubickas, Petkevicius

Für die Niederlande Litauen Prognose lohnt sich vor allem ein Blick auf die Personalsituation der Hausherren. Bondscoach Koeman muss aktuell auf Spieler wie Dumfries, de Vrij (beide Inter), Frimpong (Liverpool), Koopmeiners (Juve) und Weghorst (Ajax) verzichten. Gegen Litauen fallen diese Ausfälle aber nicht wirklich ins Gewicht.

Unser Niederlande - Litauen Tipp: Sieg Niederlande HC -2

Vor dem Heimspiel der Niederländer gegen Litauen stellen sich durchaus ein paar Fragen. So ist noch unklar, ob der Bondscoach ein paar Stammspieler schonen wird? Zudem geht es darum, ob es zwischen beiden Nationen noch mal so eng zugehen kann, wie im Hinspiel?

Aber die Frage nach dem Ergebnis stellt sich nicht wirklich. Wir gehen davon aus, dass Oranje keine Zweifel aufkommen lassen will und ab dem Anpfiff Vollgas gibt. In den entscheidenden Szenen wird wieder die individuelle Qualität den Unterschied machen.