Nizza - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 06.11.2025

SPORT1 Betting 05.11.2025 • 18:00 Uhr Nizza - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Bleiben die Franzosen weiter punktlos?

Unser Nizza - Freiburg Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 06.11.2025 lautet: Der Sport-Club ist im laufenden Wettbewerb noch ungeschlagen. Das bleibt er auch an der Côte d’Azur. Außerdem erwarten wir in unserem Wett Tipp heute auch einige Tore.

Nach drei Spieltagen in der Europa League Liga-Phase ist der Sport-Club auf sehr gutem Wege in Richtung Achtelfinale. Das kann man vom kommenden Gegner nicht behaupten. In unserer Nizza Freiburg Prognose steht der Gastgeber nach drei Pleiten in den ersten drei Partien mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg ist mehr oder weniger Pflicht.

Der SCF könnte in diesem Auswärtsspiel dagegen wohl auch schon mit einem Remis zufrieden sein. Mindestens ein solches trauen wir ihm auch zu und entscheiden uns letztlich für den Nizza Freiburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,90 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Nizza vs Freiburg auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Nizza hat alle bisherigen 3 Europa League-Partien in dieser Saison verloren.

Freiburg ist im laufenden Wettbewerb noch ohne Niederlage.

In jedem der bisherigen 3 EL-Spiele beider Klubs gab es mindestens 2 Tore in der Partie.

Nizza vs Freiburg Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, von denen mittlerweile auch viele bei Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptieren, gibt es in diesem Duell keinen Favoriten. Die Nizza Freiburg Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind in nicht wenigen Fällen sogar identisch und belaufen sich im Schnitt auf 2,60.

Auch bei der Frage, ob höchstens zwei oder doch mindestens drei Tore in der Partie erzielt werden, sind sich die Bookies nicht sicher. Die Nizza Freiburg Wettquoten für den Tipp auf “Über 2,5 Tore” sind teilweise gleich hoch wie die Quoten für die Gegenwette und erreichen durchschnittliche Werte von 1,87.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nizza vs Freiburg Prognose: Duell auf Augenhöhe

Als Vierter der französischen Ligue 1 hatte sich der OGC Nizza am Ende der Vorsaison für die Europa League qualifiziert. Nur ein Zähler hat am Ende für Rang 3 und die Champions League gefehlt. In dieser Spielzeit steht der Klub von der Côte d’Azur mit einer 5-2-4-Bilanz und ausgeglichenen 16:16 Toren aktuell auf dem 8. Platz.

Am vergangenen Wochenende musste sich der Olympique Gymnaste Club in letzter Sekunde PSG geschlagen geben. In Paris gab es in der vierten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer, der zur 0:1-Pleite führte. In der Europa League kennt Nizza hingegen nichts anderes als Niederlagen.

An den ersten drei Spieltagen der Liga-Phase gab es drei 1:2-Pleiten. Mit null Punkten und 3:6 Toren steht der Klub aktuell auf Rang 33 von 36. Ein Sieg am Donnerstag ist eigentlich Pflicht, doch die Zahlen der Franzosen machen diesbezüglich wenig Hoffnung: Sie haben nämlich keines ihrer letzten 13 Europapokalspiele (Qualifikation ausgenommen) gewonnen.

Mit neun Niederlagen und lediglich vier Remis gingen fast 70 % dieser letzten 13 Partien im Europacup verloren. Das ist mit ein Grund, weshalb wir in unserer Nizza Freiburg Prognose keinen Heimsieg erwarten. Falls ihr übrigens noch keine Berührungspunkte mit dem Bookie Winamax hattet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Winamax Erfahrungen.

Nizza - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nizza: 0:1 PSG (A), 2:0 Lille (H), 2:1 Rennes (A), 1:2 Celta Vigo (A), 3:2 Lyon (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Union Berlin (A), 3:1 Düsseldorf (A), 0:2 Leverkusen (A), 2:0 Utrecht (H), 2:2 Frankfurt (H)

Letzte Spiele Nizza vs. Freiburg: -

Die letzten internationalen Auftritte des Sport-Clubs waren um einiges erfolgreicher als die des Gegners. Nur zwei der letzten elf Partien in der Europa League hat der SCF verloren und sieben der übrigen neun Begegnungen für sich entschieden (2U). Aber: Beide Pleiten gab es in der Fremde, während die letzten sechs Siege alle daheim verbucht wurden.

Das spiegelt sich auch in der aktuellen Saison wider: Die Heimbegegnungen gegen den FC Basel (2:1) und zuletzt Utrecht (2:0) wurden gewonnen, während es auswärts in Bologna ein 1:1 gab. Dennoch: Mit sieben Punkten und 5:2 Toren stehen die Breisgauer auf einem starken 6. Platz. Nur drei Teams können die Maximalausbeute von neun Punkten vorweisen.

Dass wir in unserem Nizza Freiburg Tipp auch am Donnerstag mindestens einen Zähler der deutschen Gäste erwarten, liegt auch daran, dass diese überhaupt nur eines der letzten elf Pflichtspiele verloren haben (5S, 5U). Am vergangenen Wochenende mussten sie sich mit einer Nullnummer bei Union Berlin begnügen.

Drei Tage zuvor triumphierte der Sport-Club noch in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf (3:1). In nur zwei aller bisherigen 14 Freiburger Pflichtspiele in dieser Saison gab es nicht mindestens zwei Tore in der Partie.

So seht ihr Nizza - Freiburg im TV oder Stream:

06. November 2025, 18:45 Uhr, Allianz Riviera, Nizza

Übertragung Stream: RTL+

RTL zeigt sich verantwortlich für die Übertragungen der deutschen Partien in der Europa League. Weil der Sender an diesem Donnerstag die Begegnung des VfB Stuttgart gegen Feyenoord im Free-TV zeigt, bekommt ihr das Auswärtsspiel des Sport-Clubs an der Côte d’Azur nur im kostenpflichtigen Stream von RTL+ zu sehen.

Auf einen direkten Vergleich können wir in unserer Nizza Freiburg Prognose nicht zurückgreifen. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs überhaupt. Mit deutschen Vertretern hatte OGC zuletzt aber so seine Probleme. Der letzte Sieg gegen einen Klub aus der Bundesliga datiert vom November 1973 und war ein 1:0 gegen Köln.

Nizza vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nizza: Diouf - Peprah, Bah, Bard; Boga, Louchet, Abdul Samed, Abdi; Boudaoui, Kevin, Sanson

Ersatzbank Nizza: Zelazowski, Dupe, Coulibaly, Diop, Jansson, Gouveia, Monteiro, Mendy, Nguene, Vanhoutte, Ndombele

Startelf Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Günter; Beste, Suzuki, Eggestein, Manzambi, Grifo; Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth, Dinkci, Jung, Kübler, Höfler, Makengo, Ogbus, Matanovic, Höfler, Rosenfelder, Philipp, Scherhant

Seitdem blieben die Franzosen in neun aufeinanderfolgenden Duellen mit Klubs aus dem deutschen Oberhaus sieglos (3U, 6N). Anders sieht dagegen die Bilanz des SCF gegen Mannschaften aus der Ligue 1 aus. Bisher traf er in den Hauptrunden des Europapokals viermal auf französische Vertreter.

Nicht nur blieben die Breisgauer in diesen vier Aufeinandertreffen ungeschlagen. Sie konnten auch drei dieser vier Spiele für sich entscheiden, was uns in unserem Nizza Freiburg Tipp zusätzlich bestärkt. Für diesen könnt ihr übrigens auch den aktuellen Winamax Bonus verwenden.

Unser Nizza - Freiburg Tipp: “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”

Bisher unerwähnt gelassen haben wir die Tatsache, dass Nizza nur eines der letzten sechs Pflichtspiele zu Hause verloren hat (4S, 1U). Diese Pleite gab es aber in der Europa League gegen die AS Rom. Überhaupt hat der OGC alle drei bisherigen Partien in der Liga-Phase verloren und weiter zurückblickend keines seiner letzten 13 Spiele in den Hauptrunden eines Europapokals gewonnen. Hinzu kommt die schlechte Bilanz gegen deutsche Klubs.

Beim Sport-Club sieht das alles anders aus: Er holte in der Liga-Phase sieben Punkte aus drei Partien, hat nur zwei der letzten elf EL-Spiele verloren und gegen einen französischen Klub überhaupt noch nie den Kürzeren gezogen. Weil in jeder der insgesamt sechs Europa League-Begegnungen beider Klubs auch immer mindestens zwei Tore gefallen sind, setzen wir letztlich auf eine Kombi.