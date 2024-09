Norwegen - Österreich Tipp, Prognose, Quoten | 09.09.2024

SPORT1 Betting 09.09.2024 • 08:59 Uhr Norwegen - Österreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Erling Haaland erneut mit Ladehemmung?

Unser Norwegen - Österreich Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 09.09.2024 lautet: Die Norweger sind nach dem schwachen Auftritt am ersten Spieltag bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich unter Zugzwang. Ob es in unserem Wett Tipp heute für drei Punkte reicht, ist mehr als fraglich.

Als vermeintlich größte Enttäuschung in der Gruppe 3 der Nations League Division B galten zum Auftakt die Norweger. Gegen Underdog Kasachstan resultierte nämlich nach 90 Minuten lediglich ein Remis. Trotz 71 Prozent Ballbesitz sprangen über die gesamte Spielzeit nur zwei Großchancen heraus und beide wurden liegen gelassen. Als Highlight galt Haalands Pfostenschuss.

Dennoch viel zu wenig, wenn man um den Gruppensieg mitspielen möchte. Da auch Österreich und Slowenien die Punkte teilten, ist in unserer Norwegen Österreich Prognose alles offen. Beide Nationen dürften sich ein Duell auf Augenhöhe liefern und somit lässt sich auf keinen Favoriten schließen.

Unser Norwegen Österreich Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1.66 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Norwegen vs Österreich auf „Beide Team treffen“:

Norwegen traf in 6 der jüngsten 7 Länderspiele, einschließlich Freundschaftsspiele.

Mal abgesehen vom 0:1 gegen Frankreich hat Österreich seit September 2022 in jedem Länderspiel (21), einschließlich der Testspiele, mindestens ein Tor erzielt.

Die letzten beiden direkten Aufeinandertreffen führten 2020 im Zuge der Nations League zu beiderseitigen Toren.

Norwegen vs Österreich Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk auf den Markt „1x2″ gerichtet wird, wird recht schnell deutlich, dass dieser keinen klaren Favoriten auf den Sieg zum Vorschein bringt. Aufgrund des Heimrechts zeigen die Norweger mit durchschnittlich 2,20 die niedrigsten Norwegen Österreich Wettquoten am Drei-Weg-Markt auf. Zuletzt wurden die Punkte im November 2020 nach einem 1:1-Remis geteilt. Wer erneut von einem Unentschieden ausgeht, darf sich über mehr als den dreifachen Wetteinsatz freuen.

Beide Konkurrenten bestritten den ersten Gruppen-Spieltag mit weniger als 2,5 Toren. Dennoch zeigen einige Sportwetten Anbieter mit Apple Pay eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern auf. Ein Umstand, der anhand einer durchschnittlichen Norwegen Österreich Wettquoten in Höhe von 1,78 untermauert wird.

Norwegen vs Österreich Prognose: Welche Nation holt den ersten Sieg?

Die Norweger waren zum Auftakt als klarer Favorit gesetzt, konnten aber gegen Kasachstan nicht überzeugen und legten ähnlich schwache Leistungen wie im Zuge der EM-Qualifikation an den Tag. Auch in dieser reichte es in der Gruppe A hinter Spanien und Schottland nur für Rang 3. Somit wurde die Teilnahme an der EM-Endrunde in Deutschland verpasst.

Trotzdem hielten die Verantwortlichen nach wie vor an Trainer Stale Solbakken fest. Ein Umstand, der im Zuge der letzten Testspiele nicht belohnt wurde. 2024 war bisher nur eines der vier Testspiele von Erfolg gekrönt. Dem 3:0 gegen Kosovo stehen auf der anderen Seite ein Remis gegen die Slowakei sowie zwei Niederlagen gegen Tschechien (1:2) und Dänemark (1:3) gegenüber. Drei der vier Testspiele brachten Tore auf beiden Seiten mit sich und zudem endeten drei der vier Begegnungen vor dem Start der UEFA Nations League mit drei oder mehr Toren.

Erling Haaland glänzte zwar gegen die Kosovaren mit einem Hattrick, blieb aber meistens in den letzten Länderspielen hinter den Erwartungen zurück. In unserer Norwegen Österreich Prognose ist ein Treffer des Neuners dennoch keineswegs ausgeschlossen.

Norwegen - Österreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Norwegen: 0:0 Kasachstan (A), 1:3 Dänemark (A), 3:0 Kosovo (H), 1:1 Slowakei (H), 1:2 Tschechien (H).

Letzte 5 Spiele Österreich: 1:1 Slowenien (A), 1:2 Türkei (A), 3:2 Niederlande (A), 3:1 Polen (A), 0:1 Frankreich (A).

Letzte Spiele Norwegen vs. Österreich: 1:1 (A), 1:2 (H), 1:0 (A), 0:0 (A), 4:1 (H).

Die Österreicher gastierten zum Nations-League-Auftakt in Slowenien und spielten trotz 63 Prozent Ballbesitz kaum nennenswerte Torchancen heraus. Letztlich brauchten beide Teams nur jeweils eine Großchance, um das Spiel 1:1 enden zu lassen.

Auch im Rahmen der EM 2024 untermauerte die ÖFB-Elf ihre Kaltschnäuzigkeit im Torabschluss und erzielte bereits in der Vorrunde in drei Spielen satte sechs Tore. Obwohl die Konkurrenz in der Gruppenphase mit Frankreich (0:1), den Niederlanden (3:2) und Polen (3:1) qualitativ hochwertig war, reichte es zum Gruppensieg. Trotzdem war im Achtelfinale nach einem überraschenden 1:2 gegen die Türkei Endstation.

Drei der vier EM-Spiele führten zu beiderseitigen Toren. Die Defensive der Elf des deutschen Teamchefs Ralf Rangnick hielt in keinem einzigen EM-Duell die Null. Die Offensive hingegen verpasste lediglich beim 0:1 gegen Frankreich einen eigenen Treffer. Zudem brachten drei der vier Spiele während der EURO 2024 drei oder mehr Tore mit sich.

In unserem Norwegen Österreich Tipp könnte sich auch diesmal auf eine torreiche Angelegenheit schließen lassen. Winamax gewährt für drei oder mehr Tore den 1,80-fachen Wetteinsatz. Genauere Informationen zum Wettangebot, dem Neukundenbonus und vielem mehr sind unserem ausführlichen Winamax Test zu entnehmen.

Norwegen vs Österreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Norwegen: Nyland - Ryerson, Östigard, Hanche-Olsen, Möller Wolfe - Ödegaard, Berg, Myhre - Sörloth, Haaland, Nusa

Ersatzbank Norwegen: Dyngeland, Selvik, Björkan, Gundersen, Langaas, Pedersen, Berge, Thorsby, Thorstvedt, Dönnum, Egeli, Strand Larsen

Startelf Österreich: Pentz - Mwene, Posch, Wöber, Prass - Laimer, Seiwald, Schmid, Sabitzer, Wimmer - Arnautovic

Ersatzbank Österreich: N. Hedl, A. Schlager, Daniliuc, Querfeld, Grillitsch, M. Seidl, Baumgartner, Stöger, Grüll, Jakupovic, Adamu

Alle Blicke sind am zweiten Nations-League-Spieltag in Norwegen auf Erling Haaland gerichtet. Mit 180 Millionen Euro Marktwert ist der 24-jährige Stürmer der mit Abstand teuerste Spieler in den eigenen Reihen. In seinen 33 Länderspielen erzielte Haaland satte 31 Tore. Gegen Kasachstan sprang jedoch nur ein Pfostenschuss heraus.

Die Österreicher müssen nach wie vor auf David Alaba verzichten. Der Innenverteidiger von Real Madrid fällt weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses aus und kann nicht gleichwertig ersetzt werden. Bereits im Zuge der EM fiel bei den Rot-Weiß-Roten auf, dass es keinen wirklichen Torjäger gibt. Der Star ist das Team und somit verteilten sich die kompletten sieben EM-Tore auf sieben Feldspieler. Mit 30 Millionen Euro Marktwert ist Konrad Laimer (FC Bayern München) der teuerste Spieler der Alpen-Kicker.

Unser Norwegen - Österreich Tipp: Beide Teams treffen

Vor allem die Norweger sind nach dem schwachen Auftritt gegen Kasachstan zum Handeln gezwungen. Aufgrund der Qualitäten von Haaland sind sie auch immer für einen Treffer zu haben.

Beide Mannschaften zeigten in der Vergangenheit durchaus Zug zum gegnerischen Tor auf und offenbaren in unserer Norwegen Österreich Prognose defensive Schwächen. Der Direktvergleich untermauert diese Tatsache. Die letzten beiden Aufeinandertreffen führten zu Toren auf beiden Seiten. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist auch diesmal zu rechnen.