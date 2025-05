Nottingham - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 25.05.2025

Unser Nottingham - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.05.2025 lautet: Die Teilnahme an der Champions League ist im torarmen Wett Tipp heute für beide Mannschaften möglich.

Chelsea legt einen großartigen Saisonendspurt hin und zieht bei einem Auswärtssieg im City Ground das Ticket für die kommende Champions-League-Saison. In unserer Nottingham Chelsea Prognose wehren sich die Hausherren mit größter Kraft und empfangen die Blues im tiefen Defensivblock.

Tief stehende Mannschaften haben der Mannschaft von Enzo Maresca in dieser Spielzeit oft Probleme bereitet. Eine Lösung fehlt den Gästen im Nottingham Chelsea Wett Tipp heute erneut. Bei Merkur Bets spielen wir eine Quote von 1,81 für “Chelsea Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Nottingham vs Chelsea auf “Chelsea Unter 1,5 Tore”:

Nottingham vs Chelsea Quoten Analyse:

Welcher europäische Wettbewerb es in der kommenden Saison sein wird, ist für beide Mannschaften noch unklar. Fest steht nur: Sie sind auf jeden Fall vertreten. Die Nottingham Chelsea Wettquoten von ODDSET geben eine gute Übersicht zur Einschätzung der Wettanbieter.

Für einen Heimsieg der Tricky Trees erhaltet ihr Nottingham Chelsea Quoten von 3,00. Etwas niedriger fällt euer Gewinn bei einem Auswärtssieg der Blues aus, für den ihr mit einer Quote von 2,20 einplanen könnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Nottingham vs Chelsea Prognose: Der letzte Akt

Ob die erste Spielzeit unter Enzo Maresca bei den Gästen aus London als Erfolg gewertet wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Ziehen die Blues durch einen Sieg am letzten Spieltag in die Champions League ein und gewinnen nur Tage später das Endspiel in der Conference League, dürfte die Antwort klar sein.