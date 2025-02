Nürnberg - Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 01.03.2025

Unser Nürnberg - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Beide Teams haben gleich viele Punkte auf dem Konto und winken sich in der Tabelle zu. Im Wett Tipp heute erwarten wir Tore von beiden Teams.

Ein spannendes Duell erwartet uns im Max-Morlock-Stadion, wenn der 1. FC Nürnberg auf Hannover 96 trifft. Beide Teams haben aktuell 35 Punkte und liegen auf den Plätzen 9 und 8 in der 2. Bundesliga. Nürnberg, unter der Führung von Miroslav Klose, hat in den letzten vier Spielen drei Mal die Null gehalten und dabei 1,75 Tore im Schnitt erzielt. Hannover, gecoacht von Andre Breitenreiter, konnte in den letzten vier Spielen nur ein Mal die Null halten und hat 1,00 Tore im Schnitt erzielt.