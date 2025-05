Nürnberg - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 09.05.2025

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 09:00 Uhr Nürnberg - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Holt Köln die volle Punktzahl?

Unser Nürnberg - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.05.2025 lautet: Die Clubberer sind im Wett Tipp heute ein dankbarer Gegner für die zuletzt strauchelnden Kölner, die zuletzt Sportchef und Trainer vor die Tür setzten.

Das verrückte Aufstiegsrennen im deutschen Unterhaus hat das nächste Trainer-Opfer gefordert. Gerhard Struber darf die Saison nicht zu Ende bringen. Stattdessen übernimmt Friedhelm Funkel bis zum Saisonende in der Domstadt. Die Nürnberg Köln Prognose kann der 71-Jährige aus Sicht der Geißböcke in eine positive Richtung lenken.

Seinen Job wird Miroslav Klose in dieser Spielzeit nicht mehr verlieren. Große Euphorie ist im Frankenland aber nicht mehr zu erkennen. Die Hausherren haben ligaweit die meisten Punkte nach einer Führung aus der Hand gegeben (25).

Im Nürnberg Köln Wett Tipp heute gehen die Clubberer vollkommen leer aus. Mit einer Quote von 1,70 spielen wir bei Interwetten auf “Sieg Köln”.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Köln auf “Sieg Köln”:

Nürnberg hat die letzten 3 Heimspiele verloren.

Nürnberg hat in 3 aufeinanderfolgenden Zweitliga-Paarungen 3 Gegentore kassiert.

Nur Fürth (2) hat an den letzten 6 Spieltagen weniger Punkte als Nürnberg (4) geholt.

Nürnberg vs Köln Quoten Analyse:

Miroslav Klose kann sich nach der 1:3-Niederlage gegen Elversberg schon Notizen für die kommende Zweitliga-Spielzeit machen. Die Franken haben sich endgültig vom Aufstiegsrennen abgemeldet. Stattdessen droht laut den Nürnberg Köln Quoten der besten Wettanbieter eine weitere Niederlage.

Das Beben bei den Geißböcken hat die Nürnberg Köln Wettquoten nur am Rande gestreift. Zu Hause werden die Franken mit Siegquoten von circa 4,50 als klarer Außenseiter ausgeschrieben. Mit einem Auswärtssieg des Tabellenzweiten erhaltet ihr spielbare Quoten von ungefähr 1,70.

Nürnberg vs Köln Prognose: Der Krisenmanager übernimmt

Mehr Gelassenheit hätte sich Köln für die letzten beiden Spieltage nicht an die Seitenlinie stellen können. Friedhelm Funkel (71 Jahre) ist bereits sechs Mal ins deutsche Oberhaus aufgestiegen - zuletzt 2018 mit Düsseldorf.

Zum dritten Mal fungiert Funkel bei den Rheinländern als Trainer. 2003 feierte er mit den Domstädtern den Aufstieg in die Bundesliga. Zum Ende der Saison 2020/21 verhinderte er in einem Endspurt den direkten Abstieg in die zweite Bundesliga und sicherte den Geißböcken in der Relegation gegen Kiel (0:1, 5:1) die Klasse. Wir erahnen im Nürnberg vs. Köln Tipp eine weitere Erfolgsgeschichte.

Große taktische Änderungen sind an den letzten beiden Spieltagen nicht zu erwarten. Diese sind aber auch nicht notwendig. Funkel kann mit seiner Ruhe und Erfahrung das Selbstvertrauen der Profis herauskitzeln und auf die individuelle Qualität im Kader setzen.

Außerdem verweisen wir für unsere Nürnberg gegen Köln Prognose auf die schwache Form der Gastgeber. Bis auf Fürth (2) hat an den sechs vorangegangenen Spieltagen kein Team weniger Zähler gesammelt als die Clubberer (4). Sogar die Geißböcke (8) haben in diesem Zeitraum doppelt so viele Punkte eingefahren.

Nürnberg vs Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:3 Elversberg (H), 3:3 Düsseldorf (A), 2:3 Paderborn (H), 2:1 Kaiserslautern (A), 0:3 HSV (H).

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Regensburg (H), 0:1 Hannover (A), 3:1 Münster (H), 1:1 Fürth (A), 0:1 Hertha (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Köln: 1:3 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 0:1 (A), 3:1 (H).

Darüber hinaus krankt es im Defensivspiel der Franken an Abstimmung. Die Abstände wurden im Laufe der Partien immer größer, sodass Nürnberg zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Spieltagen drei Gegentore zugelassen hat.

Das hat zu 15 Gegentoren an den letzten sechs Spieltagen geführt - mehr als Köln in der gesamten Rückrunde zugelassen hat (14). Womöglich bahnt sich sogar ein Kantersieg der Geißböcke an. Mit einer Gratiswette ist “Köln Über 2,5 Tore” unserer Meinung nach denkbar.

Ein weiterer Faktor für unsere Entscheidung im Nürnberg vs. Köln Tipp ist die Heimschwäche der Hausherren. Die Auswahl von Miroslav Klose hat ihre drei vorangegangenen Zweitliga-Heimspiele allesamt verloren.

Die drei Kontrahenten in diesen Paarungen haben allesamt Aktien am Aufstiegsrennen gehabt. Zuletzt gab es eine 1:3-Pleite gegen Elversberg. Davor unterlag die Klose-Elf Paderborn (2:3) und dem HSV (0:3).

Wieder dürfte euch die anfällige Hintermannschaft aufgrund der je drei kassierten Gegentore ins Auge fallen. Es ist vor allem die Defensive, die uns den Mut gibt, in der Nürnberg vs. Köln Prognose, einen Dreier der Geißböcke vorherzusagen.

Friedhelm Funkel ist über die Trends im deutschen Unterhaus bestens informiert. Erst in der vergangenen Saison füllte er am Betzenberg die Rolle als Feuerwehrmann aus und rettete Kaiserslautern vor dem Abstieg in die 3. Liga.

Typisch für den 71-Jährigen hat er bei den Roten Teufeln ein simples 4-2-3-1-System etabliert. Einfache Abläufe ermöglichten es den Spielern, von ihrer individuellen Qualität Gebrauch zu machen.

Nürnberg vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Nürnberg: Reichert - Gruber, Drexler, Knoche, Janisch, Lubach, Jander, Yilmaz, Justvan, Emreli, Antiste

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Karafiat, Seidel, Valentini, Villadsen, Osawe, Joachims, Goller

Startelf Köln: Schwäbe - Thielmann, Hübers, Heintz, Finkgräfe, Martel, Huseinbasic, Kainz, Waldschmidt, Downs, Lemperle

Ersatzbank Köln: Pentke, Schmied, Pauli, Olesen, Ljubicic, Maina, Rondic, Tigges, Uth

Davon gibt es beim Bundesliga-Absteiger aus dem Rheinland reichlich. Das sollte ausreichen, um von der Formschwäche der Clubberer zu profitieren. Nürnberg hat zuletzt vier von sechs Zweitliga-Paarungen verloren.

Für die Gäste wird es vor allem darauf ankommen, die Freiräume von Julian Justvan zu limitieren. Der kreative Mittelfeldspieler hat bereits elf Torvorlagen gegeben. Dieser Wert wird im deutschen Unterhaus derzeit von keinem anderen Profi übertroffen.

Unser Nürnberg vs Köln Tipp: Sieg Köln

Friedhelm Funkel bringt die notwendige Ruhe ins Klubhaus der Geißböcke und auf den Rasen. Sein Erfahrungsschatz ermöglicht es den ambitionierten Gästen wieder aus der Quelle der individuellen Qualität zu schöpfen und einen kriselnden Gegner zu bezwingen.