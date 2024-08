Olympia 2024:

von SPORT1 Betting 01.08.2024 • 15:00 Uhr 1860 München - Saarbrücken Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer gewinnt das Auftaktspiel der neuen Drittliga-Saison?

Unser 1860 München - Saarbrücken Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 02.08.2024 lautet: Die Gäste gelten als heißer Anwärter auf den Aufstieg. In unserem Wett Tipp heute trauen wir ihnen in einem torreichen Match mindestens einen Punkt zu.

Am Freitag, den 02. August 2024 um 19:00 Uhr ertönt im Stadion an der Grünwalder Straße der Anpfiff zur neuen Saison in der 3. Liga. Gegenüber stehen sich die Mannschaften von 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken. Die Löwen spielten eine schwache letzte Saison, die nur knapp über dem berühmten Strich endete.

Die Gäste dagegen sorgten nicht nur mit dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals für Furore, sondern waren letztlich auch knapp an einem möglichen Aufstieg vorbeigeschrammt. In dieser Saison gelten sie dahingehend als heißer Anwärter. Auch wir erwarten einiges vom FCS, sichern uns aber am ersten Spieltag ab und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Betano.

Darum tippen wir bei 1860 München vs Saarbrücken auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Es trifft der 15. der Vorsaison auf den 5.

Saarbrücken verlor nur eine der letzten 9 Begegnungen mit den Löwen.

In 9 der letzten 10 direkten Duelle gab es mindestens 2 Tore.

1860 München vs Saarbrücken Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Wettanbieter prognostiziert ein ausgeglichenes Duell zwischen dem TSV und seinen Gästen. Die Höchstquoten für Wetten auf einen Sieg der Löwen liegen bei Werten um 2,80. Mit Zahlen um 2,40 sind die Wettquoten für einen Tipp auf einen Dreier der Gäste nicht allzu weit entfernt.

Einen Treffer trauen die Bookies beiden Mannschaften zu. Das wird an Quoten von höchstens 1,65 für „Beide Teams treffen“ mehr als deutlich. Wer diese Option mit der „Doppelten Chance X2″ kombiniert, kann sich aktuell über Wettquoten um 2,25 freuen. Für uns ist das eine wunderbare Kombi für eine der angebotenen Wetten ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

1860 München vs Saarbrücken Prognose: Vorteile bei den Gästen

Seit der Saison 2018/19 kickt 1860 München in der 3. Liga und versucht seit dem Jahr für Jahr, in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Nach zwei vierten Plätzen in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 war die letzte Saison die mit Abstand schlechteste. Am Ende belegten die Löwen nur Rang 15 und hatten lediglich sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Eine große Schwachstelle war dabei die Offensive, die für insgesamt nur 40 Tore sorgte. Nur die beiden Letzten Lübeck und Freiburg II waren da schlechter. Von den letzten sechs Partien zum Abschluss hatten die Münchner nur eine gewonnen (2U, 3N). Auch in den letzten sechs Liga-Heimspielen waren sie nur einmal siegreich geblieben (1U, 4N).

Die Vorbereitung war mit sechs ungeschlagenen Partien, bei denen sich Sieg und Niederlage stets abwechselten, zunächst noch recht positiv. Zum Abschluss gab es dann aber zwei Pleiten gegen die beiden Zweitligisten Karlsruhe und Kaiserslautern. In den letzten drei Testspielen gelang den Löwen dabei noch nicht einmal mehr ein eigenes Tor.

Der neue Kader des TSV präsentiert sich für die neue Saison runderneuert. Am Freitag wird man nur sechs Akteure in der Startelf bzw. auf der Ersatzbank finden, die schon in der letzten Saison zum Stammkader gehörten. Insgesamt gab es über 20 Abgänge und bislang 15 Zugänge, von denen einige aus der eigenen U19 stammen.

1860 München - Saarbrücken Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele 1860 München: 0:2 Kaiserslautern (A), 0:2 Karlsruhe (A), 0:0 First Vienna (A), 4:0 Schalding-Heining (A), 1:1 Nürnberg (N)

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 3:0 Hesperingen (H), 2:1 Darmstadt (N), 2:1 Stuttgart II (N), 0:1 Bahlinger SC (N), 6:0 SpVgg Quierschied (A)

Letzte 5 Spiele 1860 München vs Saarbrücken: 1:1 (H), 3:2 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:1 (H)

Auch Saarbrücken investierte selbstverständlich in Neuzugänge, konnte sich aufgrund der hohen Einnahmen, die aus dem Erreichen des Halbfinals im DFB-Pokal resultierten, etwas mehr auf dem Transfermarkt austoben. So wurden unter anderem Maurice Multhaup oder Elijah Krahn von den Zweitligisten Braunschweig und HSV an die Saar gelotst.

Diese und viele weitere interessante Neuverpflichtungen sollen dabei helfen, den Aufstieg in die 2. Bundesliga in diesem Jahr zu bewerkstelligen. In der Vorsaison fehlten dem FCS als Fünftem nur drei Zähler auf den Relegationsplatz. Nach zwischenzeitlich nur zwei Punkten aus vier Partien konnten die zwei Siege zum Abschluss nichts mehr an der Situation ändern.

Die Vorbereitung auf die neue Saison war mit vier Siegen und nur einer Pleite mehr als nur positiv. Unter anderem konnte Bundesliga-Absteiger Darmstadt mit 2:1 bezwungen werden. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine überraschende 0:1-Pleite gegen den Regionalligisten aus Bahlingen.

Gegen 1860 München verloren die Gäste nur eines der letzten neun Duelle und zwar das Heimspiel in der letzten Saison (4S, 4U). In neun der letzten zehn direkten Begegnungen gab es mindestens zwei Tore. Wir können uns zum Auftakt auch mehr Treffer vorstellen. Bei Intertops gibt es für „Über 2,5 Tore“ eine Quote von 1,78. Aktuell bietet dieser Bookie auch eine Intertops Gratiswette an, für die allerdings bestimmte Bedingungen gelten.

Unser 1860 München - Saarbrücken Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Bei einem großen Teil der Trainer in der 3. Liga gilt Saarbrücken im Vorfeld der Saison als einer der heißesten Anwärter auf den Aufstieg. Auch wir sehen das so und die Saarländer im Stadion an der Grünwalder Straße in der Favoritenrolle, würden uns bei unseren 1860 München Saarbrücken Wetten aber dennoch absichern, da es eben der erste Spieltag ist. Da die Begegnungen zwischen diesen beiden Teams in der Vergangenheit zudem recht torreich waren, würden wir hier eine entsprechende Kombi anspielen, um die Quote auf ein ordentliches Maß zu bringen.