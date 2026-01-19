Olympiakos vs Bayer Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 20.01.2026

SPORT1 Betting 19.01.2026 • 13:48 Uhr Die aktuellen Olympiakos vs Bayer Leverkusen Prognosen von unseren Wett-Experten für das Champions-League-Duell am 20.01.2026.

In dieser Woche steht in der Königsklasse der siebte und vorletzte Spieltag an. Am Dienstag treffen in Piräus zwei Teams aufeinander, die im Endspurt des Wettbewerbs ums Weiterkommen bangen müssen. Bayer Leverkusen ist am Dienstag, den 20.01.2026, zu Gast beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus.

Die Werkself belegt nach sechs CL-Runden mit neun Punkten (2S, 3U, 1N) Rang 20. Die “Thrylos” konnten aus den ersten sechs Partien dieser CL-Saison sogar nur fünf Zähler sammeln, das reicht lediglich für Platz 29. Die Quoten der Olympiakos vs Bayer Leverkusen Prognose rechnen mit einem engen Spiel auf Augenhöhe, sehen aber die Hausherren knapp vorne.

Uns geht es etwas anders. Wir schlagen uns etwas mehr auf die Seite von Bayer und spielen den Wett Tipp „Doppelte Chance X2“, für den wir bei Betano eine Quote von 1,57 bekommen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Mit 48 Titeln ist Olympiakos der klare Rekordmeister in Griechenland. In der vergangenen Saison hatte Piräus nach zwei Spielzeiten ohne Meisterschaft wieder eine Saison in der Super League auf dem ersten Rang abgeschlossen. Und auch in diesem Jahr mischen die Rot-Weißen wenig überraschend wieder ganz oben mit. Am vergangenen Spieltag haben die “Thrylos” daheim gegen PAOK aber die erste Saisonniederlage kassiert und sind damit auf Rang 3 der Tabelle abgerutscht.

Olympiakos steht 2025/26 schon zum 21. Mal im Hauptwettbewerb der Königsklasse. Sechsmal ging es dabei ins Achtelfinale und einmal in die Runde der letzten Acht. Dieses Mal steht die Truppe von Coach Jose Luis Mendilibar aber vor einem frühen Aus. Immerhin gab es an Matchday 6 mit dem 1:0 bei Kairat den ersten Dreier nach zehn sieglosen Partien in der Champions League. Zudem verbuchte Piräus zum Beispiel ein 0:0 gegen Pafos (H) oder ein 1:6 gegen Barcelona (A). Die Griechen kommen im laufenden Wettbewerb auf einen Schnitt von 14,8 Schüssen pro Spiel. Das ist für den Verein der höchste Wert seit der CL-Saison 2003/04.

Bayer muss in dieser Bundesliga-Saison um die erneute Qualifikation für die Champions League bangen. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt aktuell drei Punkte. Nach dem 1:4 daheim gegen den VfB setzte es am Wochenende ein 0:1 in Hoffenheim. Vor allem die Leistung der letzten beiden Spieltagen gibt Anlass zur Sorge. Die Werkself hatte gegen Stuttgart und gegen die TSG erhebliche Probleme mit dem aggressiven Pressing des Gegners. Zudem mangelt es der Hjulmand-Elf aktuell gravierend an Kompaktheit.

Vor allem gegen die nationalen Topteams tut sich die Truppe von Coach Kasper Hjulmand schwer. In sechs Duellen gegen eine der fünf aktuell vor ihr liegenden Mannschaften kassierte die Werkself fünf Pleiten. So hat Leverkusen in dieser Saison bereits sechs BL-Spiele verloren. In der vergangenen Spielzeit waren es nach 34 Spieltagen insgesamt nur drei gewesen. Auch die Personalsituation ist angespannt. In Hoffenheim hat der Verein nun auch Nathan Tella und Mark Flekken durch Verletzungen verloren. Dazu fehlen Spieler wie Tapsoba, Palacios und Andrich.

In der CL-Saison 2002/03 trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Piräus gewann in der Gruppenphase sein Heimspiel mit 6:2, kassierte im Rückspiel in der BayArena dann aber ein 0:2. Seit drei Gastspielen und Oktober 1993 konnte Leverkusen nicht mehr in Griechenland gewinnen.

Olympiakos vs Bayer Leverkusen: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Champions-League-Duell haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Olympiakos vs Bayer Leverkusen Prognosen berücksichtigen dabei sowohl die Qualität der Gäste als auch die Form beider Teams.

Doppelte Chance x/2 ( Quote 1,57 bei Betano ): Der Marktwert spricht mit 431 Mio. zu 141 Mio. Euro klar für Bayer. Zudem ist Leverkusen seit 19 Europapokal-Partien gegen Teams, die nicht zu den europäischen Top-5-Ligen gehören, ungeschlagen. Auch holte B04 sieben der neun Punkte in dieser Champions-League-Saison in der Fremde. So gehen wir in unserem Haupttipp von mindestens einem Punkt für das Team von Kasper Hjulmand aus.

In der Königsklasse ist Olympiakos in dieser Saison eine Wundertüte mit wechselhaften Leistungen. Die “Thyrlos” können immerhin ausgeruht in die Partie gehen. Das letzte Spiel in der heimischen Liga am vergangenen Wochenende wurde extra verlegt.

Bayer könnte durch einen Sieg in Piräus zumindest die Teilnahme an den CL-Playoffs so gut wie sicher machen. Ob es für einen Dreier reicht, ist noch unklar. Aber ein Punkt müsste mindestens drin sein.

Denn die Qualität spricht klar für die Gäste. Zudem fühlt sich die Werkself in dieser Spielzeit der Königsklasse auswärts besonders wohl. So spielen wir mit einer Quote von 1,57 bei Betano den Tipp “Doppelte Chance x/2”.