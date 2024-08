Paderborn - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 11.8.2024

SPORT1 Betting 09.08.2024 • 23:00 Uhr Paderborn - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Machen die Lilien das halbe Dutzend Siege in Folge perfekt?

Unser Paderborn - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 11.08.2024 lautet: Das Momentum spricht für den SCP, der direkte Vergleich für den SVD. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir daher auch aus diesem Grund einige Tore.

Unterschiedlicher hätte der Saisonauftakt für Paderborn und Darmstadt nicht sein können. Während der SCP in der Hauptstadt die ersten drei Punkte der neuen Zweitliga-Spielzeit einfuhr, mussten sich die Lilien am heimischen Böllenfalltor geschlagen geben. In Ostwestfalen trifft der SVD nun aber auf einen Lieblingsgegner der vergangenen Jahre.

Die Gastgeber haben aber das Momentum auf ihrer Seite und peilen den zweiten Sieg im zweiten Spiel an. Wir erwarten insgesamt ein munteres Hin und Her und entscheiden uns für den Paderborn Darmstadt Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,88 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Darmstadt auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend traf Paderborn in den letzten 11 Zweitliga-Spielen.

Von diesen 11 Partien endeten 8 mit 3 oder mehr Toren.

Darmstadt hat die letzten 5 Duelle mit den Ostwestfalen gewonnen.

Paderborn vs Darmstadt Quoten Analyse:

Es sind sicherlich auch die Ergebnisse des ersten Spieltags, welche die Wettanbieter dazu bewogen haben, sich etwas klarer auf die Seite der Paderborner zu stellen. Wer auf einen Heimsieg des SCP setzt, der kann aktuell mit Quoten um 1,90 rechnen.

Die Paderborn Darmstadt Wettquoten für einen Tipp auf die Lilien bewegen sich dagegen um 3,60 herum. Selbst die „Doppelte Chance X2″ bringt noch achtbare Quoten um 1,85 - so zum Beispiel beim Bookie Tipwin, den wir in unserem Tipwin Test genauer unter die Lupe genommen haben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Darmstadt Prognose: Abwechslungsreiche Partie

Besser hätte der SC Paderborn nicht in die neue Saison starten können. Auswärts bei der Hertha aus Berlin gewannen die Ostwestfalen mit 2:1 und setzten damit gleich ein Zeichen, dass mit ihnen in dieser Saison durchaus zu rechnen ist. Mit unter anderem Felix Götze konnte der Neuzugang von RW Essen gleich bei seinem Debüt treffen.

Schon die Vorbereitung des SCP war mit drei Siegen sowie einem Remis und einer knappen Niederlage gegen die international renommierten Klubs von Dynamo Kiew (0:0) und PSV Eindhoven (1:2) verheißungsvoll. Beim Sieg in der Hauptstadt konnte Paderborn im saisonübergreifend elften Zweitliga-Spiel in Folge mindestens ein Tor erzielen.

Gleichzeitig konnte der SCP in diesem Zeitraum selbst aber auch nur zweimal zu Null spielen. Zudem endeten acht dieser letzten elf Begegnungen der Ostwestfalen mit drei oder mehr Toren. Insofern haben für uns Paderborn Darmstadt Wetten auf einige Tore ihre Berechtigung.

Von Wetten auf dem Drei-Weg-Markt würden wir dagegen Abstand nehmen. Zwar hat der Gastgeber das Momentum auf seiner Seite, von den letzten fünf direkten Duellen mit den Darmstädtern haben die Paderborner aber alle verloren. Bei vier dieser fünf Pleiten gab es zudem mindestens zwei Gegentreffer.

Paderborn - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:1 Hertha (A), 2:1 PSV Eindhoven (N), 1:2 PSV Eindhoven (N), 5:0 Birmingham City (N), 0:0 Dynamo Kiew (N)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:2 Düsseldorf (H), 2:0 Coventry (H), 1:2 Saarbrücken (N), 5:1 Swift Hesperingen (N), 0:1 FSV Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Darmstadt: 1:2 (A), 1:2 (H), 0:3 (A), 0:1 (H), 2:3 (H)

Genau auf diese Ergebnisse aus den letzten fünf Vergleichen baut der SVD. Denn der Auftakt der Lilien in die neue Zweitliga-Saison ging in die Hose. Gegen Fast-Aufsteiger Düsseldorf verlor Darmstadt am heimischen Bölle mit 0:2. Doch nicht nur das: Kurz vor dem Ende sah der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte El Idrissi bei seinem Profidebüt die Rote Karte. Es war ein gebrauchter Tag für die Hessen, die mit einem Eigentor die erste Saison-Pleite selbst eingeleitet hatten. Damit haben sie saisonübergreifend nunmehr die letzten fünf Pflichtspiele allesamt zu Null verloren. Überhaupt gab es nur einen Sieg in den letzten 28 Partien in der Bundesliga und 2. Bundesliga (7U, 20N).

Dennoch war SVD-Trainer Torsten Lieberknecht nicht gänzlich unzufrieden und sah eine positive Entwicklung bei seiner Mannschaft, die allerdings schon in der Vorbereitung mit zwei Testspiel-Pleiten gegen die unterklassigen Klubs aus Saarbrücken und den FSV Frankfurt (bei drei weiteren Testspiel-Siegen) nicht immer überzeugte.

Insofern kommt mit dem SCP der vielleicht richtige Gegner, gegen den die Lilien in der jüngeren Vergangenheit immer gut aussahen. Die „Doppelte Chance X2″ ist für uns auf jeden Fall eine Option. Wenn ihr das etwas skeptischer betrachtet, dann seid ihr dahingehend mit einer Freiwette ohne Einzahlung bestens beraten.

Unser Paderborn - Darmstadt Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Der erste Spieltag war ein möglicher Fingerzeig, doch allzu viel würden wir auf nur ein Spiel natürlich auch nicht geben. Fakt ist, dass die Lilien nicht mit zwei Pleiten in Folge in die Saison starten wollen. Gegen den Lieblingsgegner der letzten Jahre erwarten wir das erste Pflichtspiel-Tor des SVD seit dem 20. April. Die Paderborner trafen in den letzten fünf Monaten ohnehin in jedem Pflichtspiel, sodass wir insgesamt von einem munteren Schlagabtausch ausgehen.