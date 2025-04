Paderborn - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten 13.04.2025

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 23:00 Uhr Paderborn - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer mischt weiter im Aufstiegsrennen mit?

Unser Paderborn - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.04.2025 lautet: Nach zuletzt zwei Pleiten in Serie ist der SCP am Sonntag auf Wiedergutmachung aus. Diese muss man den Hausherren im Wett Tipp heute durchaus auch zutrauen.

Der SC Paderborn träumt in dieser Saison vom dritten Bundesliga-Aufstieg nach 2014 und 2019. Nach einem 1:2 gegen Köln und einem 2:3 in Braunschweig fiel der SCP zuletzt aber von Platz 3 auf 5 zurück. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt jedoch weiterhin nur einen Zähler.

Nach den zwei Pleiten ist ein Heimsieg in unserer Paderborn Düsseldorf Prognose nun Pflicht. Laut den Quoten stehen die Chancen dafür gar nicht so schlecht.

Wir setzen auch auf die Hausherren und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Winamax den Paderborn Düsseldorf Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Düsseldorf auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Paderborn verlor im Profi-Bereich nur eines seiner 11 Heimspiele gegen Düsseldorf

Die Fortuna konnte lediglich eines der letzten 8 BL2-Gastspiele gewinnen

Gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte holte der SCP 2024/25 22 Punkte

Paderborn vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Der SCP auf Rang 5 hat zwei Plätze und einen Punkt Vorsprung auf F95. Zudem spielt für die Buchmacher, die in großer Zahl auch Sportwetten mit Apple Pay ermöglichen, für die Berechnung der Paderborn vs Düsseldorf Quoten der Heimvorteil eine große Rolle.

So klettern die Quoten für einen Heimsieg auf einen Höchstwert von 1,78. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Paderborn gegen Düsseldorf Wettquoten zwischen 4,10 und 4,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Paderborn vs Düsseldorf Prognose: Der SCP ist vor allem gegen Top-Teams stark

Zu Gast in Braunschweig am vergangenen Spieltag sprachen Statistiken wie der Ballbesitz (59 Prozent), die Expected Goals (3,49 zu 1,34) und die Gesamtschüsse (20:10) klar für Paderborn. Am Ende gingen die Männer von Coach Lukas Kwasniok aber trotzdem mit einer 2:3-Pleite vom Feld. Wieder einmal brachten sich die Ostwestfalen mit ausgelassenen Chancen und Patzern in der Defensive um den Ertrag. Erstmals ging der SCP in der 2. Liga in zwei Spielen in Folge trotz zwischenzeitlicher Führung noch als Verlierer vom Feld. Trotzdem mischt die Mannschaft von der Pader noch kräftig im Aufstiegsrennen mit.

Paderborn steht auf Platz 3 bei den xG (49,5) und Rang 1 bei den xGA (32). Auf der Gegenseite haben nur zwei Teams mehr Schüsse zugelassen. Zudem kassierten die Ostwestfalen in den vergangenen drei Partien acht Gegentore. Das sind exakt so viele wie in den zehn vorangegangenen Spielen im Unterhaus zusammen. Gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte ist die Mannschaft besonders stark. Nur Tabellenführer Hamburger SV (29) sammelte in dieser Hinsicht mehr Punkte als der SCP (22).

Nach nur einem Sieg aus fünf BL2-Spielen stand Düsseldorf am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Aufsteiger Münster unter Druck. Mit nur 42 Prozent Ballbesitz, einem xG-Wert von 0,91 (zu 1,45) und 10 Gesamtschüssen (bei 24 für Preußen) taten sich die Gastgeber dabei ziemlich schwer. Zudem musste die Mannschaft von Coach Daniel Thioune ab der 70. Minute auch noch in Unterzahl agieren. Trotzdem stand am Ende ein 1:0-Heimsieg auf der Anzeigetafel. So darf der Verein aus der Landeshauptstadt wieder nach oben schielen.

In der Fremde tut sich die Truppe aber schwer und gewann nur eines ihrer letzten acht BL2-Auswärtsspiele (4U, 3N). Die letzten beiden Gastpartien endeten sogar mit einer Niederlage. Das sind genauso viele Pleiten wie in den vorherigen 22 Auswärtsspielen im Unterhaus zusammen. Gegen Teams auf den Plätzen eins bis neun holte die Fortuna in dieser Spielzeit lediglich acht Punkte. Nur Nürnberg (6) und Ulm (7) können eine schwächere Ausbeute vorweisen. Diese Statistik unterstützt natürlich unseren Paderborn Düsseldorf Tipp.

Paderborn - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 2:3 Braunschweig (A), 1:2 Köln (H), 5:3 Kaiserslautern (H), 0:0 Regensburg (A), 2:0 Hamburger SV (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:0 Preußen Münster (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 0:0 Heracles Almelo (A), 1:0 Regensburg (H), 1:4 Hamburger SV (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Düsseldorf: 1:1 (A), 4:3 (H), 2:1 (A), 4:1 (H), 1:2 (A)

Schaut man auf die aktuellen BL2-Vereine, gehört die Fortuna zu den Lieblingsgegnern des SCP, denn nur gegen den Karlsruher SC holte Paderborn mehr Punkte (24) als gegen Düsseldorf (16). Im Profibereich mussten die Ostwestfalen in elf Heimspielen lediglich eine Heimpleite gegen die Fortunen hinnehmen.

Außerdem hat der Verein von der Pader in den letzten vier Spielen gegen die Mannschaft aus der Landeshauptstadt zehn Punkte geholt. Für die Paderborn vs Düsseldorf Prognose ist es zudem wichtig, dass der SCP gerade mal eines der jüngsten acht Kräftemessen gegen F95 verloren hat und seit sechs Heimspielen ungeschlagen ist. Das Hinspiel endete 1:1.

Düsseldorfs Dawid Kownacki war in dieser Zweitliga-Rückrunde an acht Toren direkt beteiligt (6 Tore, 2 Assists). Nur Magdeburgs Martijn Kaars kommt auf mehr Scorerpunkte (10). In seinen letzten beiden BL2-Spielen gegen den SCP sammelte der Pole zwei Scorerpunkte.

Paderborn vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Riemann - Curda, Scheller, M. Hoffmeier - Obermair, Castaneda, Götze, Zehnter - Bilbija, Grimaldi, Ansah

Ersatzbank Paderborn: Schubert (Tor), Bäuerle, Ens, Hansen, Brandt, Klaas, Terho, L. Herrmann, Krumme

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, Siebert - M. Zimmermann, Haag - Lunddal, Appelkamp, Johannesson, Iyoha - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Boller, Brodersen, H. Anhari, Bindemann, Niemiec, Gavory, Schmidt, Heyer

Die Hausherren müssen bei der Paderborn vs. Düsseldorf Prognose ohne Brackelmann, Engelns, Michel und Platte auskommen.

Bei den Gästen ist die Personallage noch etwas angespannter. Van Brederode sitzt seine Rotsperre ab. Zudem fallen die verletzten Jastrzembski, Kwarteng, Kwasigroch, Pejcinovic, Sobottka und Vermeij aus.+

Unser Paderborn - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Der Sieger aus dieser Partie darf weiter um den Aufstieg mitspielen. Dem Verlierer schwimmen die Felle etwas davon. Uns geht es bei dieser Paarung ähnlich wie den Buchmachern. Wir sehen die Hausherren vorne.

Das hat mehrere Gründe. Einerseits tat sich die Fortuna in den vergangenen Wochen in der Fremde ziemlich schwer, andererseits kann der SCP eine gute Bilanz gegen die Konkurrenz aus der oberen Tabellenhälfte vorweisen. Außerdem haben die Gastgeber beim direkten Vergleich relativ deutlich die Nase vorne.