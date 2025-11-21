Paderborn - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2025

SPORT1 Betting 21.11.2025 • 18:00 Uhr Paderborn - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Feiert der SCP den neunten Sieg in Folge?

Unser Paderborn - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.11.2025 lautet: Die 96er verlieren die Tabellenspitze immer weiter aus dem Blick. Im Wett Tipp heute zu Gast beim Angstgegner können die Niedersachsen den Rückstand erneut nicht verkürzen.

Der SC Paderborn musste vor der Saison 2025/26 seinen Erfolgstrainer Lukas Kwasniok in die Bundesliga nach Köln ziehen lassen. Auch gleich mehrere Leistungsträger kehrten im Sommer dem Verein den Rücken zu. So standen die Ostwestfalen vor einer ungewissen Spielzeit.

Doch mit acht Siegen in Folge und als Tabellenführer nach 12 Spieltagen ist der SCP die große Überraschung dieser Zweitliga-Saison. Bei der Paderborn Hannover Prognose wollen die Männer von Coach Ralf Kettemann ihre Pole Position verteidigen. Wir sehen die Hausherren im Spitzenspiel vorne und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Winamax den Paderborn Hannover Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Paderborn vs Hannover auf „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“:

Christian Titz hat als Trainer nie gegen Paderborn gewonnen

Der SCP hat nur eine der letzten zwölf Partien gegen die Niedersachsen verloren

Kein Team hat mehr Heimpunkte gesammelt als die Ostwestfalen

Paderborn vs Hannover Quoten Analyse:

Der SCP geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel. Das Polster auf den Relegationsrang 3 beträgt schon sechs Zähler. Die 96er liegen auf Rang 5 acht Zähler hinter dem kommenden Gegner zurück. Zusammen mit dem Heimvorteil wirkt sich diese Positionierung auch auf die Paderborn vs Hannover Wettquoten aus.

Mit einer Siegquote von 2,10 bei Winamax sind die Hausherren die Favoriten. Ein Dreier der Gäste wird beim Anbieter mit einer Quote von 3,10 belohnt. Und die höchsten Paderborn gegen Hannover Quoten bekommt ihr bei Winamax mit einer 3,50 für ein Remis der beiden Teams.

Paderborn vs Hannover Prognose: Der SCP darf von Liga 1 träumen

Mit dem neuen Coach Ralf Kettemann, der von der U19 des KSC ohne Profierfahrung nach Paderborn gekommen war, wurde in Ostwestfalen eine Übergangssaison ausgerufen. Und tatsächlich kam der SCP mit fünf Punkten aus den ersten vier Partien auch etwas holprig aus den Startblöcken. Doch inzwischen spielt der Verein mit 29 Punkten nach 12 Partien seine beste Zweitliga-Saison. Lediglich vier Teams hatten in der eingleisigen 2. Liga zu diesem Zeitpunkt mehr Zähler auf dem Konto. Von den insgesamt sieben Mannschaften, die nach 12 Runden ebenfalls so viele Punkte gesammelt hatten, stiegen am Ende sechs auf.

Sieben der neun Siege kamen mit lediglich einem Treffer Differenz zustande. Dieser kleine Unterschied reichte dank der zweitbesten Defensive der Liga (10) meistens aus. Und auf der anderen Seite des Spielfeldes ist Filip Bilbija mit neun Torbeteiligungen (8 Treffer, 1 Assist) in Topform und liegt auf Platz 3 der Scorerliste. Der Angreifer traf zuletzt in drei Heimspielen in Folge. Daraus können wir auch einen weiteren Paderborn Hannover Tipp ableiten. Das 1:0 in Magdeburg am vergangenen Spieltag war der achte BL2-Sieg in Folge. Auch kommt kein anderer Zweitligist auf mehr Heimpunkte als der SCP (15).

Hannover war toll in die neue Saison gestartet und grüßte nach dem 5. Spieltag noch von der Tabellenspitze. Aus den vergangenen sieben Partien kamen dann aber nur noch zwei Siege und insgesamt sieben Punkte dazu. So wurden die 96er bis auf Platz 5 durchgereicht. Mit 22 Treffern liegen die Niedersachsen weiterhin auf dem dritten Platz der Tor-Tabelle. Doch der Mannschaft von Coach Christian Titz ist die Effizienz abhandengekommen. Zudem ist die Defensive nicht mehr so stabil. Nach fünf Gegentoren aus den ersten fünf Runden stehen ab dem 6. Spieltag weitere 13 Gegentreffer in der Bilanz.

Vor der Länderspielpause gegen Darmstadt hatte 96 genügend gute Möglichkeiten, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Am Ende standen die Hausherren nach dem Tor zum 2:3 in der vierten Minute der Nachspielzeit aber sogar mit leeren Händen da. In der Fremde ist die Mannschaft immerhin seit acht BL2-Auswärtsspielen unbesiegt (4S, 4U). Das ist die längste aktuelle Serie ligaweit. Zudem spielt Hannover gern gegen Spitzenreiter. Die Niedersachsen verloren lediglich eins der letzten sieben Zweitliga-Duelle gegen Teams (3S, 3U), die als Tabellenführer in den Spieltag gingen.

Paderborn - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:0 Magdeburg (A), 2:1 Greuther Fürth (H), 2:4 Bayer Leverkusen (H), 2:1 Dresden (A), 4:3 Bielefeld (H)

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:3 Darmstadt (H), 2:2 Elversberg (A), 3:0 Braunschweig (A), 0:3 Schalke (H), 2:2 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn vs Hannover: 1:1 (A), 2:1 (H), 2:3 (A), 1:0 (H), 4:3 (A)

Der Blick auf den direkten Vergleich macht den Gästen bei der Paderborn Hannover Prognose nicht unbedingt viel Hoffnung. Denn in den letzten 12 Duellen konnten die 96er gerade mal einen Sieg gegen den SCP feiern.

Dieser Erfolg stammt vom 32. Spieltag der Saison 2023/24 und einem 3:2 in der Landeshauptstadt von Niedersachsen. Die letzten sechs Gastspiele in Ostwestfalen haben die Hannoveraner dagegen alle verloren.

Lediglich vor über 40 Jahren im September 1984, als Paderborn noch als TuS Schloß Neuhaus firmierte, konnten die Niedersachsen im DFB-Pokal mit 4:1 zu Gast beim Vorgängerverein gewinnen.

Auch Christian Titz wartet als Trainer weiterhin auf seinen ersten Erfolg gegen Paderborn. Mit Magdeburg holte er in sechs Duellen gegen den SCP in der 2. Bundesliga vier Remis und kassierte zwei Niederlagen.

Als „heiße" Prognose können wir euch noch den Paderborn Hannover Tipp „Über 2,5 Tore" ans Herz legen. Denn am Samstag treffen die beiden Teams mit den besten Expected-Goals-Werten der Liga aufeinander (26,4 und 25,8).

Zudem gaben der SCP (191) und H96 (187) ligaweit die meisten Torschüsse ab. Auch stehen beide Vereine bei den Großchancen auf den Plätzen 1 und 2.

So seht ihr Paderborn - Hannover im TV oder Stream:

22. November 2025, 13 Uhr, Home Deluxe Arena, Paderborn

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Auch in dieser Saison ist die 2. Bundesliga bei Sky zu Hause. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele aus dem Unterhaus: freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr. So braucht ihr auch für das Spitzenspiel SCP vs 96 ein Abo bei Sky.

Paderborn vs Hannover: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Paderborn: Seimen - Hansen, Götze, Scheller - Curda, Castaneda, Baur, Obermair - Bilbija, S. Tigges, Klaas

Ersatzbank Paderborn: Schubert (Tor), Müller, Copado, Wörner, Marino, Engelns, Bätzner, Sticker, Castaneda, Michel

Startelf Hannover: Noll - Ghita, Tomiak, Nawrocki - Matsuda, Leopold, Oudenne - Aseko Nkili - Bundu, Chakroun - Källman

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Blank, Kokolo, Neubauer, Okon, Allgeier, Mhango, Rochelt, Roggow, Taibi, Nielsen, Yokota

Die Personalsituation bei der Paderborn Hannover Prognose ist auf beiden Seiten überschaubar. Bei den Hausherren verpassen lediglich Brackelmann und Hoffmeier die Partie. Und die Gäste müssen auch nur auf Husser, Pichler und Sterner verzichten.

Unser Paderborn - Hannover Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

Hannover muss sich am Samstag in Paderborn sicher nicht verstecken. Doch auf die Niedersachsen wartet eine ganz harte Nuss. Die Ostwestfalen sind nicht nur Tabellenführer, sondern auch extrem form- und heimstark.

Der direkte Vergleich spricht ebenfalls nicht für die 96er. So können wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zutrauen. Unser Paderborn Hannover Sportwetten Tipp lautet: „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“ mit einer Wettquote bei Winamax von 1,62.