Paderborn - Hertha Tipp, Prognose, Quoten | 19.01.2025

Paderborn - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Greift Paderborn noch weiter oben an?

Unser Paderborn - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.01.2025 lautet: Während der SCP ganz vorne mitmischt und noch einen weiteren Sprung nach oben machen will, kämpft Hertha mit der Inkonstanz. Im Wett Tipp heute sehen wir aber Treffer auf beiden Seiten.

Am 19. Januar 2025 empfängt Paderborn Hertha BSC in der Home Deluxe Arena zu einem spannenden Duell in der 2. Bundesliga. Paderborn, derzeit auf Platz 6 mit 28 Punkten, trifft auf Hertha BSC, die mit 22 Punkten auf Rang 12 steht.