Paderborn vs Wolfsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga Relegation am 25.05.2026

SPORT1 Betting 24.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Paderborn vs Wolfsburg Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga Relegations-Duell am 25.05.2026.

Schafft Paderborn die Rückkehr in die Bundesliga? Oder übersteht Wolfsburg auch die dritte Relegation seiner Vereinsgeschichte? Am späten Montagabend sind wir alle schlauer, denn da steht in der Home Deluxe Arena das Rückspiel der Bundesliga-Relegation an. Nach dem torlosen Remis im Hinspiel ist der Ausgang völlig offen.

Die Buchmacher, die vermehrt für Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmöglichkeit anbieten, favorisieren auch im Rückspiel den Bundesligisten, wenngleich die Quoten für Wetten auf einen Erfolg des VfL deutlich höher sind als noch im Hinspiel. Zu Hause haben die Niedersachsen trotz optischer Überlegenheit einen Sieg verpasst.Wir gehen davon aus, dass die Wölfe auch im Rückspiel überlegen agieren und sich letztlich knapp durchsetzen werden.

Wir entscheiden uns daher für den Paderborn Wolfsburg Wett Tipp heute “Sieg Wolfsburg”. Hierfür gibt es bei Winamax eine Quote von 2,00!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der SC Paderborn hat sein Primärziel erreicht und das Hinspiel in Wolfsburg nicht verloren. Beim torlosen Remis in der Volkswagen Arena hatte der Zweitligist kurz vor Schluss sogar die wohl beste Chance des Spiels: In der 84. Minute überlupfte Filip Bilbija Wölfe-Keeper Grabara, ehe Denis Vavro kurz vor der Linie doch noch klären konnte. Jener Bilbija war es auch, der zu Beginn des Spiels in der 9. Minute per Kopf für Santiago Castaneda auflegte, der mit seiner Direktabnahme aber nur den linken Innenpfosten traf. Das waren dann aber auch schon die einzigen beiden Torabschlüsse des SCP im gesamten Match. Nun wollen die Ostwestfalen im heimischen, gerade einmal 15.000 Zuschauer fassenden Schmuckkästchen den Aufstieg perfekt machen.

Dazu genügt ein einfacher Sieg. Das Problem: Paderborn hat nur eines der letzten sechs Spiele gewonnen (3U, 2N). Daheim gab es zuletzt eine 2:3-Schlappe gegen Zweitliga-Meister Schalke sowie nur ein 2:2 gegen Karlsruhe – Ergebnisse, die den SCP letztlich auch den direkten Aufstieg gekostet haben. Auffällig waren im Verlauf der Zweitliga-Saison die verhältnismäßig vielen Heim-Gegentore. Während die Ostwestfalen in 17 Auswärtspartien 18 Gegentreffer und damit ligaweit die zweitwenigsten kassiert haben, waren es in ebenfalls 17 Heimspielen 27 Gegentore. In jedem der letzten 14 Pflichtspiele auf heimischem Rasen gab es mindestens einen Gegentreffer und in jeder der letzten drei Heimpartien sogar mindestens zwei Gegentore. In jedem der letzten zehn Heimspiele des SCP gab es Tore auf beiden Seiten.

Mindestens ein Tor brauchen auch die Wölfe, wenn sie nach 2017 und 2018 zum dritten Mal den Klassenerhalt über die Relegation schaffen wollen. Im Hinspiel hat der VfL einen Treffer verpasst. Die Statistiken sprachen dabei klar für den Bundesligisten: 17:2 Abschlüsse, davon 6:1 Schüsse aufs Tor, 4:1 Ecken, 63 % Ballbesitz sowie Expected Goals von 1,49:0,10 erwecken den Anschein, als ob Wolfsburg das klar bessere Team war. Fakt ist aber, dass die Wölfe zwar überlegen waren und eine etwas längere Druckphase aufbauten, tatsächlich neben hauptsächlich Halbchancen lediglich eine wirklich nennenswerte Torchance hatten. Insofern ging das torlose Remis am Ende trotz anders anmutender Zahlen auch in Ordnung.

Für die Wolfsburger war es das erste Relegationsspiel, das sie nicht gewinnen konnten. Alle vier Partien in den Jahren 2017 und 2018 hatten sie für sich entscheiden können. Im fünften Relegationsspiel kassierte der VfL aber auch zum vierten Mal keinen Gegentreffer. Dass sie nun auswärts antreten müssen, kommt den Wölfen dabei vielleicht gar nicht so ungelegen. Denn mit einer 2-4-11-Bilanz bei 21:32 Toren waren sie das schlechteste Heimteam der Bundesliga-Saison 2025/26. In der Auswärtstabelle belegten sie mit einer 5-4-8-Bilanz bei 24:37 Toren immerhin Platz 9. Im letzten Bundesliga-Auswärtsspiel bewiesen die Niedersachsen zudem, dass sie mit Druck umgehen können. Im direkten Abstiegsduell bei St. Pauli behielten sie mit 3:1 die Oberhand und machten die Relegation dadurch erst perfekt.

Paderborn vs Wolfsburg: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Paderborn vs Wolfsburg Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Wolfsburg ( Quote 2,00 bei Winamax ): Im Rückspiel werden wir sicherlich einen anders agierenden SC Paderborn sehen als noch im Hinspiel. Dennoch könnte gerade die Tatsache, dass der SCP nun selbst ein Tor erzielen muss, den Wölfen in die Karten spielen. Sie haben in den letzten Wochen bewiesen, dass sie mit Druck umgehen können und unter anderem das schwere Auswärtsspiel bei St. Pauli gewonnen. Wir sehen nach wie vor Vorteile beim qualitativ stärkeren Bundesligisten.

Im Rückspiel werden wir sicherlich einen anders agierenden SC Paderborn sehen als noch im Hinspiel. Dennoch könnte gerade die Tatsache, dass der SCP nun selbst ein Tor erzielen muss, den Wölfen in die Karten spielen. Sie haben in den letzten Wochen bewiesen, dass sie mit Druck umgehen können und unter anderem das schwere Auswärtsspiel bei St. Pauli gewonnen. Wir sehen nach wie vor Vorteile beim qualitativ stärkeren Bundesligisten. Beide Teams treffen ( Quote 1,74 bei Winamax ): Nach der Nullnummer im Hinspiel müssen nun beide Mannschaften treffen, wenn sie dieses Duell für sich entscheiden wollen. Nachdem es in jedem der letzten zehn Heimspiele Paderborns auch Tore auf beiden Seiten gab, sind wir überzeugt, dass sich dieser Trend am Montag fortsetzt.

Nach der Nullnummer im Hinspiel müssen nun beide Mannschaften treffen, wenn sie dieses Duell für sich entscheiden wollen. Nachdem es in jedem der letzten zehn Heimspiele Paderborns auch Tore auf beiden Seiten gab, sind wir überzeugt, dass sich dieser Trend am Montag fortsetzt. Über 2,5 Tore ( Quote 1,86 bei Winamax ): Die letzten Heimspiele der Paderborner waren sehr torreich. Allein in den letzten vier Heimpartien der Ostwestfalen gab es insgesamt 19 Tore und damit fast fünf Treffer pro Begegnung. In neun der letzten zehn Heimspiele des SCP wurde zudem die Marke von über 2,5 Toren geknackt. Mit im Schnitt 3,6 Toren gehörten die Heimspiele Paderborns zu den torreichsten der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Nur die Heimspiele von Karlsruhe waren torreicher. Insgesamt endeten 13 von 17 Paderborner Heimpartien in der abgelaufenen Spielzeit mit drei oder mehr Toren.

Die letzten Heimspiele der Paderborner waren sehr torreich. Allein in den letzten vier Heimpartien der Ostwestfalen gab es insgesamt 19 Tore und damit fast fünf Treffer pro Begegnung. In neun der letzten zehn Heimspiele des SCP wurde zudem die Marke von über 2,5 Toren geknackt. Mit im Schnitt 3,6 Toren gehörten die Heimspiele Paderborns zu den torreichsten der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Nur die Heimspiele von Karlsruhe waren torreicher. Insgesamt endeten 13 von 17 Paderborner Heimpartien in der abgelaufenen Spielzeit mit drei oder mehr Toren. SIeg Wolfsburg (Unentschieden keine Wette) (Quote 1,52 bei Winamax): Wer es etwas weniger risikobehaftet mag, für den empfehlen wir die Option “Unentschieden keine Wette”, die allgemein auch als “Draw No Bet” bekannt ist. Sollte es nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, erhaltet ihr wenigstens noch den Einsatz zurück.

Nach der Nullnummer im Hinspiel und aufgrund der Tatsache, dass es keine Auswärtstorregel mehr gibt, ist die Sache relativ einfach: Der Sieger spielt nächste Saison erstklassig. Im Hinspiel ging es dem Zweitligisten aus Paderborn lediglich darum, ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Entsprechend war auch die Spielweise danach ausgerichtet.

Mit dem torlosen Remis hat man das Ziel erreicht. Zu Hause wird man nun anders auftreten, was auch dem VfL zugute kommen könnte. Wir gehen nicht davon aus, dass wir abermals keine Tore sehen werden. Der Bundesligist wird sich unserer Meinung nach durchsetzen und deshalb tippen wir auf “Sieg Wolfsburg” zu einer Quote von 2,00 bei Winamax.