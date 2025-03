Paraguay - Chile Tipp, Prognose, Quoten | 21.03.2025

Unser Paraguay - Chile Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 21.03.2025 lautet: Nach aktuellem Stand wäre Paraguay als Tabellen-Sechster für die WM 2026 qualifiziert. Im Wett Tipp heute sollte gegen bislang enttäuschende Chilenen ein weiterer Heimsieg hinzukommen.

Das bevorstehende Duell zwischen Paraguay und Chile in der WM-Qualifikation CONMEBOL verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen zu werden. Paraguay, der Buchmacher-Favorit, befindet sich in starker Form und belegt Platz 6 in der Tabelle mit 17 Punkten, während Chile mit nur 9 Punkten auf Rang 9 kämpft.