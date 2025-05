Parma - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 06:00 Uhr Parma - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt die SSC auf Meisterkurs?

Unser Parma - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.05.2025 lautet: Napoli hat zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch einen Zähler Vorsprung auf Inter. Im Wett Tipp heute dürften die Partenopei aber die Tabellenführung verteidigen.

In der Saison 2022/23 wurde in der Serie A das Entscheidungsspiel um den Meistertitel wieder eingeführt. Nach dem letzten Spieltag spielen die Tordifferenz oder der direkte Vergleich bei einem Punktegleichstand zwischen zwei oder mehr Teams keine Rolle mehr. So ein Duell will der aktuelle Tabellenführer Neapel aber natürlich vermeiden,

Doch vor unserer Parma Neapel Prognose hat der Spitzenreiter nur noch einen Punkt Polster auf Titelverteidiger Inter. Aus Sicht der Quoten ist die SSC am vorletzten Spieltag der klare Favorit. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,72 bei Bet365 den Parma Neapel Wett Tipp heute “Sieg Neapel & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Parma vs Neapel auf “Sieg Neapel & Unter 4,5 Tore”:

Parma hat nur 1 der letzten 10 Ligaspiele gewonnen

Napoli ist seit 10 Serie-A-Partien ungeschlagen

Die SSC steht auf Platz 1 - Calcio nur auf Rang 16

Parma vs Neapel Quoten Analyse:

Die Tabelle der Serie spricht nach 36 Spieltagen klar für die SSC. Die Partenopei sind als Tabellenführer zu Gast beim 16. Das schlägt sich auch in den Parma vs Neapel Quoten der besten Bookies, die auch regelmäßig Gratiswetten für euch parat haben, nieder.

Die Gäste sind mit durchschnittlichen Siegquoten von knapp über 1,50 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit Parma gegen Neapel Wettquoten zwischen 6,00 und 6,50 bezahlt.

Parma vs Neapel Prognose: Zeigt die SSC eine Reaktion?

Nach drei Jahren in der Serie B kehrte Parma Calcio mit der Saison 2024/25 wieder in die höchste italienische Spielklasse zurück. Unter Aufstiegscoach Fabio Pecchia wollten die Gialloblu in dieser Spielzeit den Klassenerhalt schaffen. Doch der Trainer wurde Mitte Februar entlassen. Ein 0:1 daheim gegen die AS Roma war die vierte Pleite in Serie gewesen und hatte die “Crociati” auf einen Abstiegsplatz abrutschen lassen. Als Nachfolger wurde der frühere rumänische Nationalspieler Cristian Chivu verpflichtet. Und unter dem neuen Mann steht Parma kurz vor dem Klassenerhalt.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat man vier Punkte Polster auf die Gefahrenzone. In elf Partien unter Chivu kassierte Calcio gerade mal drei Pleiten (2S, 6U). Zwei dieser drei Niederlagen setzte es aber mit einem 0:1 daheim gegen Como und einem 1:2 in Empoli an den letzten beiden Spieltagen. 56 Gegentore werden nur von drei Teams überboten. 41 erzielte Tore reichen immerhin für Rang 11. In der Fremde holte Parma lediglich einen Sieg und 12 Zähler (Platz 18 in der Auswärtstabelle). 20 der 32 Saisonpunkte sammelte der Aufsteiger somit daheim.

Einen Großteil der Saison 2024/25 liefern sich Inter und Neapel einen Zweikampf um den Scudetto. Ab Februar konnte die SSC dann nur zwei von neun Ligaspielen gewinnen und geriet damit in diesem Rennen ins Hintertreffen. Vor allem gegen vermeintliche kleine Teams wie Udine, Como und Venedig hatten die Männer von Coach Antonio Conte gerade mal zwei Punkte gesammelt. Doch dann spielte die beste Defensive der Liga (27 Gegentore) ihre Stärken aus und feierte vier Erfolge in Serie ohne Gegentor. Darunter waren auch knappe 1:0-Erfolge wie in Monza oder in Lecce.

Gleichzeitig steckten die Mailänder viel Energie und Konzentration in die Champions League, wo sie ja immerhin das Endspiel gegen PSG erreicht haben. So holten sich die Partenopei Platz 1 zurück. Durch das 2:2 am vergangenen Wochenende daheim gegen Genua schmolz der Vorsprung von Napoli auf Inter allerdings von drei Punkten auf einen Zähler zusammen. Trotzdem hat man mit einer Serie von zehn Ligapartien in Folge ohne Niederlage, die für unseren Parma Neapel Tipp spricht, den nächsten Meistertitel seit der Saison 2022/23 weiterhin in der eigenen Hand.

Parma - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Parma: 1:2 Empoli (A), 0:1 Calcio Como (H), 2:2 Lazio Rom (A), 1:0 Juventus Turin (H), 0:0 AC Florenz (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:2 FC Genua (H), 1:0 Lecce (A), 2:0 FC Turin (H), 1:0 Monza (A), 3:0 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Parma vs Neapel: 1:2 (A), 0:2 (A), 0:2 (H), 2:1 (H), 2:1 (A)

Nach 41 Duellen liegt Parma im direkten Vergleich gegen Neapel nur knapp mit 15 Siegen zu 19 Niederlagen hinten (7U). Zu Gast bei den Gialloblu spricht die Bilanz mit zehn Erfolgen zu sieben Pleiten (3U) sogar knapp für die Hausherren.

Wir schauen für die Parma Neapel Prognose vor allem auf die letzten Duelle. Die jüngsten drei Aufeinandertreffen entschied die SSC für sich. So auch das Hinspiel in der laufenden Saison. Hier lagen die Partenopei bis zur Nachspielzeit mit 0:1 in Rückstand.

Durch zwei späte Tore (90.+2 und 90.+6) ging Napoli doch noch als Sieger vom Feld. So konnten die “Gli Azzurri” neun der vergangenen 14 Vergleiche für sich entscheiden, bei einem Remis und vier Pleiten.

An den vergangenen fünf Serie-A-Spieltagen sammelte Neapel vier Weiße Westen. Und auch dieses Mal trauen wir dem Tabellenführer ein Spiel zu null zu. Für den Parma Neapel Tipp “Parma unter 0,5 Tore” gibt es bei Betway eine Quote von 2,10. Alle Infos über den Anbieter liefert unser Betway Test.

Parma vs Neapel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Parma: Suzuki - Delprato, Leoni, Balogh - Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri - Pellegrino, Bonny

Ersatzbank Parma: Corvi, Marcone, Lovik, Circati, Camara, Anas Haj, Plicco, Ondrejka, Man, Djuric, Benedyczak, Almqvist

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola - Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay - Lukaku, Raspadori

Ersatzbank Neapel: Scuffet, Contini, Marin, Mazzocchi, Billing, Hasa, Simeone, Ngonge, Okafor, Neres, Buongiorno

Die Gäste müssen nur auf Juan Jesus verzichten. Bei den Hausherren fallen dagegen mit Valenti, Charpentier, Kowalski, Osorio, Mihaila, Vogliacco, Bernabé, Estevez und Cancellieri zahlreiche Spieler aus, was für die Parma Neapel Prognose ein zusätzliches Handicap ist.

Unser Parma - Neapel Tipp: Sieg Neapel & Unter 4,5 Tore

Sicher hat Parma einen Großteil seiner Punkte daheim geholt und braucht für die endgültige Rettung noch den einen oder anderen Zähler. Gegen den Tabellenführer gehen die Gialloblu aber unserer Meinung nach leer aus.

Napoli wird nach dem unglücklichen Remis gegen Genua eine Reaktion zeigen. Auch die Formkurven, die Personalsituation und der jüngste direkte Vergleich sprechen für die Partenopei. Mit einem Torfestival rechnen wir aber nicht.