Preußen Münster - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten 26.04.

SPORT1 Betting 24.04.2025 • 23:00 Uhr Preußen Münster - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Beenden die Lilien die Auswärts-Misere?

Unser Preußen Münster - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem nicht allzu torreichen Match aus, in dem die Gastgeber mindestens einen Punkt holen werden.

Vier Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Bundesliga stehen die drei Aufsteiger auf den letzten drei Plätzen. Den direkten Klassenerhalt können realistisch betrachtet nur noch die Münsteraner schaffen. Hierzu ist in unserer Preußen Münster Darmstadt Prognose ein Sieg allerdings Pflicht.

Die Gäste zeigten zuletzt aber wieder ordentliche Leistungen und wollen auch aus dem Münsterland drei Punkte mitnehmen, doch auswärts haben die Lilien so ihre Probleme.

Nach reiflicher Überlegung entscheiden wir uns für den Preußen Münster Darmstadt Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore” mit einer Quote von 1,80 bei Betano.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Darmstadt auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Münster hat nur eines der letzten 4 Heimspiele verloren.

Darmstadt hat keines der letzten 10 Pflichtspiele in der Fremde gewonnen.

In den Partien der Preußen fallen ligaweit die drittwenigsten Tore.

Preußen Münster vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Sportwettenanbieter erwarten ein enges Match. Das jedenfalls lässt sich den Preußen Münster Darmstadt Quoten entnehmen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten um 2,65. Mit Werten bis 2,50 liegen die Wettquoten für einen Tipp auf die Lilien nicht allzu weit entfernt.

Im Falle einer Punkteteilung gibt es das etwa 3,5-Fache des Wetteinsatzes zurück. Dabei erwarten die Bookies im Preußenstadion durchaus einige Tore. Die Preußen Münster Darmstadt Wettquoten für “Über 2,5 Tore” liegen in der Spitze bei 1,76. Die Gegenwette wirft hingegen Quoten über der Marke von 2,00 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs Darmstadt Prognose: Der SCP will es mehr

Am vergangenen Spieltag gastierte Preußen Münster beim aktuellen Spitzenreiter Köln und kassierte die erwartete Niederlage. Beim 1:3 bei den Geißböcken blieb der Aufsteiger zum vierten Mal in Folge sieglos (2U, 2N). Überhaupt hat er nur eine der letzten sieben Partien im Unterhaus für sich entscheiden können (2U, 4N).

Drei der letzten vier Niederlagen gab es allerdings auswärts. Zu Hause hat der SCP nur eines der letzten vier Spiele verloren. Zuletzt holte er an heimischer Wirkungsstätte zwei 1:1 gegen den direkten Abstiegs-Konkurrenten Braunschweig sowie Karlsruhe. Mehr als ein Heim-Tor war für die Münsteraner im bisherigen Saisonverlauf meist ohnehin nicht drin.

In lediglich drei ihrer bisherigen 15 Heimspiele in dieser Zweitliga-Saison schossen sie mehr als ein Tor. Mit insgesamt nur 30 Treffern stellen sie hinter Schlusslicht Regensburg die zweitschwächste Offensive der 2. Bundesliga. Das ist mit ein Grund, warum wir in unserem Preußen Münster Darmstadt Tipp von nicht allzu vielen Toren ausgehen.

Auf der anderen Seite kassierte der SCP bislang 40 Gegentreffer. Mit insgesamt 70 Toren gehören Partien mit Beteiligung der Preußen ligaweit zu den torärmsten. Lediglich in den Begegnungen Hannovers und Ulms gab es weniger Tore. Die insgesamt nur 30 Tore in Heimspielen der Münsteraner werden nur in den Heimpartien des Jahn (27) unterboten.

Preußen Münster - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:3 Köln (A), 1:1 Karlsruhe (H), 0:1 Düsseldorf (A), 1:1 Braunschweig (H), 1:0 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 3:1 Hannover (H), 1:1 Hertha (A), 1:0 Fürth (H), 1:2 Ulm (A), 1:2 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs. Darmstadt: 0:0 (A), 0:1 (A), 0:2 (H), 0:4 (A), 3:0 (H)

Fairerweise muss man erwähnen, dass Auswärtsspiele mit Beteiligung der Lilien ligaweit die torreichsten sind. Im Schnitt sind bislang 3,8 Tore pro Auswärtspartie der Hessen gefallen. Von den insgesamt 57 Treffern, die es in den Auswärts-Begegnungen des SVD gab, erzielte allerdings 32 und damit mehr als die Hälfte der Gegner.

Insofern wiegt für uns im Rahmen der Preußen Münster vs Darmstadt Prognose die Tatsache, dass die Matches der Gastgeber so torarm sind, mehr. Hinzu kommt, dass die Gäste zuletzt im November 2024 eine Auswärtspartie gewonnen haben. Angefangen mit dem 0:1 in Bremen im DFB-Pokal sind sie seit mittlerweile zehn Pflichtspielen in der Fremde ohne Sieg.

Nachdem die Lilien zwischenzeitlich fünfmal in Folge auf des Gegners Platz verloren hatten, konnten sie im bisher letzten Auswärtsmatch beim aktuell formstärksten Team des Unterhauses, der Hertha aus Berlin, ein 1:1 erringen. Diesem ließen sie am vergangenen Spieltag einen 3:1-Sieg über Hannover folgen.

Für die Hessen war dies der vierte Heim-Dreier in Folge. Zuvor hatten sie daheim dreimal in Serie zu Null gewonnen. Allein in diesen letzten vier Heimspielen holten sie nur einen Punkt weniger als in allen bisherigen 15 Auswärtspartien. Nur die Abstiegskandidaten Ulm, Braunschweig und Regensburg holten in der Fremde weniger Zähler (Münster ebenfalls 13).

So seht ihr Preußen Münster - Darmstadt im TV oder Stream:

26. April 2025, 13 Uhr, Preußenstadion , Münster

Münster Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wenn ihr das Match zwischen dem 16. und dem 12. der 2. Bundesliga live und in Farbe mitverfolgen wollt, dann kommt ihr an einem kostenpflichtigen Abo nicht herum. Die Partie wird sowohl von Sky als auch von dessen Streamingdienst WOW als Einzelspiel bzw. im Rahmen der Samstags-Konferenz übertragen.

Das Hinspiel zwischen diesen beiden Klubs endete torlos. Wir haben bei unserem Preußen Münster gegen Darmstadt Tipp die Latte bei den Toren ziemlich hoch gesetzt. Für den Tipp “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore” gibt es schon lukrativere Quoten. Bei VBET Sportwetten zum Beispiel erhält man für diese Kombi eine Quote von 2,12.

Preußen Münster vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Preußen Münster: Schenk - Scherder, Mrowca, Kirkeskov; Schad, Hendrix, Bazzoli, Makridis; Kinsombi, Batmaz, Mees

Ersatzbank Preußen Münster: Behrens, Amenyido, Koulis, Fridjonsson, Lorenz, Kyerewaa, Pick, Preißinger, ter Horst

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Bueno; Boetius, Müller, Nürnberger, Corredor; Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst-Zöllner, Kempe, Förster, Maglica, Lakenmacher, Marseiler, Thiede, Vilhelmsson

Der direkte Vergleich im Rahmen der Preußen Münster vs. Darmstadt Prognose ist zwar interessant, weil der SCP in den letzten vier direkten Duellen (je einmal 2. Bundesliga und Testspiel sowie zweimal 3. Liga) kein einziges Tor erzielen konnte, hat aber ziemlich wenig Aussagekraft, denn das letzte Pflichtspiel-Duell zwischen diesen beiden Klubs vor dem Hinspiel in dieser Saison liegt über elf Jahre zurück.

Die Preußen gewannen zuletzt im Dezember 2012 gegen die Lilien. Ein neuerlicher Sieg ist für die Chance auf den direkten Klassenerhalt angesichts von fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Pflicht.

Unser Preußen Münster - Darmstadt Tipp: “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”

Wichtiger als der Blick auf Platz 15 ist für die Münsteraner fast der Blick auf Rang 17, denn da stehen die Ulmer, die nur zwei Zähler weniger haben und auf den Relegationsplatz der Preußen schielen. Die Lilien hingegen haben seit dem vergangenen Wochenende den Klassenerhalt sicher.

Wir denken, dass die Preußen den Sieg mehr wollen und zu Hause auch alles dafür tun werden. Wir sehen daher minimale Vorteile bei den Gastgebern, auch aufgrund der anhaltenden Auswärts-Misere der Hessen. Eine Absicherung ist aber alles andere als verkehrt. Allzu viele Tore sollten im Preußenstadion zudem auch nicht fallen. In nur einem der bisherigen 15 Heimspiele des SCP gab es überhaupt mal mehr als drei Tore.