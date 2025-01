Preußen Münster - Fürth Tipp, Prognose, Quoten 18.01.2025

Preußen Münster - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer startet mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde?

Preußen Münster - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer startet mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde?

Unser Preußen Münster - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Beim Duell zweier Tabellennachbarn erwarten wir ein enges Duell auf Augenhöhe. So geht der Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten aus.

Zum Auftakt der Rückrunde treffen in der 2. Bundesliga zwei Tabellennachbarn aufeinander. Während Aufsteiger Münster mit Rang 15 voll im Soll ist, kann Greuther Fürth mit Platz 14 natürlich überhaupt nicht zufrieden sein.

Bei der Preußen Münster Fürth Prognose wollen beide Mannschaften den Abstand auf die Gefahrenzone weiter ausbauen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Betano für den Preußen Münster Fürth Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Fürth auf „Beide Teams treffen“:

Preußen Münster vs Fürth Quoten Analyse:

Die Preußen Münster vs Fürth Quoten bieten uns keine Hilfestellung, denn die besten Buchmacher können sich bei dieser Paarung für keinen Favoriten entscheiden. Mit einem Schnitt von 2,42 sind die Hausherren nur minimal favorisiert.

Preußen Münster vs Fürth Prognose: Wann folgt der zweite Heimsieg?

Wenig überraschend geht es für Aufsteiger Münster in dieser Saison nur um den Klassenerhalt. Mit drei Siegen und insgesamt 16 Punkten konnten die Preußen immerhin auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Von den letzten neun Zweitliga-Spielen hat der SCP auch nur eines verloren (2S, 5U), während es in den ersten acht Partien noch fünf Pleiten setzte (1S, 2U). Allerdings gewann die Mannschaft von Coach Hildmann erst einmal daheim (4U, 4N). Sieben Punkte aus den ersten neun Heimspielen sind der schwächste Heimstart für die Münsteraner im eingleisigen Unterhaus.

197 Schüsse aufs gegnerische Tor sind auch der Liga-Tiefstwert. Nur drei Teams haben eine schwächere „Shot Conversion“ als Münster (12,2 Prozent). Zudem kommen nur 40,8 Prozent der Schüsse aufs gegnerische Tor (Platz 17). Kämpferisch war der Aufsteiger immer voll da. In den ersten Monaten fehlte es aber an der Qualität beim Verteidigen. Die Umstellung auf Dreierkette im Dezember ging dann zulasten der Durchschlagskraft. Trotzdem hat Münster den drittbesten Expected-Goals-Against-Wert der Liga (20,8). Ob der Punkteschnitt von 0,94 am Ende für den Klassenerhalt reicht, ist fraglich.