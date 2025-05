Preußen Münster - Hertha Tipp, Prognose, Quoten 09.05.25

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 09:00 Uhr Preußen Münster - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Rettet sich Münster selber?

Unser Preußen Münster - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.05.2025 lautet: Auf dem Relegationsplatz muss Münster weiterhin zittern. Das rettende Ufer ist noch in Sichtweite, dafür ist aber ein Sieg Pflicht. Im Wett Tipp heute gehen die Berliner aber nicht als Verlierer vom Platz.

Die Spannung steigt am 9. Mai 2025, wenn Preußen Münster im Preußenstadion auf Hertha BSC trifft. Am 33. Spieltag der 2. Bundesliga kämpfen beide Teams um wertvolle Punkte, wobei es für die Hausherren in der Preußen Münster Hertha Prognose um den Klassenerhalt geht.

Preußen Münster, derzeit auf Platz 16 der Tabelle mit 32 Punkten, steht unter Druck, während Hertha BSC, auf Platz 11 mit 43 Punkten, zuletzt doch noch eine solide Saison spielte.

Hertha BSC ist seit sieben Spielen ungeschlagen (5S, 2U), während Preußen Münster (1S, 2U, 2N) um jeden Punkt kämpft. Auftrieb gab mit Sicherheit der 5:0-Auswärtssieg in Magdeburg am vergangenen Spieltag. Somit ist das rettende Ufer mit drei Punkten Entfernung noch in Sicht und der Vorsprung auf den ersten fixen Abstiegsplatz beträgt ebenfalls drei Punkte. Die Buchmacher favorisieren Preußen Münster daheim sogar leicht, aber Hertha BSC könnte aufgrund der besseren Form die Nase vorne haben.

Daher lautet unser Preußen Münster Hertha Wett Tipp heute: “Doppelte Chance X2” zu einer Quote von 1,55 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Preußen Münster vs Hertha auf “Doppelte Chance X2”:

Die Berliner haben eine bessere Form mit 5 Siegen und 2 Remis in den letzten 7 ungeschlagenen Spielen, was unseren Preußen Münster vs Hertha Tipp stützt.

Preußen Münster steht unter Druck und schaffte nur einen Sieg in den letzten 6 Spielen, diesen allerdings zuletzt mit einem 5:0 in Magdeburg.

Die Defensive von Hertha BSC war in den letzten Spielen stabiler mit 2 Zu-Null-Spielen, Münster hatte nur einen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Preußen Münster vs Hertha Quoten Analyse:

Für das Spiel zwischen Preußen Münster und Hertha BSC lautet unser Wett-Tipp: Doppelte Chance X2. Dies basiert auf der aktuellen Form und den letzten Ergebnissen beider Teams. Hertha BSC hat in den letzten sieben Spielen eine beeindruckende Bilanz von fünf Siegen und zwei Unentschieden vorzuweisen. Im Gegensatz dazu hat Preußen Münster nur einen Sieg in den letzten sechs Spielen erzielt. In den Sportwetten Apps werden die Hausherren mit Preußen Münster Hertha Quoten von 2,45 trotzdem noch ganz leicht favorisiert.

Ein Remis in dieser Partie könnte euch zu Werten von 3,80 führen. Setzen sich die Gäste aus Berlin durch, dann winken euch Preußen Münster vs. Hertha Wettquoten von knapp 2,60, die ihr aber mit einem Sportwetten Bonus verbinden solltet, um euch abzusichern.

Preußen Münster - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 5:0 Magdeburg (A), 1:1 Darmstadt (H), 1:3 Köln (A), 1:1 Karlsruhe (H), 0:1 Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:0 Fürth (H), 1:1 Magdeburg (H), 3:2 Ulm (A), 1:1 Darmstadt (H), 1:0 Köln (A).

Letzte 5 Spiele Preußen Münster vs. Hertha: 2:1 (A), 1:3 (H), 1:1, 1:3 n.V. (H).

Unser Preußen Münster - Hertha Tipp: Doppelte Chance X2

Mit diesen Faktoren für unsere Preußen Münster gegen Hertha Prognose im Hinterkopf scheint eine “Doppelte Chance” auf die Berliner erfolgsversprechend zu sein. Die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen wird gegen Münster ausgebaut.