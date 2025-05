PSG - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2025

SPORT1 Betting 06.05.2025 • 11:00 Uhr PSG - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Halbfinale Wette | Legt PSG den zweiten Sieg gegen die Gunners nach?

Unser PSG - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Halbfinale Rückspiel am 07.05.2025 lautet: Vermutlich wird Ousmane Dembele im Rückspiel auflaufen können, doch allzu viele Treffer erwarten wir im Wett Tipp heute nicht.

Gianluigi Donnarumma ist 26 Jahre alt, hat aber bereits zehn Jahre Erfahrung auf höchstem europäischen Niveau. In den entscheidenden Momenten ist der Italiener exakt der Schlussmann, den ein Team braucht, um große Titel zu gewinnen. Seine Fähigkeiten haben unsere PSG Arsenal Prognose maßgeblich beeinflusst.

Weder “Les Parisiens” noch die Gunners haben bisher die Königsklasse gewonnen. Beiden Mannschaften ist in dieser Spielzeit der Triumph zuzutrauen. Wir erwarten, wie schon im Hinspiel, höchste Intensität.

Darum tippen wir bei PSG vs Arsenal auf “Unter 2,5 Tore”:

PSG und Arsenal haben je 6 Weiße Westen gesammelt.

David Raya (Arsenal) hat im gesamten Wettbewerb die meisten Tore verhindert (4,3).

Arsenal hat wettbewerbsübergreifend in den letzten 6 Halbfinal-Spielen kein Tor erzielt.

PSG vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Hausherren haben das Hinspiel gewonnen (1:0) und damit den ersten Sieg im sechsten Anlauf gegen die Gunners gefeiert. Ein zweiter Erfolg von “Les Parisiens” ist laut den PSG Arsenal Quoten nun sogar wahrscheinlicher als ein Auswärtssieg der Nord-Londoner.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

PSG vs Arsenal Prognose: Wem gehört der nächste Zug?

Beinahe hätte Thomas Tuchel die Mannschaft aus Paris zum heiß ersehnten Titel in der Königsklasse geführt. Unter seiner Anleitung stand der Klub aus der französischen Hauptstadt das bisher einzige Mal im Endspiel der Champions League (2019/20), verlor jedoch mit 0:1 gegen den FC Bayern. In unserer PSG vs. Arsenal Prognose ist der erste Finaleinzug seit diesem letzten Versuch denkbar.

Anders als noch in den Tuchel-Jahren sind “Les Parisiens” heutzutage wesentlich jünger aufgestellt. Zusätzlich agiert die Mannschaft wesentlich geschlossener. Das hilft Trainer Luis Enrique, ein rigoroses Pressing spielen zu lassen, mit dem gegnerische Teams nur schwer in den geordneten Spielaufbau finden. Diese Herangehensweise ist ein wichtiges Element für den PSG gegen Arsenal Tipp auf “Unter 2,5 Tore”.

Ein Comeback der Gunners schließen wir in der PSG vs Arsenal Prognose keinesfalls aus. Mikel Arteta hat sein Auge für taktische Details im Hinspiel belegt, als er Mitte der ersten Halbzeit eine Anpassung im Anlaufverhalten seiner Mannschaft vornahm. Fortan leitete Martin Ödegaard die erste Pressing-Linie an und erschwerte Paris das Aufbauspiel durchs Zentrum. Insgesamt kam der französische Teilnehmer auf nicht mehr als 1,16 erwartbare Tore.

Den Vergleich der erwartbaren Tore haben die Nord-Londoner im ersten Duell für sich entschieden (1,62:1,16 xG). Das unterstreicht jedoch erneut die Probleme von Arsenal in dieser Spielzeit. Vorne fehlt ein echter Knipser, speziell nach dem Ausfall von Kai Havertz. Außerdem haben sich die Arteta-Schützlinge zuletzt wettbewerbsübergreifend in Halbfinal-Spielen extrem schwer getan. Seit 2020 (2:0 vs. Manchester City) ist Arsenal in sieben aufeinanderfolgenden Versuchen gescheitert. Ihre sechs vorangegangenen Halbfinal-Begegnungen haben die Gunners sogar ohne eigenen Treffer beendet.

PSG vs Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:2 Strasbourg (A), 1:0 Arsenal (A), 1:3 Nizza (H), 1:1 Nantes (A), 2:1 Le Havre (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:2 Bournemouth (H), 0:1 PSG (H), 2:2 Crystal Palace (H), 4:0 Ipswich (A), 2:1 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele PSG vs Arsenal: 1:0 (A), 0:2 (A), 1:5 (A), 2:2 (A). 1:1 (H)

Die Nerven vor dem gegnerischen Kasten haben den Nord-Londonern eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel gekostet. Vielleicht ist es aber auch nur die große Gestalt zwischen den Pfosten gewesen. Gianluigi Donnarumma zeigte im ersten Aufeinandertreffen fünf glänzende Paraden und sicherte seinem Team dadurch den Sieg.

Für den italienischen Nationaltorhüter ist es in dieser Champions-League-Spielzeit bereits die fünfte Weiße Weste gewesen. In der Vereinsgeschichte des französischen Hauptstadt-Klubs hat ein Schlussmann in einer CL-Saison noch nie häufiger eine Weiße Weste wahren können.

Gut denkbar, dass Donnarumma im Prinzenpark ein weiteres Mal zum Matchwinner avanciert und damit einen PSG vs. Arsenal Tipp auf “Arsenal Unter 0,5 Tore” interessant werden lässt.

Auf der Gegenseite hütet David Raya das Tor. Der Spanier hat im laufenden Wettbewerb die meisten Tore verhindert (4,3) und ist ein phänomenaler Rückhalt für die Gäste aus dem Norden Londons. In der tollen Bet365 App gibt es für “Beide Teams treffen: Nein” eine Quote von 2,25.

Des Weiteren hat PSG bis jetzt alle drei Halbfinal-Heimspiele in der Königsklasse mit einer Niederlage beendet. Es ist also nicht verboten, sich mit einer "Doppelten Chance X2" zu beschäftigen.

Des Weiteren hat PSG bis jetzt alle drei Halbfinal-Heimspiele in der Königsklasse mit einer Niederlage beendet. Es ist also nicht verboten, sich mit einer “Doppelten Chance X2” zu beschäftigen.

So seht ihr PSG vs Arsenal im TV oder Stream:

07. Mai 2025, 21 Uhr, Prinzenpark, Paris

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Gastgeber hoffen auf einen Einsatz ihres erfolgreichsten Spielers. Ousmane Dembele hat im Hinspiel das goldene 1:0 erzielt, musste aber nach 70 Minuten angeschlagen das Feld verlassen.

Letzten Pressemitteilungen nach zu urteilen, müssen wir in der PSG gegen Arsenal Prognose mit einem Einsatz von Dembele planen. Der Franzose hat bisher acht Tore erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet.

PSG vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Kimpembe, Beraldo, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Mayulu, Barcola, Mbaye, Lee, Ramos

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Partey, Rice, Odegaard - Saka, Merino, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Setford, Neto, Tierney, Zinchenko, White, Henry-Francis, Nwaneri, Kabia, Sterling, Martinelli, Butler-Oyedeji

Im Liga-Spiel am vergangenen Wochenende (1:2 vs. Strasbourg) hat Luis Enrique den Großteil seiner voraussichtlichen Startelf geschont und vielen Akteuren dadurch eine wichtige Pause verschafft.

Mikel Arteta hingegen ließ viele Kandidaten seiner voraussichtlichen Anfangsformation von Beginn an ran, musste aber dennoch eine 1:2-Niederlage gegen Bournemouth akzeptieren.

Etwas größere Gefahr droht beiden Mannschaften nach gegnerischen Standards. Arsenal zählt offensiv zwar zu den gefährlichsten Teams im europäischen Fußball, hat zuletzt aber in zwei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen eine gewisse Anfälligkeit bei gegnerischen Standards gezeigt und Gegentore kassiert.

Die Hausherren haben im ersten Aufeinandertreffen ein wenig vom Glück profitiert, dass Mikel Merino bei seinem vermeintlichen Kopfball-Tor zum 1:1 nach einer Ecke im Abseits stand.

Unser PSG vs Arsenal Tipp: Unter 2,5 Tore

Hohe Intensität hat die erste Partie bestimmt und wird auch im zweiten Duell ein wichtiges Thema sein. Beide Mannschaften haben einen unterschiedlichen Ansatz in der Verteidigung, der jedoch in beiden Fällen oft von Erfolg gekrönt ist.