PSG - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2025

SPORT1 Betting 08.04.2025 • 11:00 Uhr PSG - Aston Villa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unser PSG - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinale Hinspiel am 09.04.2025 lautet: Die junge Pariser Mannschaft steht recht überraschend in der Runde der letzten Acht. Auch im Wett Tipp heute spricht einiges dafür, dass der Weg noch nicht zu Ende geht.

Unai Emery war zwei Jahre lang Trainer von PSG. Mit den “Rouge-et-Bleu” gewann der Spanier eine Meisterschaft, zwei Verbandspokale, zwei Liga-Pokale und zwei Supercups. In der Champions League war allerdings jeweils im Achtelfinale Schluss. Zum Ende der Saison 2018 trat der Coach freiwillig zurück und wechselte in die Premier League.

In unserer PSG Aston Villa Prognose kehrt Emery am Mittwoch zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurück. Wir sehen die Hausherren im Hinspiel des CL-Viertelfinales vorne und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den PSG Aston Villa Wett Tipp heute “Sieg PSG & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei PSG vs Aston Villa auf “Sieg PSG & Über 1,5 Tore”:

Paris ist in dieser Ligue-1-Saison noch ohne Niederlage

PSG hat nur eines der letzten 29 Pflichtspiele verloren

Aston Villa wartet zu Gast in Frankreich noch auf seinen ersten Sieg

PSG vs Aston Villa Quoten Analyse:

Beim Blick auf den Marktwert haben die Hausherren mit 923 zu 627 Millionen Euro die Nase vorne. Dann kommt im Hinspiel natürlich auch noch der Heimvorteil hinzu. So schlagen sich die PSG vs Aston Villa Quoten bei Anbieter Bet365, der in unserem ausführlichen Bet365 Test hervorragend abschneidet, klar auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten nur auf einen Höchstwert von 1,37. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit hohen PSG gegen Aston Villa Wettquoten von 7,50 belohnt. Für ein Remis nach 90 Minuten ruft der Bookie eine Quote von 4,75 auf. Auch Wetten auf dem 1x2-Markt sind bei diesem Anbieter sehr lukrativ.

PSG vs Aston Villa Prognose: Sind die Pariser in dieser CL-Saison an der Reihe?

In der französischen Hauptstadt hat man sich vor geraumer Zeit für eine neue Strategie ohne die ganz großen Stars entschieden. Mit Luis Enrique hat man dafür den perfekten Trainer, der aus einer Ansammlung von Talenten und gestandenen Spielern ein national dominierendes und international konkurrenzfähiges Team geformt hat. Mit dem 1:0 gegen das abstiegsbedrohte Angers am vergangenen Wochenende hat sich PSG zum elften Mal in den vergangenen 14 Jahren den Liga-Titel gesichert. Noch früher wurden die Pariser nur 2016 Meister. Nach 28 Liga-Spieltagen ist die Mannschaft immer noch ungeschlagen (23S, 5U).

Im Hinspiel des CL-Achtelfinales gegen Liverpool haben die “Rouge-et-Bleu” mit dem 0:1 im Prinzenpark die einzige Niederlage in den vergangenen 29 Pflichtspielen kassiert (24S, 4U). Das Rückspiel an der Anfield Road entschieden die Pariser nach 120 Minuten mit 1:0 für sich und setzten sich am Ende im Elfmeterschießen durch. Auch im Coupe de France stehen die Männer von Coach Enrique im Endspiel gegen Reims. Paris St. Germain stellt die beste Offensive der Ligue 1 (80) und steht in der Königsklasse auf Platz 2 bei den xG (26,7).

Aston Villa hat es nach zwei Teilnahmen am Pokal der Landesmeister Anfang der 1980er in dieser Saison erstmals in die Champions League geschafft. Schon in der Liga-Phase gehörten die Villans mit Platz 8 und der direkten Quali fürs Achtelfinale zu den großen Überraschungen. In diesem gewann die Mannschaft von Coach Unai Emery dann beide Spiele gegen den FC Brügge (3:1 (A), 3:0 (H)). Somit steht der Verein aus Birmingham gleich bei der ersten Königsklassen-Teilnahme im Viertelfinale. Vor allem die Abwehr konnte mit sieben Gegentoren und einem xGA-Wert von 10,6 (jeweils Platz 4) überzeugen.

In der Premier League hatte der AVFC 2024/25 zunächst noch ein paar Probleme gehabt und stand nach der Hinrunde nur auf Platz 9. In der zweiten Saisonhälfte läuft es für Aston Villa, vor allem nachdem die Wintertransfers Marco Asensio und Marcus Rashford gut eingeschlagen haben, deutlich besser. Villa hat die letzten sieben Pflichtspiele alle gewonnen. In den vergangenen zwölf Pflichtpartien setzte es lediglich eine Pleite (9S, 2U). Allerdings kassierte man sieben der acht PL-Niederlagen in der Fremde. Im FA Cup steht der Verein im Halbfinale und trifft dort auf Crystal Palace.

PSG - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 1:0 SCO Angers (H), 4:2 Dunkerque (A), 6:1 Saint-Etienne (A), 3:1 Olympique Marseille (H), 1:0 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 2:1 Nottingham Forest (H), 3:0 Brighton (A), 3:0 Preston (A), 3:0 Brügge (H), 1:0 Brenford (A)

Letzte Spiele PSG vs Aston Villa: -

Der direkte Vergleich liefert uns für die PSG Aston Villa Prognose keine Infos, denn beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Dafür kennen sich die beiden Coaches recht gut. Unai Emery hat bisher nur zwei der zehn Duelle gegen Luis Enrique gewonnen (1U, 7N).

Die Pariser treffen in dieser Saison nach Arsenal, Manchester City und Liverpool erneut auf ein Team aus der Premier League. Dabei steht die Bilanz bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Gegen englische Vereine haben die “Rouge-et-Bleu” lediglich eines der letzten vier CL-Heimspiele verloren (2S, 1U).

Aston Villa kommt in seiner Vereinsgeschichte auf neun Spiele gegen Ligue-1-Teams. Die drei Siege feierten die Villans alle daheim. So ist der AVFC nach fünf Gastspielen auf französischem Boden noch ohne Sieg (2U, 3N). An Spieltag 7 der laufenden Saison gab es eine 0:1-Pleite in Monaco.

So seht ihr PSG - Aston Villa im TV oder Stream:

09. April 2025, 21 Uhr, Prinzenpark, Paris

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich in dieser Saison die Rechte für die Königsklasse gesichert. Mit Ausnahme einer Partie am Dienstag und des Endspiels überträgt der Streaming-Anbieter alle Partien live und exklusiv.

So braucht ihr für das Duell zwischen Paris St. Germain und dem Aston Villa FC auch ein Abo bei DAZN. Los geht es am Mittwoch um 21 Uhr im Pariser Prinzenpark.

PSG vs Aston Villa: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha - Neves, Ruiz - Barcola, Kvaratskhelia - Dembele

Ersatzbank PSG: Safonov, Beraldo, Skriniar, Kimpembe, L. Hernández, El Hannach, Zague, Zaïre-Emery, Kari, Mayulu, Doué, Mbaye, Ramos

Startelf Aston Villa: Martinez - Garcia, Disasi, Mings, Maatsen - Onana, Tielemans - Malen, Rogers, Rashford - Watkins

Ersatzbank Aston Villa: Olsen, Pau Torres, Konsa, Hause, Digne, Cash, Kamara, Bogarde, McGinn, Ramsey, Philogene, Asensio

Die Ausfälle für das Hinspiel am Mittwoch haben keine wirklichen Auswirkungen für die PSG Aston Villa Prognose.

Die Hausherren müssen nur auf Kang-in Lee und Arnau Tenas verzichten. Die Gäste reisen lediglich ohne Ross Barkley und Leon Bailey an.

Unser PSG - Aston Villa Tipp: Sieg PSG & Über 1,5 Tore

Mit Aston Villa musste man in dieser CL-Saison für einen Platz in der Runde der letzten Acht nicht unbedingt rechnen. Nun wollen die Männer aus Birmingham aber noch mehr, doch zumindest im Hinspiel rechnen wir nicht mit den Gästen. Stattdessen setzen wir auf einen Sieg der Hausherren.

Die Villans tun sich in dieser Saison in der Fremde viel schwerer als daheim. Außerdem hat der AVFC noch nie in Frankreich gewonnen. Auf der Gegenseite spielen die Pariser unter Coach Luis Enrique eine Top-Saison und haben sich nach anfänglichen Problemen auch in der Königsklasse deutlich gesteigert.