PSG - Inter Miami Tipp, Prognose & Quoten | 29.06.2025

PSG - Inter Miami Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Reicht die Energie von Lionel Messi und seinen Teamkollegen?

Unser PSG - Inter Miami Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 29.06.2025 lautet: Der amtierende Champions-League-Sieger feiert im Wett Tipp heute einen komfortablen Sieg.

Die technischen Fertigkeiten der Spieler im Dress von PSG sind bemerkenswert. Trainer Luis Enrique hat den talentierten Profis zusätzlich ein defensives Konzept an die Hand gegeben, das in den letzten Wochen und Monaten hervorragend funktioniert hat. Die Ordnung in der Arbeit gegen den Ball ist für unsere PSG Inter Miami Prognose von großer Bedeutung.

Verteidigen liegt der Mannschaft aus der amerikanischen MLS hingegen nicht im Blut, was unter anderem mit dem fortgeschrittenen Alter einiger Topspieler in Verbindung steht. Wir spielen bei VBET unseren PSG Inter Miami Tipp “PSG gewinnt ohne Gegentor”.

Darum tippen wir bei PSG vs Inter Miami auf “PSG gewinnt ohne Gegentor”:

PSG gewann 4 der letzten 5 Pflichtspiele ohne Gegentor.

PSG erlaubte in den 3 bisherigen Partien der FIFA Klub WM nur 1,8 erwartbare Gegentore (5.).

Inter Miami kassierte in 6 der letzten 9 Pflichtspiele mindestens 2 Gegentore.

PSG vs Inter Miami Quoten Analyse:

Javier Mascherano sprach im Anschluss an das letzte Gruppenspiel seiner Mannschaft (2:2 vs. Palmeiras) von einem historischen Moment für die MLS. Tatsächlich sind die Herons das erste MLS-Team, welches sich bei einer FIFA Klub-Weltmeisterschaft für die K.O.-Runde qualifiziert hat. Laut den PSG Inter Miami Wettquoten der besten Wettanbieter endet das Abenteuer für den Außenseiter im Achtelfinale.

Les Parisiens haben vor dem Duell mit Vice City acht ihrer neun vorangegangenen Pflichtspiele gewonnen. Ein weiterer Sieg des amtierenden Champions-League-Siegers ist bei PSG Inter Miami Quoten von circa 1,20 naheliegend.

PSG vs Inter Miami Prognose: Alte Bekannte

Zwei Jahre trug Lionel Messi die Farben von PSG. Der Argentinier absolvierte 75 Pflichtspiele, erzielte 32 Treffer und legte weitere 35 Tore für seine damaligen Mannschaftskameraden auf. Im PSG vs. Inter Miami Tipp trifft der 38-Jährige aber nicht nur auf seinen Ex-Klub, sondern ebenso auf einen seiner ehemaligen Trainer.

Von 2014 bis 2017 spielte Messi unter Luis Enrique beim FC Barcelona. Gemeinsam erlebten die beiden drei erfolgreiche Jahre, gewannen unter anderem die Champions League. In der PSG gegen Inter Miami Prognose zieht der achtfache Weltfußballer gegen seinen ehemaligen Begleiter den Kürzeren.

Der Vertreter aus der MLS ist dem amtierenden Champions-League-Sieger in allen Belangen unterlegen. Während für die Herons der Einzug in die K.O.-Phase bereits als riesiger Erfolg gewertet werden kann, zählt Les Parisiens zu den Turnierfavoriten.

Den Status als stärkste europäische Mannschaft belegen die Franzosen auch in unserem PSG - Inter Miami Tipp. Das individuelle Talent, gepaart mit dem aggressiven sowie intensivem Angriffspressing überfordert den Gegner aus Florida.

PSG - Inter Miami Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele PSG: 2:0 Seattle (A), 0:1 Botafogo (H), 4:0 Atletico Madrid (H), 5:0 Inter Mailand (H), 3:0 Reims (H).

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 2:2 Palmeiras (H), 2:1 Porto (H), 0:0 Al Ahly (A), 5:1 Columbus (H), 4:2 Montreal (H).

Letzte 5 Spiele PSG vs. Inter Miami: -

PSG hat seine Gruppe B gewonnen und bis auf den Ausrutscher gegen Botafogo (0:1) überzeugen können. Speziell der Auftaktsieg gegen Atletico Madrid (4:0) ist vielen Zuschauern im Gedächtnis geblieben.

Les Parisiens nahmen in zwei von drei Gruppenspielen keinen Gegentreffer hin und erlaubten insgesamt nicht mehr als 1,8 erwartbare Gegentore (5.). Auf diesen Wert stützen wir uns auch in der PSG vs. Inter Miami Prognose.

Das Verteidigen liegt den Herons dagegen überhaupt nicht. Die alternden Topspieler wie Lionel Messi, Luis Suarez oder Sergio Busquets können nicht mehr durchgehend die maximale Intensität gehen.

Zudem ist die taktische Disziplin in der Hintermannschaft nicht immer gegeben. Das Team von Javier Mascherano kassierte innerhalb der drei Gruppenspiele insgesamt 5,3 erwartbare Gegentore (25.).

Gut möglich, dass sich der französische Quotenfavorit schnell in einen Rausch spielt und die Lücken in der gegnerischen Verteidigung präzise findet. Ein Sportwetten Bonus kommt daher auf jeden Fall für eine Wette auf mehrere Treffer der Enrique-Elf in Frage.

29. Juni 2025, 18.00 Uhr, Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta

29. Juni 2025, 18.00 Uhr, Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bis jetzt sammelte der Klub aus der französischen Hauptstadt den meisten Ballbesitz bei der FIFA Klub WM 2025 (73,8 Prozent). In Verbindung mit dem großartigen Gegenpressing bleiben den Kontrahenten nur wenige Gelegenheiten, um Gianluigi Donnarumma testen zu können.

Les Parisiens beendeten in der abgelaufenen Champions-League-Saison die zweitmeisten Begegnungen aller Teilnehmer ohne Gegentreffer (7). Außerdem gewann die Enrique-Auswahl vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele ohne Gegentor.

PSG vs Inter Miami: Die möglichen Aufstellungen

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Doue, Mayulu, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas, Kimpembe, Beraldo, Kamara, Lucas Hernandez, Moscardo, Zaire-Emery, Barcola. Mbaye, Lee, Ramos

Startelf Inter Miami: Ustari - Weigandt, Aviles, Falcon, Allen - Allende, Busquets, Redondo, Segovia - Messi, Suarez

Ersatzbank Inter Miami: Novo, Yarbrough, Sailor, David Martinez, Jordi Alba, Cremaschi, Morales, Rodriguez, Afonso, Picault, Obanda

In unserer PSG gegen Inter Miami Prognose erwarten wir, dass die Enrique-Elf das Team aus der MLS im eigenen Strafraum einschnüren und beschäftigen kann. Nach drei Gruppenspielen hat der 13-fache französische Meister schon 118 Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner gesammelt.

Deutlich seltener haben die Herons die Kugel im gegnerischen Strafraum an den Fuß bekommen (45). Einen wesentlichen Anstieg dieses Wertes erwarten wir im Achtelfinale nicht.

Unser PSG - Inter Miami Tipp: PSG gewinnt ohne Gegentor

Der Champions-League-Sieger hat in der Gruppenphase keine echten Anzeichen der Schwäche gezeigt. Stattdessen haben die Schützlinge von Luis Enrique ihr hohes Niveau bestätigt.