PSG - Lille Tipp, Prognose, Quoten | 01.03.2025

Am 1. März 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Ligue 1, wenn Paris Saint-Germain im Parc des Princes auf Lille trifft. Die Partie beginnt um 21:05 Uhr und verspricht ein packendes Spiel zu werden, da PSG die Tabellenführung mit 59 Punkten innehat, während Lille auf Platz 4 mit 41 Punkten liegt.

PSG geht als klarer Favorit ins Spiel, unterstützt durch ihre beeindruckende Serie von 21 Pflichtspielen ohne Niederlage (18S, 3U), zuletzt neun Siegen in Folge und einer starken Defensivleistung mit vier Clean Sheets in den letzten fünf Spielen. Lille hingegen hat in den letzten vier Spielen zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Ein weiterer Fakt: PSG hat keines der elf Liga-Heimspiele in dieser Saison verloren und ist generell in der Ligue 1 noch ungeschlagen. Unsere Prognose: PSG wird die erste Halbzeit dominieren und höchstwahrscheinlich gewinnen.